Crimen y Justicia

Extendieron la prisión domiciliara del principal acusado por el crimen de Jazmín González en Paraná

Las autoridades dispusieron que sigan vigentes las medidas cautelares mientras se define el proceso judicial del principal acusado por el asesinato de Jazmín González, quien reconoció su responsabilidad

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La jueza extiende la prisión domiciliaria de Yamil Cabrera hasta 2026
La jueza extiende la prisión domiciliaria de Yamil Cabrera hasta 2026

El jueves 26 de marzo, la Justicia extendió la prisión domiciliaria del principal acusado, Yamil Cabrera, por el asesinato de Jazmín Ayesha González. El crimen ocurrió en octubre del 2025 cuando una joven de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada en el barrio Bajada Grande, ciudad de Paraná.

El asesinato se produjo durante una pelea entre un grupo de adolescentes y Yamil Cabrera, acompañante en una de las motos. De acuerdo con la información recopilada, cuando Cabrera fue agredido con una piedra, disparó con un revólver calibre 38. El joven efectuó dos disparos: el primero fue dirigido a los agresores mientras que en el segundo, la motocicleta en la que iba Jazmín se interpuso y la adolescente recibió el impacto mortal en la frente.

Por otro lado, el conductor de la moto, Julián Jonathan Manrique, quien acompañaba a Jazmín, extrajo una pistola 9 milímetros y disparó contra quienes habían protagonizado la pelea. Según el fiscal Leandro Dato Tras quien detalló el ataque que sucedió el año paso, Manrique, descendió de su moto y disparó varias veces a pesar de la “presencia de numerosas personas que salían de una fiesta”, lo que implicó un riesgo grave para terceros. Ambos participantes carecían de autorización legal para portar armas.

Todos los participantes se dieron a la fuga y, poco después, se encontraron para descartar sus armas. El abogado querellante de la familia de Jazmín, Boris Cohen señaló: “En ese momento huyen todos y se encuentran en un lugar cercano, en una gomería, que por fortuna tiene una cámara de seguridad y quedaron filmados y está la abundantísima prueba que el fiscal Dato ha recolectado. Ahí descartan las armas y elucubran un plan para deslindar su responsabilidad”.

Tras el crimen, Manrique llegó al hospital donde se encontraba la familia de la víctima. La Policía debió resguardarlo y terminó detenido. Por su parte, Cabrera ingresó al hospital San Martín con varias heridas de arma blanca recibidas en un ataque por parte de vecinos de Jazmín.

La resolución de la Justicia

En el día de la fecha, la jueza Marina Barbagelata resolvió extender hasta el 22 de julio de 2026 la prisión domiciliaria de Yamil Cabrera, acusado del homicidio de Jazmín González, de 16 años. La resolución, confirmada en una audiencia tras escuchar las posiciones de las partes, mantiene las medidas de coerción complementarias ya vigentes mientras avanza la causa judicial.

La joven fue asesinada en el barrio Bajada Grande en la ciudad de Paraná
La joven fue asesinada en el barrio Bajada Grande en la ciudad de Paraná

El hecho se investiga como homicidio agravado por el uso de armas de fuego, lo que prevé una pena de entre diez y veinticinco años para Yamil Cabrera, quien reconoció el delito. Si es imputado por el crimen, podría afrontar penas superiores a los 10 años,

Mientras que Manrique está imputado por homicidio en grado de tentativa, además de portación ilegal de arma de guerra y provisión ilegal de un arma de fuego. En su caso, las consecuencias penales podrían ser superiores a 7 años.

El proceso se acerca a una posible salida de juicio abreviado, respaldada por una profusa prueba de cargo y el reconocimiento de autoría por parte de Cabrera. De acuerdo a la acusación, el imputado disparó contra un grupo de adolescentes tras una agresión, e hirió mortalmente a González, quien viajaba en otra moto conducida por Julián Jonathan Manrique. En la audiencia estuvieron presentes el fiscal Laureano Dato, los querellantes Pablo Minetti y Boris Cohen, y el defensor José Barbagelata.

El caso derivó además en investigaciones paralelas: una causa involucra a Emiliano Héctor Strack y Facundo Martínez por lesiones sufridas por Cabrera horas después del crimen. Otra investiga a Manrique por usar un arma calibre 9 mm contra el grupo agresor, y un operativo más apunta a Jesús Gómez por la presunta ocultación del arma de Manrique.

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