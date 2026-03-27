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Fue compañero de Messi en el PSG, pasó por la selección de Francia y jugará para Mauritania el amistoso frente a la Argentina

Djeidi Gassama se desempeña en el Rangers de Escocia y este viernes podría tener su debut en el combinado mauritano. Su historia

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Djeidi Gassama
Djeidi Gassama había firmado su primer contrato profesional en 2020 con PSG y se prolongaba hasta 2023 (Crédito: @d.gassama11/Instagram)

El amistoso de la selección argentina ante Mauritania reunirá por segunda vez en una cancha de fútbol al mejor exponente de este deporte con la actual figura del elenco africano, ya que Lionel Messi volverá a verse las caras con Djeidi Gassama, su ex compañero en el París Saint-Germain (PSG). Será una de las perlitas más destacadas del cruce de este viernes desde las 20.15 en la Bombonera.

El joven nacido en Mauritania desarrolló toda su carrera juvenil en Francia y recaló a las Inferiores del PSG a mitad de 2019, procedente de las formativas del Brest de ese país. Dado su talento, Gassama firmó su primer contrato profesional en julio de 2020 con una duración de tres años hasta 2023 y le tocó ser contemporáneo a una de las mejores delanteras que se recuerde con Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Al extremo izquierdo de 22 años le costó hacerse un lugar en la consideración de los entrenadores, pero se dio el lujo de compartir una cancha con la Pulga por escasos segundos. El 14 de mayo de 2022, ya con el club como campeón de aquella Ligue 1, reemplazó a los 89 minutos a Ángel Di María en la goleada 4-0 contra Montpellier como visitante, que incluyó un doblete de Leo, un tanto del Fideo y otro festejo de Mbappé por la fecha 37 del campeonato.

Djeidi Gassama
La foto de Gassama junto a Lionel Messi en la celebración de la Ligue 1 ganada en 2022(Crédito: @d.gassama11/Instagram)

El entrenador Mauricio Pochettino también lo había ubicado entre los suplentes durante la victoria 3-0 contra Angers por la jornada 33 en abril de ese año, pero no le tocó ingresar en aquella oportunidad.

“Empecé a jugar cuando era joven y luego jugué en el equipo sub-19 del PSG e hice mi debut (con el primer equipo). Era una locura estar en un equipo con jugadores como Messi, Mbappé y Neymar”, señaló en su primera entrevista con los canales oficiales de su actual club, Rangers. La entidad de Escocia lo fichó en 2025 por un precio cercano a las 2 millones de libras (USD 2.6 millones) desde el Sheffield Wednesday, de la Segunda División de Inglaterra.

A pesar de ese antecedente de hace cuatro años, Djeidi Gassama no tuvo más oportunidades en el plantel profesional del PSG, pero la Sub 20 nacional de Francia posó sus ojos en él y lo convocó para dos amistosos ante Túnez. Sumó 88 minutos en septiembre de 2022 y no volvió a ser citado. Tres meses después, Leo se quedaba con la Copa del Mundo en Qatar ante Les Bleus.

Djeidi Gassama
Gassama tampoco se perdió la oportunidad de fotografiarse en compañía de Mbappé (Crédito: @d.gassama11/Instagram)

En ese calendario, el PSG tomó la postura de cederlo al Eupen de Bélgica con la intención de que sumara rodaje, aunque no llegó a los 800 minutos disputados y retornó a mitad de 2023 al cabo de 20 compromisos. Según consta en los registros del portal especializado Transfermarkt, Sheffield Wednesday le compró el pase a los parisinos a cambio de un millón de euros (1,1 millones de dólares) y se reforzó con Gassama, luego de haber obtenido el ascenso a la Segunda División.

Marcó una docena de goles y brindó cuatro asistencias en 84 partidos con esa entidad hasta ser vendido para esta temporada a la Premiership de Escocia. “En los últimos dos años, al estar en Sheffield, he tenido la oportunidad de progresar y adquirir una buena experiencia en el fútbol inglés. Aproveché la ocasión y ahora estoy aquí, y creo que puedo seguir mejorando”, contó en su llegada a uno de los clubes más populares de ese país como es el Rangers.

Actualmente, lleva ocho tantos y cuatro pases gol en 49 duelos con The Light Blues, que perdieron en el Repechaje para ingresar a la Fase Liga de la UEFA Champions League y no pudieron avanzar de ronda en la Fase Liga de la Europa League, tras registrar solo una victoria en ocho duelos.

Llegó al Rangers para encarar esta temporada (Crédito: Reuters/Russell Cheyne)
Llegó al Rangers para encarar esta temporada (Crédito: Reuters/Russell Cheyne)

El delantero contó que los conceptos y las enseñanzas aprendidas de las leyendas con las que compartió vestuario durante su paso por el PSG le han brindado un mensaje de exigencia constante para alcanzar todos los objetivos: “Fue una buena experiencia entrenar con ellos, aprendí muchas cosas sobre el gimnasio y lo que hacen dentro y fuera del campo. Lo dan todo y cuando los ves tienes que hacer lo mismo, e incluso entrenar con ellos es como un juego”.

Hoy, a casi cuatro años de haber defendido los colores de Francia, Djeidi Gassama eligió representar a su país de nacimiento y el destino le deparó que su posible debut sea en su reencuentro con Messi, ya que Argentina debía afrontar la Finalissima ante España, pero fue cancelada y se debieron acordar amistosos de urgencia. Mauritania, un país con más de 60 años de vida, será, junto a Zambia, una de las encargadas de enfrentarse a la Albiceleste en la despedida del campeón del mundo con su público.

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