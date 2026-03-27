La actividad de los argentinos en el Challenger Tour: triunfos de Román Burruchaga, Alex Barrena y Juan Pablo Ficovich

Román Burruchaga sigue adelante en Brasil

El tenis argentino volvió a tener una jornada con alegrías en el circuito Challenger: hubo triunfos de Román Burruchaga, Alex Barrena y Juan Pablo Ficovich en distintos torneos del calendario que se disputan esta semana.

En el ATP 100 de San Pablo, Brasil, Burruchaga (102° en el ranking mundial) consiguió una valiosa victoria al superar al local Eduardo Ribeiro (168°) por 1-6, 6-4 y 6-4. El argentino exhibió carácter y justeza en los momentos decisivos para sellar su pase a cuartos de final.

Burru, que semanas atrás se metió en el Top 100 por primera vez en su carrera y atraviesa un buen momento, fue de menor a mayor y sacó adelante un partido complicado.

En ese mismo certamen también celebró Barrena (173°), que revirtió un marcador adverso frente al peruano Juan Pablo Varillas (290°), uno de los jugadores más experimentados de la tropa sudamericana del circuito Challenger.

Fue victoria por 2-6, 6-2 y 6-3 para el argentino, que luego de un arranque de temporada con altibajos busca reencontrarse con el nivel que lo llevó a ser el jugador albiceleste de mayor ascenso en el ranking durante el año pasado.

Burruchaga y Barrena animarán el duelo nacional de este viernes en los cuartos de final del certamen brasileño, programado para las 15:30 (hora argentina) en la Quadra 3.

La mala noticia del día en San Pablo fue el abandono de Santiago Rodríguez Taverna (229°) por problemas físicos luego de ceder el primer set frente al estadounidense Emilio Nava (74°), primer preclasificado del torneo, por 6-2.

El Challenger 100 de San Pablo -Brasil- se juega sobre polvo de ladrillo y reparte USD 177 mil en premios.

Otro buen triunfo de Juan Pablo Ficovich en Morelia

En paralelo, en el Challenger 125 de Morelia, Ficovich (208°) volvió a demostrar su solidez: logró la clasificación a semifinales al imponerse ante el peligroso australiano Tristan Schoolkate (114°) por 6-3 y 7-5.

Juan Pablo Ficovich sigue a paso firme en México

El bonaerense construyó su victoria a partir de la regularidad desde el fondo de la cancha y una mejor gestión de los momentos clave, una fórmula que le viene dando buenos frutos. En la ronda anterior, Ficovich había eliminado a otro rival con un ranking más alto que el suyo: el japonés Shintaro Mochizuki (129°), al que superó por 6-7 (3), 6-4 y 6-1.

De esta manera, Ficovich sigue sumando puntos importantes para el ranking y consolida una temporada en la que viene mostrando mayor estabilidad en su rendimiento. Su rival en busca de la final será el francés Luka Pavlovic (219°).

El Challenger 125 de Morelia se juega sobre cemento y reparte USD 225 mil.

Guido Justo sigue adelante en Bucaramanga

La actividad argentina también se extendió al Challenger 50 de Bucaramanga, en Colombia, donde la nota del día fue protagonizada por Guido Justo.

El argentino (280° del ranking ATP y máximo favorito del torneo) arrolló al suizo Johan Nikles (546°) por 6-0 y 6-2 y extendió su buen momento.

En lo que va de esta temporada, Justo ya consiguió un título -fue en el AAT Challenger Tigre I- y sigue escalando posiciones en el ranking.

Guido Justo atraviesa un buen inicio de temporada

Este viernes, desde las 16:50 (hora argentina) enfrentará en las semifinales al uruguayo Franco Roncadelli (332°), verdugo del argentino Lorenzo Rodríguez (507°), al que derrotó por 2-6, 6-3 y 6-2.

La otra mala de la jornada en Colombia fue la derrota de Juan Manuel La Serna (341°) ante el chileno Nicolás Villalón (931°) por 4-6, 7-5 y 6-4.

El Challenger de Bucaramanga se disputa sobre canchas de arcilla y reparte USD 63 mil en premios.