Condenaron a un barra de Newell’s vinculado a “Guille” Cantero por extorsionar al presidente del club

Condenaron a un barrabrava de Newell's vinculado al Guille Cantero por extorsión al presidente del club

La jueza Valeria Pedrana condenó a Luciano Gallardo, un barrabrava de Newell’s vinculado comn Ariel “Guille” Cantero, a 6 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de extorsión simple y agravada, así como por asociación ilícita, en una audiencia celebrada el jueves en el Centro de Justicia Penal. La víctima fue Ignacio Astore, quien en ese momento era presidente del club rosarino.

La sentencia se dictó en el marco de un procedimiento de juicio abreviado. La causa expuso las operaciones sistemáticas de un grupo estructurado para perpetrar delitos contra las personas, la propiedad, la libertad y la seguridad pública, con el objetivo de obtener ganancias económicas a través de actividades paralelas asociadas al club.

Entre las maniobras detectadas, la organización coordinaba la reventa de entradas, la organización de eventos, el cobro por estacionamiento en espacios públicos y la comisión por la venta de comidas y bebidas en los denominados “carritos”.

Según la acusación presentada por la fiscal, Gallardo participó en maniobras de extorsión dirigidas a las autoridades del club. Junto con Leandro “Pollo” Vinardi, Sabrina Barrías y otras personas aún no imputadas, planificaron y ejecutaron presiones ilícitas para obtener dinero de la dirigencia de Newell’s Old Boys. La suma exigida inicialmente ascendía a ocho millones de pesos ($8.000.000), aunque finalmente se entregaron tres millones de pesos ($3.000.000) a Gallardo, según consta en el expediente.

El dinero fue entregado por el jefe de seguridad del club a Gallardo en la tarde del martes 30 de julio de 2024, en el interior de las instalaciones deportivas. Las exigencias surgieron tras la negativa del entonces presidente del club, Ignacio Astore, a autorizar una fiesta de inauguración de parrilleros organizada por la barra sin el consentimiento oficial. La Fiscalía detalló que la maniobra implicó reclamos reiterados y amenazas, con el fin de ocasionar un perjuicio patrimonial al club.

La investigación determinó que los líderes de la organización se arrogaban facultades no previstas en los estatutos del club para gestionar eventos y negociar beneficios económicos. Esta estructura operaba por fuera de los canales institucionales y recurría a la coacción como mecanismo de presión frente a la directiva.

Según informó el portal del diario La Capital, la jefatura de la asociación ilícita recaía en Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien en 2024 se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal Nº II de Marcos Paz. Cantero seleccionaba a los líderes y referentes de la barra brava, quienes debían rendir cuentas por los ingresos generados en cada partido que el club disputaba como local.

La pintada que realizaron en contra de Astore (Gentileza: Rosario3)

Así funcionaba la organización

Para la administración cotidiana, Cantero delegaba funciones en Leandro Vinardi, alojado en la Unidad Residencial 6 del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza. Vinardi, a su vez, incorporó a su pareja Sabrina Barrías para renegociar las condiciones de reparto de dinero. La organización favoreció también la formación de una célula rival liderada por Alejandro Nicolás “Rengo” Ficcadenti, con el objetivo de disputar el control de la barra.

El conflicto entre ambas facciones culminó el 22 de julio de 2024, cuando Cantero ratificó a Vinardi como principal referente de la barra, decisión comunicada mediante Diego Cantero, primo de “Guille”. Este proceso de mediación permitió un acuerdo temporal entre los sectores antagónicos, tras varios episodios de violencia y atentados.

Las actividades de la organización se remontan al menos a enero de 2024, periodo en que Cantero estableció comunicación con Ficcadenti mediante llamadas trianguladas. La estructura se mantuvo activa hasta agosto de ese mismo año, cuando se concretaron las detenciones de Sabrina Barrías, Luciano Gallardo, Emir Rodríguez, Alejandro Ficcadenti y Sergio Gabriel Di Viani.

De acuerdo a los elementos reunidos por la fiscalía, Cantero era el principal beneficiario de las recaudaciones provenientes del manejo de entradas, la venta en “carritos” y otros negocios ilegales vinculados a los días de partido. Diego Gabriel Cantero se desempeñaba como nexo entre “Guille” y el resto de los integrantes, asegurando la ejecución de las órdenes y la transferencia de recursos.

Vinardi, reconocido como el “ladero” de Cantero, gerenciaba la barra desde su lugar de detención, transmitiendo las directivas a Barrías a través de llamadas desde el teléfono fijo del pabellón. Este esquema permitía mantener la operatividad del grupo criminal a pesar de las restricciones impuestas por el régimen penitenciario.

En el contexto de la disputa interna, Vinardi y Barrías orquestaron un ataque armado contra el domicilio de una vocal del club el 27 de julio de 2024, en un intento de consolidar el control sobre la barra brava. La investigación vinculó este hecho con la tensión surgida por la competencia con Ficcadenti y la necesidad de reafirmar la jefatura.

Tras una serie de atentados y maniobras de coacción, la mediación promovida por Diego Cantero permitió sellar un acuerdo que puso fin a la confrontación directa entre las facciones. Estos episodios reflejaron la capacidad de la organización para planificar y ejecutar acciones violentas, así como para influir en la vida institucional del club.