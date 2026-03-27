EN VIVO: Irael y Estados Unidos atacan Irán

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, llega al aeropuerto de Le Bourget, en Francia (Brendan Smialowski/REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa este viernes en Francia de la reunión de cancilleres del Grupo de los Siete (G7). Antes de embarcar hacia la capital francesa, el funcionario subrayó la relevancia estratégica del Estrecho de Ormuz, afectado por la escalada militar. “Los demás países obtienen mucho más combustible de ahí que nosotros”, señaló.

Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de la república islámica, afirmó en una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que mantener el bloqueo en el estrecho de Ormuz al paso de buques vinculados a “enemigos” constituye un “derecho legal” del país.

Por su parte, el Ejército de Israel afirmó, en medio de su ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah, que necesita incrementar su número de soldados en el frente con Líbano. Las Fuerzas de Defensa anunciaron ataques a “gran escala” contra el corazón de Teherán, en especial contra la infraestructura del régimen iraní.

En paralelo, Irán no cesa con su presión contra los países del Golfo: Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país y el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí comunicó durante la noche varios ataques en la región oriental y la intercepción de seis drones.