EN VIVO: Irael y Estados Unidos atacan Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa este viernes en Francia de la reunión de cancilleres del Grupo de los Siete (G7). Antes de embarcar hacia la capital francesa, el funcionario subrayó la relevancia estratégica del Estrecho de Ormuz, afectado por la escalada militar. “Los demás países obtienen mucho más combustible de ahí que nosotros”, señaló.
Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de la república islámica, afirmó en una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que mantener el bloqueo en el estrecho de Ormuz al paso de buques vinculados a “enemigos” constituye un “derecho legal” del país.
Por su parte, el Ejército de Israel afirmó, en medio de su ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah, que necesita incrementar su número de soldados en el frente con Líbano. Las Fuerzas de Defensa anunciaron ataques a “gran escala” contra el corazón de Teherán, en especial contra la infraestructura del régimen iraní.
En paralelo, Irán no cesa con su presión contra los países del Golfo: Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país y el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí comunicó durante la noche varios ataques en la región oriental y la intercepción de seis drones.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El Gobierno de Taipéi aprobó un conjunto de medidas para mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internacionales de la energía, destacando la congelación durante abril de las tarifas del gas natural doméstico y del gas licuado de petróleo (GLP).
El paquete, aprobado por la viceprimera ministra Cheng Li-chiun en una reunión de gabinete, también contempla mantener sin cambios los precios de los fertilizantes, con la posibilidad de otorgar subsidios si fuera necesario, según informó el Yuan Ejecutivo.
De acuerdo con datos de la Administración de Energía, el gas natural licuado (GNL) fue la principal fuente de generación eléctrica en Taiwán en 2025, representando más del 47 % del total, seguido por el carbón (35,4%), las renovables (13,1%) y la nuclear (1,1%).
El Gobierno de Irak condenó “cualquier ataque” contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Jordania, tras los recientes pedidos de estos países para que Bagdad ponga fin a los ataques lanzados desde su territorio por milicias proiraníes.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron una alerta de evacuación para la aldea de Sejoud, en el sur del Líbano.
El portavoz árabe de las FDI advirtió que el ejército se prepara para operar contra objetivos de Hezbolá en la aldea. “Por su seguridad , deben evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse al norte del río Zahrani”, detalló Avichai Adraee.
La organización internacional Netblocks reportó que los niveles de conectividad en Irán se sitúan en torno al uno por ciento, y que el acceso a internet está “concedido únicamente a quienes figuran en una lista blanca aprobada por el Estado”.
Según Access Now, organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos, Irán ha utilizado los bloqueos de internet como herramienta de control de la información, especialmente durante recientes protestas nacionales.
Los ciudadanos afirman que enviar un solo tuit puede tomar horas utilizando alternativas como redes privadas virtuales (VPN) y conexiones proxy, y que el bloqueo informativo les obliga a depender de medios estatales para informarse.
Las autoridades iraníes anunciaron esta semana la confiscación de siete dispositivos Starlink empleados para acceder a internet, en el marco de redadas en las que también se incautaron armas y municiones.
Arabia Saudita y Kuwait informaron de nuevos ataques con drones sobre su territorio este viernes, en la víspera de cumplirse un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.
Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país, según informó en X el portavoz de la Guardia Nacional, Jad’an Fadel, quien señaló que estas interceptaciones “se enmarcan en los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad, proteger lugares vitales y contrarrestar cualquier amenaza potencial”. Dos horas antes, el Ejército kuwaití indicó que sus defensas aéreas estaban respondiendo a ataques de “misiles y drones hostiles”, aunque no precisó si estos derribos corresponden a los mencionados previamente.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita comunicó durante la noche varios ataques en la región oriental. Según publicó en X, el escudo antiaéreo saudí destruyó al menos seis drones, de acuerdo con los comunicados oficiales.
Los precios del petróleo descendieron más de un 1% este viernes, en línea con las caídas registradas en las bolsas asiáticas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ampliara el plazo para que Irán reabra el estratégico estrecho de Ormuz y evitara atacar sus centrales energéticas.
El crudo Brent, referencia mundial, bajaba un 1,8% en las operaciones matinales asiáticas, hasta 106,12 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, caía un 1,5% hasta 93,07 dólares.
Desde el inicio de la guerra, el Brent ha subido casi un 50%, mientras que el WTI ha avanzado un 40%.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó en Francia el viernes 27 de marzo para participar en la reunión del G7 que se celebrará en ese país europeo.
Se prevé que Rubio se reúna con sus homólogos de los países miembro del grupo internacional, así como con funcionarios de estados invitados, entre ellos Arabia Saudita, Corea del Sur e India. En la agenda de discusiones figuran los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como el conflicto entre Ucrania y Rusia.
El gobierno de Japón planea levantar temporalmente las restricciones impuestas a las centrales eléctricas de carbón para aliviar la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio, según confirmó este viernes un funcionario.
Medios locales, incluida la agencia Jiji Press, informaron que el Ministerio de Industria está por anunciar la propuesta, citando fuentes anónimas. Takahide Soeda, funcionario de la cartera, confirmó a la AFP que la información es cierta y que el plan será presentado ante un panel de expertos durante el día.
Hasta el momento, los proveedores de energía debían mantener la tasa de operación de las centrales térmicas de carbón, responsables de altas emisiones de dióxido de carbono, en un 50 % o menos.