Salud

¿Se puede beber suficiente líquido para prevenir cálculos renales? Quizá no, dice un nuevo estudio

Healthday Spanish

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JUEVES, 26 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Se recomienda beber muchos líquidos para evitar cálculos renales, que pueden causar un dolor intenso e insoportable.

Pero es muy difícil --y posiblemente imposible-- que las personas beban suficientes líquidos para prevenir cálculos renales, según un importante estudio nuevo.

Los pacientes con cálculos renales pudieron hidratarse más y aumentar su producción de orina tras estar equipados con "botellas inteligentes" con Bluetooth que medían su ingesta de líquidos, según informaron recientemente investigadores en The Lancet.

A pesar de ello, estos pacientes continuaron teniendo problemas con cálculos renales a un ritmo similar al de otros que no ofrecían ayuda adicional con la hidratación, según los investigadores.

"Los resultados del ensayo muestran que, a pesar de la importancia de una alta ingesta de líquidos para prevenir la recurrencia de cálculos, lograr y mantener una ingesta muy alta de líquidos es más complicado de lo que a menudo asumimos para las personas con enfermedad urinaria de cálculos", dijo el investigador principal Dr. Charles Scales en un comunicado de prensa. Es profesor asociado de urología y ciencias de la salud poblacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte.

Los cálculos renales son bultos duros que se desarrollan a partir de los minerales y químicos presentes en la orina, según la Fundación Nacional del Riñón.

Las personas que desarrollan cálculos renales pueden sufrir dolores extremos en el costado o la espalda, sangre en la orina, náuseas o vómitos, o fiebre y escalofríos, según la fundación.

Aproximadamente 1 de cada 11 personas en EE. UU. se ve afectada por cálculos renales, y casi la mitad los experimentará más de una vez, según los investigadores en notas de fondo.

Las piedras se forman con mayor facilidad cuando las personas no beben suficiente agua y su orina se concentra, según la fundación.

Para ver si se podía hacer más para ayudar a los pacientes con cálculos renales, los investigadores desarrollaron un programa integral de hidratación basado en las botellas inteligentes de agua.

En el programa, a cada paciente se le asignó un objetivo personalizado de hidratación para alcanzar una producción de orina de al menos 2,5 litros al día.

Para alcanzar ese objetivo, se les dieron a los pacientes frascos inteligentes que controlaban su ingesta de líquidos y se les recompensaba 1,50 dólares por cada día que bebían la cantidad prescrita. También se les proporcionaron mensajes de texto recordatorios y coaching de salud para promover la hidratación.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 1.658 adolescentes y adultos con cálculos renales en seis hospitales de EE. UU. y asignaron aleatoriamente a la mitad para participar en el programa de hidratación.

A la otra mitad se les animó a beber más y les dieron una botella de agua inteligente, pero no recibieron los incentivos económicos ni la formación adicional que ofrecía el programa.

Las personas en el programa de hidratación acabaron bebiendo más líquidos y produciendo más orina durante los dos años que fueron seguidas, en comparación con el grupo control, según el estudio.

Sin embargo, no hubo diferencia ni en el crecimiento de cálculos renales ni en la aparición de nuevos cálculos entre ambos grupos.

Los resultados indican que los objetivos de hidratación pueden necesitar ser aún más individualizados, basándose en factores como la edad, el tamaño, el estilo de vida y la salud, según los investigadores.

"En lugar de pedir a cada paciente que cumpla el mismo objetivo de líquidos, deberíamos determinar quién se beneficia de qué objetivos, entender por qué la adherencia falla y construir intervenciones --conductuales y médicas-- que reduzcan de forma fiable la recurrencia de cálculos", dijo el coinvestigador principal Dr. Gregory Tasian, urólogo pediátrico adjunto en el Hospital Infantil de Filadelfia, en un comunicado de prensa.

Si la hidratación no puede ayudar tanto como se espera, entonces serán necesarios nuevos tratamientos para mantener los minerales disueltos en la orina, añadieron los investigadores.

"La enfermedad de cálculos renales es una afección crónica, marcada por episodios impredecibles y, a veces, dolorosos que pueden alterar el trabajo, el sueño, la productividad y la vida en general", dijo la investigadora principal , la Dra. Alana Desai, uróloga de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri.

"La mayoría de la gente agradecería un medio sencillo para reducir sus posibilidades de experimentar otro evento", añadió en un comunicado de prensa.

Más información

La Fundación Nacional del Riñón tiene más información sobre cálculos renales.

FUENTE: Duke Health, comunicado de prensa, 19 de marzo de 2026

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