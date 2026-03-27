Preocupación por Colapinto: los inconvenientes físicos y técnicos en su primera práctica en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El debut de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 estuvo atravesado por complicaciones mecánicas y físicas que generaron inquietud entre sus seguidores. El piloto argentino, que por primera vez compitió en el trazado de Suzuka, finalizó la primera práctica libre en la posición 16, pero su rendimiento se vio condicionado por una molestia en el hombro derecho y fallas en la radio de su Alpine A526. Ambos inconvenientes llamaron la atención del equipo técnico y de sus fanáticos.

Durante la hora de actividad que abrió el fin de semana en Suzuka, los mecánicos de Alpine debieron intervenir dos veces el monoplaza de Colapinto. El equipo trabajó en ajustes del vehículo y solucionó una falla en la radio que obligó al bonaerense a detenerse nuevamente en boxes. La comunicación entre piloto e ingeniero es clave en un circuito tan exigente como el japonés, y la falta de información en tiempo real representa un riesgo operativo en plena práctica.

La participación de Colapinto estuvo signada también por un visible gesto de dolor. Al descender del auto, se lo observó tocándose el hombro derecho, una imagen que se repitió en varias de sus detenciones. El propio piloto conversó con su ingeniero Stuart Barlow sobre la necesidad de pulir el rendimiento en los sectores rápidos del circuito, especialmente tras la primera curva, donde la exigencia física es mayor.

A pesar de estas dificultades, el argentino completó 23 vueltas en la sesión, quedando a 1,6 segundos del mejor tiempo, registrado por George Russell con su Mercedes. El mejor registro de Colapinto fue 1m33s361, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, firmó 1m32s978 y lo precedió en la tabla de tiempos. El piloto de Pilar alternó neumáticos blandos y medios, logrando mejoras progresivas en sus cronos cada vez que regresó a pista.

La inquietud entre los fanáticos se hizo sentir en redes sociales, donde la imagen del argentino retirándose con signos de dolor y las referencias a los problemas de comunicación alimentaron el debate sobre el estado físico de Colapinto y la preparación técnica de Alpine para el resto del fin de semana.

El cronograma del Gran Premio de Japón prevé la segunda práctica libre a las 3:00 de este viernes 27 de marzo (hora de Argentina), la tercera tanda ese mismo día a las 23:30, la clasificación el sábado a las 3:00 y la carrera el domingo 29 a las 2:00, siempre en horario argentino.

Pese a las complicaciones, el equipo francés logró restablecer la comunicación en el auto y Colapinto mejoró su rendimiento en los últimos giros. El seguimiento de su evolución en el resto de la fecha genera expectativa entre los seguidores argentinos y de la máxima categoría, atentos a la adaptación del piloto al desafiante trazado nipón.