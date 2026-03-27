Salud

El Ritalin podría proteger la salud mental a largo plazo de los niños con TDAH, según un estudio

Healthday Spanish

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JUEVES, 26 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- El Ritalin recetado a niños con TDAH podría aportar beneficios para la salud mental que se extiendan hasta la edad adulta, sugiere un nuevo estudio.

Los niños que reciben metilfenidato --el medicamento para el TDAH más prescrito-- parecen tener un menor riesgo de trastornos psicóticos graves en la edad adulta, incluida la esquizofrenia, según resultados publicados el 25 de marzo en JAMA Psychiatry.

"El hecho de que el tratamiento temprano se asociara con un menor riesgo a largo plazo de psicosis sugiere que estos medicamentos pueden hacer más que controlar los síntomas en la infancia; también pueden tener efectos protectores a largo plazo frente a enfermedades mentales graves", dijo el investigador principal Dr. Ian Kelleher en un comunicado de prensa. Es profesor de psiquiatría infantil y adolescente en la Universidad de Edimburgo, Escocia.

Estos resultados podrían ayudar a calmar las preocupaciones recientes entre padres, médicos y responsables políticos de que los medicamentos estimulantes para el TDAH podrían aumentar el riesgo de psicosis más adelante en la vida, según los investigadores.

"Sabemos que cuando se sigue a los niños con TDAH hasta la edad adulta, una pequeña pero significativa minoría desarrolla trastornos psicóticos como la esquizofrenia", dijo Kelleher. "Una cuestión crítica ha sido si la medicación para el TDAH causa ese riesgo, o si este es un caso en el que correlación no equivale a causalidad."

La respuesta más probable: "Nuestros hallazgos sugieren que el medicamento en sí no está generando ese riesgo", dijo Kelleher.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a casi 4.000 jóvenes diagnosticados con TDAH, de los cuales aproximadamente 7 de cada 10 (69%) recibieron prescripción del medicamento metilfenidato. El medicamento se vende bajo las marcas Ritalin y Concerta, entre otros.

En total, 222 de los niños habían sido diagnosticados con psicosis antes de los 22 años, pero los resultados mostraron que el tratamiento a largo plazo con metilfenidato no se vinculó a un mayor riesgo de psicosis.

De hecho, el análisis secundario mostró que las personas diagnosticadas con TDAH en la infancia y a las que se les recetaba metilfenidato acababan con tasas más bajas de psicosis en la edad adulta. Pero si los medicamentos no se recetaron hasta que eran adolescentes o adultos, no se encontró tal beneficio, señalaron los investigadores.

Los resultados sugieren la necesidad de investigaciones específicas por edad sobre el TDAH, dijo el investigador principal Colm Healy, investigador en University College Dublin en Irlanda.

"Existen diferencias importantes en el desarrollo entre el cerebro infantil y el cerebro adolescente o adulto", dijo Healy en un comunicado de prensa. "No podemos asumir que los efectos de la medicación estimulante serán los mismos en distintas etapas de la vida. Dado el rápido aumento del tratamiento del TDAH en adultos, comprender estas diferencias es ahora una prioridad urgente."

Más información

El Child Mind Institute tiene una guía sobre medicamentos para el TDAH.

FUENTE: University College Dublin, comunicado de prensa, 25 de marzo de 2026

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