Radiografía de Mauritania, el humilde rival de la selección argentina: su racha negativa y sus principales figuras

Moctar El Hacen es una de las figuras de Mauritania: es volante central y juega en el Difaa El Jadida de Marruecos (Crédito: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

El amistoso de este viernes desde las 20:15 en La Bombonera marcará el primer duelo de la selección argentina en la presente fecha FIFA. Tras la cancelación de la Finalissima frente a España, uno de los combinados que accedió a medirse al campeón del mundo fue Mauritania, que afrontará un partido histórico por el agregado de enfrentar a Lionel Messi, y se sumará a Zambia como contrincante de la Albiceleste en este mes.

El conjunto mauritano es apodado como Los Almorávides o Los Leones de Chinguetti. Según explica la cadena internacional BBC y el Observatorio de Derecho Público de Barcelona, este suelo fue denominado por Francia como territorio colonial en 1904 y en 1920 pasó a integrar las colonias de ese país en el África Occidental. En 1946 se convirtió en un territorio francés de ultramar y se independizó en noviembre de 1960.

Actualmente, el próximo rival de Argentina posee como entrenador al español Aritz López Garai, de 45 años. Asumió su cargo en noviembre de 2024. El ex DT del Numancia, Tenerife y Albacete de España también lideró al multicampeón FC Nouadhibou entre 2023 y 2024. Luego de ser campeón local en Mauritania, fue tentado para sumarse a la estructura de selecciones y asumió en la Mayor con un empate 2-2 ante Togo por las Eliminatorias al Mundial. No ganó en los últimos seis encuentros y anotó solo un gol durante esa racha.

Aritz López Garai tuvo un pasado como futbolista en Celta de Vigo, Córdoba y Sporting Gijón, entre otros equipos (Crédito: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Cabe remarcar que, en las Eliminatorias, Mauritania quedó en la quinta colocación del Grupo B que compartió con Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur con un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas, por lo que no pudo avanzar siquiera a pelear por el mini torneo que repartió un boleto al Repechaje. Figura 115° en el último Ranking FIFA y está debajo de otras 28 selecciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en ese listado, que tiene a Marruecos (8°) como el mejor ubicado del continente.

La principal figura de Los Almorávides es Oumar Ngom, volante central de 22 años nacido en Francia y nacionalizado mauritano, quien es uno de los pocos convocados con presencia en las grandes ligas de Europa porque defiende los colores del Lecce en la Serie A de Italia. Además, resalta la presencia de Aboubakary Koita, extremo izquierdo oriundo de Senegal, que juega en el AEK Atenas.

Sin embargo, estos dos nombres quedan a un costado por la citación a Djeidi Gassama, extremo izquierdo de 22 años con actual desempeño en el Rangers de Escocia que volverá a verse las caras con Lionel Messi después de haberlo tenido como compañero en el París Saint-Germain (PSG). El atacante pasó por las Inferiores y tuvo una fugaz estadía en la institución parisina. En mayo de 2022, el entrenador Mauricio Pochettino lo hizo coincidir con la Pulga en cancha durante un minuto en el 4-0 ante Montpellier por la fecha 37 de la Ligue 1.

Djeidi Gassama pasó por las Juveniles del Brest antes de recalar al PSG (Crédito: Reuters/Russell Cheyne)

Aritz López Garai brindó más precisiones sobre esta visita a la Argentina en charla con Radio La Red: “Somos un país pequeño de África que últimamente en el fútbol está dando pasos hacia adelante. Cuando miras el mapa ves más desierto que ciudad o que campos de fútbol en este caso, pero estamos intentando mejorar un poco nuestras prestaciones y nos ha venido bien este amistoso, que es un honor disputarlo”.

Más adelante, habló sobre cómo encararán la estrategia para detener a Messi y bajó a tierra la trascendencia de este ensayo en la previa al Mundial: “Al 10 de Argentina no se lo toca porque no llegás a tocarlo. No habrá problema, es un amistoso”.

En el plano deportivo, la selección de Mauritania nunca pudo clasificarse a una Copa del Mundo y no había participado de la Copa Africana de Naciones hasta 2019. En las ediciones de ese año y 2021 cayó eliminado en fase de grupos, mientras que en 2023 quedó afuera en octavos de final tras caer ante Cabo Verde. Pero en 2025 no logró obtener su boleto en la Clasificatoria, luego de quedar en la tercera colocación del Grupo C que lideró Camerún y tuvo a Botswana como el segundo clasificado.

Además, registra dos participaciones en la Copa de Naciones Árabes con sendas eliminaciones en la fase de grupos de 1985 y 2021. Para el torneo de 2025 se quedó afuera de la fase final por su derrota ante Kuwait en los playoffs que definieron los grupos del certamen.