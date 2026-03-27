Pequeños hábitos diarios pueden sumarse para mejorar la salud del corazón

JUEVES, 26 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Incluso pequeñas mejoras en tus hábitos diarios --unos minutos más de sueño, un par de minutos extra de ejercicio, una ración diaria de verduras-- pueden reducir tu riesgo de infarto, ictus e insuficiencia cardíaca, según un nuevo estudio.

Las personas que dormían 11 minutos más, realizaban 4,5 minutos extra de ejercicio y comían un cuarto de taza adicional de verduras tenían un 10% menos de riesgo de sufrir problemas graves de salud cardíaca, según informaron los investigadores el 23 de marzo en el European Journal of Preventive Cardiology.

Aquellos que tenían la combinación óptima de estas elecciones de estilo de vida fueron recompensados con un riesgo global un 57% menor de problemas cardíacos en comparación con aquellos con los peores hábitos, según los investigadores.

"Demostramos que combinar pequeños cambios en pocas áreas de nuestra vida puede tener un impacto positivo sorprendentemente grande en nuestra salud cardiovascular", dijo el investigador principal Nicholas Koemel, investigador investigador en la Universidad de Sídney en Australia, en un comunicado de prensa.

"Esta es una noticia muy alentadora porque hacer unos pocos pequeños cambios combinados probablemente sea más alcanzable y sostenible para la mayoría de la gente en comparación con intentar cambios importantes en un solo comportamiento", dijo Koemel.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 53.000 adultos participantes en el Biobanco del Reino Unido, un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo en el Reino Unido. Los participantes fueron seguidos durante un periodo de ocho años.

Los resultados mostraron que el mejor estilo de vida para la salud cardíaca implica dormir entre ocho y nueve horas por noche, realizar más de 42 minutos de actividad física moderada a vigorosa al día y llevar una dieta moderadamente saludable.

Las personas que siguieron ese patrón tenían un 57% menos de riesgo de problemas cardíacos, según los investigadores.

El equipo señaló que el tipo de ejercicio que mejora la salud cardíaca puede ser tan sencillo como subir escaleras, llevar bolsas de la compra o caminar a paso ligero.

Una dieta de mejor calidad incluía más verduras, fruta, pescado, lácteos, cereales integrales y aceites vegetales, y menos cereales refinados, carnes procesadas, carne roja y bebidas azucaradas, según los investigadores.

"Animaría a la gente a que no pasara por alto la importancia de hacer uno o dos pequeños cambios en tu rutina diaria, por pequeños que parezcan", dijo Koemel.

El investigador principal Emmanuel Stamatakis afirmó que se están preparando nuevas herramientas para ayudar a ese esfuerzo.

"Planeamos aprovechar estos hallazgos para desarrollar nuevas herramientas digitales que apoyen a las personas en la realización de cambios positivos en el estilo de vida y establezcan hábitos saludables sostenibles", dijo Stamatakis, profesor de actividad física y salud poblacional en la Universidad de Sídney y la Universidad Monash.

"Esto implicará trabajar estrechamente con los miembros de la comunidad para asegurarnos de que las herramientas sean fáciles de usar y puedan abordar las barreras que todos enfrentamos para hacer ajustes en nuestras rutinas diarias", añadió en un comunicado de prensa.

Más información

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FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Europea de Cardiología, 24 de marzo de 2026