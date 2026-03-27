Salud

Pequeños hábitos diarios pueden sumarse para mejorar la salud del corazón

Healthday Spanish

Guardar
Imagen KNB7BCG65JB3FPGZWZ5NQVBOSE

JUEVES, 26 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Incluso pequeñas mejoras en tus hábitos diarios --unos minutos más de sueño, un par de minutos extra de ejercicio, una ración diaria de verduras-- pueden reducir tu riesgo de infarto, ictus e insuficiencia cardíaca, según un nuevo estudio.

Las personas que dormían 11 minutos más, realizaban 4,5 minutos extra de ejercicio y comían un cuarto de taza adicional de verduras tenían un 10% menos de riesgo de sufrir problemas graves de salud cardíaca, según informaron los investigadores el 23 de marzo en el European Journal of Preventive Cardiology.

Aquellos que tenían la combinación óptima de estas elecciones de estilo de vida fueron recompensados con un riesgo global un 57% menor de problemas cardíacos en comparación con aquellos con los peores hábitos, según los investigadores.

"Demostramos que combinar pequeños cambios en pocas áreas de nuestra vida puede tener un impacto positivo sorprendentemente grande en nuestra salud cardiovascular", dijo el investigador principal Nicholas Koemel, investigador investigador en la Universidad de Sídney en Australia, en un comunicado de prensa.

"Esta es una noticia muy alentadora porque hacer unos pocos pequeños cambios combinados probablemente sea más alcanzable y sostenible para la mayoría de la gente en comparación con intentar cambios importantes en un solo comportamiento", dijo Koemel.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 53.000 adultos participantes en el Biobanco del Reino Unido, un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo en el Reino Unido. Los participantes fueron seguidos durante un periodo de ocho años.

Los resultados mostraron que el mejor estilo de vida para la salud cardíaca implica dormir entre ocho y nueve horas por noche, realizar más de 42 minutos de actividad física moderada a vigorosa al día y llevar una dieta moderadamente saludable.

Las personas que siguieron ese patrón tenían un 57% menos de riesgo de problemas cardíacos, según los investigadores.

El equipo señaló que el tipo de ejercicio que mejora la salud cardíaca puede ser tan sencillo como subir escaleras, llevar bolsas de la compra o caminar a paso ligero.

Una dieta de mejor calidad incluía más verduras, fruta, pescado, lácteos, cereales integrales y aceites vegetales, y menos cereales refinados, carnes procesadas, carne roja y bebidas azucaradas, según los investigadores.

"Animaría a la gente a que no pasara por alto la importancia de hacer uno o dos pequeños cambios en tu rutina diaria, por pequeños que parezcan", dijo Koemel.

El investigador principal Emmanuel Stamatakis afirmó que se están preparando nuevas herramientas para ayudar a ese esfuerzo.

"Planeamos aprovechar estos hallazgos para desarrollar nuevas herramientas digitales que apoyen a las personas en la realización de cambios positivos en el estilo de vida y establezcan hábitos saludables sostenibles", dijo Stamatakis, profesor de actividad física y salud poblacional en la Universidad de Sídney y la Universidad Monash.

"Esto implicará trabajar estrechamente con los miembros de la comunidad para asegurarnos de que las herramientas sean fáciles de usar y puedan abordar las barreras que todos enfrentamos para hacer ajustes en nuestras rutinas diarias", añadió en un comunicado de prensa.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los 8 esenciales de la vida para la salud del corazón.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Europea de Cardiología, 24 de marzo de 2026

Temas Relacionados

Health Daypequenoshabitosdiariospuedensumarseparamejorarlasaluddelcorazon

Últimas Noticias

Crean una pulsera que controla robots con movimientos de la mano en tiempo real

El dispositivo creado en Estados Unidos consigue que una prótesis mecánica imite gestos humanos. Cómo podría servir en procedimientos quirúrgicos

Crean una pulsera que controla robots con movimientos de la mano en tiempo real

Un estudio masivo encuentra que el estrés y el duelo no causan cáncer

Healthday Spanish

Un estudio masivo encuentra que el estrés y el duelo no causan cáncer

Por qué la actividad física desde la infancia es clave para llegar con energía al final de la vida laboral

Investigadores realizaron un seguimiento durante 45 años a un grupo de personas para analizar cómo el deporte practicado desde la infancia se relaciona con el rendimiento en el trabajo en la adultez

Por qué la actividad física desde la infancia es clave para llegar con energía al final de la vida laboral

Siete pruebas físicas que todo hombre debería superar después de los 40: la mayoría falla en más de la mitad

Realizar una serie de ejercicios específicos revela debilidades ocultas y anticipa riesgos que pueden evitarse con una estrategia de entrenamiento físico

Siete pruebas físicas que todo hombre debería superar después de los 40: la mayoría falla en más de la mitad

Expertos argentinos alertan sobre la prevención del virus sincicial respiratorio en bebés: los síntomas

Durante la temporada invernal, miles de lactantes en enfrentan un mayor riesgo. Especialistas advierten que la detección temprana y el acceso a estrategias de inmunización son fundamentales para evitar complicaciones

Expertos argentinos alertan sobre la prevención del virus sincicial respiratorio en bebés: los síntomas
DEPORTES
Preocupación por Colapinto: los inconvenientes físicos y técnicos en su primera práctica en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Preocupación por Colapinto: los inconvenientes físicos y técnicos en su primera práctica en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Quiénes serán los finalistas del Mundial 2026, según los lectores de Infobae

Fue compañero de Messi en el PSG, pasó por la selección de Francia y jugará para Mauritania el amistoso frente a la Argentina

La actividad de los argentinos en el Challenger Tour: triunfos de Román Burruchaga, Alex Barrena y Juan Pablo Ficovich

Alejandro Garnacho se declaró culpable del incidente vial en el que se vio involucrado con su Audi RS 3: la multa que deberá pagar

TELESHOW
Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

El reclamo escatológico de Andrea del Boca en Gran Hermano a Del Moro en vivo: “Encontré el inodoro lleno”

Thiago Medina sorprendió a su hermana Camilota en vivo y contó la dieta que siguió para recuperarse del accidente

Desopilante momento en Gran Hermano: Brian Sarmiento salió desnudo del baño para atender el teléfono

Antonela Roccuzzo volvió a mostrar su fanatismo por Harry Potter y reaccionó al último tráiler de la nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido afirmó que Rusia proporcionó “inteligencia y entrenamiento” al régimen de Irán antes del comienzo de la guerra

Reino Unido afirmó que Rusia proporcionó “inteligencia y entrenamiento” al régimen de Irán antes del comienzo de la guerra

Crean una pulsera que controla robots con movimientos de la mano en tiempo real

Cómo los bebés aprenden a hablar mucho antes de que los adultos lo noten

Irak condenó los ataques contra países del Golfo y Jordania en medio de la escalada por los bombardeos iraníes en Medio Oriente

Los tesoros de la Colección Helft deslumbran en una muestra que recorre medio siglo de arte