Qué es el Kundalini Yoga y cuáles son sus beneficios para el cuerpo y la mente

El Kundalini Yoga combina posturas, respiración y meditación para promover el bienestar físico, mental y emocional en personas de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kundalini Yoga se define como una disciplina que combina ejercicios físicos, técnicas de respiración y meditación con el objetivo de despertar la energía interna ubicada en la base de la columna vertebral. Esta práctica propone fortalecer tanto el cuerpo como la mente y ofrece herramientas para lograr mayor claridad mental y bienestar integral. Se popularizó como una opción apta para personas de diferentes edades y niveles de experiencia.

El fundamento principal del Kundalini Yoga reside en la creencia de que cada individuo posee una energía vital dormida. A través de posturas, secuencias dinámicas y mantras, la disciplina busca movilizar esa energía para desbloquear el potencial físico, mental y emocional.

Según detallaron profesionales de la práctica a Psicología y Mente, el ejercicio regular puede favorecer el equilibrio del sistema nervioso, la reducción del estrés y el aumento de la concentración.

La práctica regular de Kundalini Yoga ayuda a activar la energía vital interna ubicada en la base de la columna vertebral, clave para el bienestar integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos practicantes experimentan una sensación de calma y mayor autoconocimiento. El método prioriza el autodescubrimiento y la transformación personal, sin importar los antecedentes previos en yoga.

Las sesiones suelen estructurarse en series específicas de ejercicios, conocidas como kriyas, acompañadas de técnicas de respiración profunda y cantos de mantras.

Profesionales destacan que Kundalini Yoga favorece el equilibrio del sistema nervioso, reduce el estrés y mejora la concentración y el autoconocimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y bases del Kundalini Yoga

De acuerdo con Psicología y Mente, Kundalini Yoga tiene raíces en antiguas tradiciones orientales. Diversas culturas reconocieron la existencia de una energía vital identificada como Kundalini, simbolizada por una serpiente enroscada en la base de la columna. En la actualidad, la disciplina adapta estos conceptos para responder a necesidades de bienestar físico y mental.

La energía Kundalini se asocia con el desarrollo de la conciencia y la expansión del potencial humano. El proceso de activación de esta energía implica posturas físicas, ejercicios de respiración y prácticas de meditación. Los instructores destacan la importancia de la conciencia corporal y el enfoque mental durante las sesiones.

El origen del Kundalini Yoga radica en antiguas tradiciones orientales y hoy adapta sus conceptos para responder a las necesidades de salud física y mental (Freepik)

El despertar de la Kundalini se interpreta como una elevación de la energía a lo largo de la columna vertebral hasta la coronilla. Este proceso puede estar acompañado de sensaciones físicas y emocionales, como una mayor vitalidad, claridad mental y sensación de conexión interior.

Beneficios atribuidos al Kundalini Yoga

Expertos señalan que la práctica constante de Kundalini Yoga puede generar efectos positivos en la salud física y emocional. Entre los beneficios mencionados se encuentran el fortalecimiento muscular, el aumento de la flexibilidad y la mejora de la postura corporal. Además, los ejercicios respiratorios y de meditación contribuyen a reducir la ansiedad y el estrés.

El despertar de la energía Kundalini se asocia con mayor claridad mental, vitalidad y una profunda sensación de conexión interior y expansión de la conciencia (theyogacollective.com)

Quienes practican Kundalini Yoga destacan la capacidad de la disciplina para promover el equilibrio emocional y la introspección. La combinación de técnicas físicas y mentales facilita el manejo de emociones y favorece la concentración. El método se adapta a distintas condiciones físicas y no requiere experiencia previa en otras modalidades de yoga.

La práctica colectiva suele potenciar los efectos positivos, ya que el entorno grupal proporciona motivación y apoyo. El uso de mantras y cantos durante las sesiones contribuye a crear un ambiente propicio para la relajación y la conexión interna.

Kundalini Yoga fortalece los músculos, mejora la postura corporal y la flexibilidad mediante kriyas, técnicas de respiración avanzada y cantos de mantras (Freepik)

Elementos centrales de una sesión de Kundalini Yoga

Una clase típica de Kundalini Yoga incluye una serie de ejercicios físicos, técnicas de respiración, meditación y cantos de mantras. Las secuencias, conocidas como kriyas, se diseñan para activar diferentes centros de energía en el cuerpo. Los ejercicios varían en intensidad y duración, y buscan trabajar tanto la fuerza física como la concentración mental.

La respiración consciente desempeña un papel clave en la práctica. Técnicas como la respiración de fuego ayudan a aumentar la energía y a limpiar los canales internos. Las meditaciones guiadas y los cantos de mantras, como el popular “Sat Nam”, se utilizan para enfocar la mente y profundizar la experiencia.

Las sesiones grupales de Kundalini Yoga potencian los efectos positivos gracias al entorno de motivación, uso de mantras y énfasis en la relajación y atención plena (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente suele ser tranquilo, con énfasis en la atención plena. Los instructores recomiendan asistir con ropa cómoda y mantener una actitud receptiva. La regularidad en la práctica se considera fundamental para experimentar los beneficios de manera sostenida.

Consideraciones y recomendaciones para comenzar

Kundalini Yoga se orienta a quienes buscan una práctica integral que abarque el cuerpo, la mente y las emociones. Según especialistas de Psicología y Mente, la disciplina resulta accesible para personas de cualquier edad y condición física. Es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar una nueva rutina, sobre todo en caso de condiciones médicas preexistentes.

Kundalini Yoga es accesible a cualquier edad o condición física y no requiere experiencia previa, valorando la constancia y la disposición al autodescubrimiento (Freepik)

El método no exige conocimientos previos. Lo más importante es la constancia y la disposición a explorar nuevas formas de autoconocimiento y bienestar. La energía interna, la transformación personal y el equilibrio emocional constituyen pilares esenciales de la práctica.

A través de ejercicios físicos, respiración consciente y meditación, Kundalini Yoga propone un camino para activar el potencial humano y mejorar la calidad de vida. Practicantes de todo el mundo valoran esta técnica por su capacidad para transformar la experiencia cotidiana y fomentar el bienestar integral.