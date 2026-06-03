El PBI funcionó durante un siglo: en la era de la IA ya no alcanza

La blockchain puede aportar trazabilidad en una economía donde una parte creciente de la riqueza será cognitiva, fragmentada y difícil de atribuir

Durante décadas discutimos el futuro económico con una certeza casi religiosa: si sube el Producto Bruto Interno, el país progresa; si baja, retrocede. El PBI fue el gran termómetro del siglo XX.

Ordenó diagnósticos, justificó políticas públicas y se convirtió en una referencia inevitable para gobiernos, empresas, mercados y medios. El problema es que fue diseñado para medir una economía donde el valor estaba, sobre todo, en las cosas. Y el mundo que viene ya no gira solamente alrededor de las cosas.

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La inteligencia artificial está corriendo el centro de gravedad de la economía hacia otro lugar: la capacidad cognitiva. Hacia la posibilidad de resolver más rápido, decidir mejor, automatizar tareas complejas, producir conocimiento a escala y ampliar, mediante software, lo que una persona puede hacer con su tiempo y su mente. Cuando eso ocurre, la vieja pregunta sobre cuánto produce un país empieza a quedarse corta. La pregunta pasa a ser otra: qué capacidad cognitiva tiene esa sociedad, cómo se distribuye, quién la potencia y quién captura el valor que genera.

El PBI fue diseñado para medir una economía donde el valor estaba, sobre todo, en las cosas. Y el mundo que viene ya no gira solamente alrededor de las cosas

No se trata de decir que el PBI fue un error. Al contrario: fue una creación formidable para la época en la que nació. Simon Kuznets lo formalizó en los años 30 para contar producción, consumo e inversión dentro de una economía industrial. Midió muy bien fábricas, rutas, acero, cosechas, exportaciones, viviendas y bienes con precio claro. Pero incluso antes del salto de la IA, mostraba grietas. El PBI nunca captó del todo el trabajo no remunerado, ni la calidad institucional, ni el valor social del conocimiento, ni la utilidad real de muchos servicios digitales que usamos a diario. Con la inteligencia artificial, esas grietas se vuelven estructurales.

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Hoy una persona con acceso a buenos sistemas de IA puede realizar, en una mañana, tareas que antes llevaban varios días. Parte de ese salto de productividad aparece en balances y transacciones; otra parte no. Ese desajuste va a profundizarse.

La etapa actual, en la que la IA funciona como asistente externo, probablemente sea apenas un puente hacia otra fase: la de la inteligencia expandida. Es decir, seres humanos apoyados de manera cada vez más estrecha por software, sistemas predictivos, memoria aumentada, agentes autónomos y, en algún momento, también hardware conectado al cuerpo o al cerebro. Elon Musk lo resumió con una de esas frases que parecen exageradas hasta que dejan de sonar a ciencia ficción: un chip que da “poderes divinos”. Puede sonar extremo, pero la dirección es visible: una parte creciente de la productividad va a depender no solo del capital o del trabajo, sino del acceso a infraestructura cognitiva aumentada.

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La inteligencia artificial está corriendo el centro de gravedad de la economía hacia otro lugar: la capacidad cognitiva

Y ahí aparece una de las discusiones económicas más incómodas de los próximos años. Si la inteligencia ampliada se vuelve un factor de producción decisivo, la desigualdad ya no va a ser solamente una desigualdad de ingresos o patrimonio. Va a ser también una desigualdad de capacidad. Habrá personas, empresas y países que puedan multiplicar su productividad gracias a mejores modelos, más datos y mejor infraestructura computacional. Y habrá otros que queden rezagados no porque trabajen menos, sino porque compiten con capacidades tecnológicas radicalmente desiguales.

Por eso el PBI empieza a quedarse viejo. Porque puede mostrar crecimiento mientras por debajo se ensancha otra brecha: la distancia entre quienes pueden amplificar su inteligencia y quienes no. Y esta, en muy poco tiempo, puede ser la desigualdad más importante de todas.

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Argentina debería prestar especial atención a esta discusión. Somos un país con talento, creatividad y capacidad de adaptación, pero también con enormes brechas de educación, ingresos, infraestructura y acceso tecnológico. En una economía donde la productividad depende cada vez más de la inteligencia aumentada, esas brechas pueden ensancharse mucho más rápido que en la era industrial. Hoy no alcanza con discutir salarios, izquierda, derecha o tipo de cambio, si no discutimos también quién accede a las herramientas que van a definir la competitividad de la próxima década.

Si la inteligencia artificial cambia la forma de producir valor, también vamos a tener que cambiar la forma de registrarlo

Eso obliga a repensar cómo medimos el PBI, no va a desaparecer, pero necesita complementarse con indicadores capaces de capturar el valor del capital cognitivo, el acceso efectivo a inteligencia artificial, la propiedad y uso económico de los datos y el costo de quedar afuera de esa infraestructura. Si no medimos eso, vamos a seguir describiendo la economía con instrumentos pensados para un mundo en el que el valor principal era fabricar objetos, no expandir capacidades.

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Pero si la economía que viene va a girar cada vez más en torno a datos, identidad digital, reputación y activos intangibles, vamos a necesitar mejores herramientas para registrar valor de manera confiable. Vamos a necesitar saber quién aporta, quién usa y bajo qué reglas se captura ese valor.

Ahí blockchain cumple un papel relevante. Puede aportar trazabilidad en una economía donde una parte creciente de la riqueza será cognitiva, fragmentada y difícil de atribuir. Si las ideas y los datos personales tienen valor, hará falta una arquitectura que reconozca propiedad intelectual, permisos y uso. Y si la inteligencia artificial cambia la forma de producir valor, también vamos a tener que cambiar la forma de registrarlo.

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La discusión no es tecnológica, sino política y económica. El PBI fue una brújula excelente para el mundo industrial. Pero si el principal motor de riqueza empieza a ser la capacidad cognitiva aumentada, seguir gobernando solo con esa brújula es mirar el futuro con un mapa viejo. Al final del día, lo que no se mide no se gobierna.

La autora es cofundadora de PALA Blockchain