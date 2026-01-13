Zinc o vitamina C: qué suplemento conviene elegir para reforzar el sistema inmunológico, según expertos

La vitamina C y el zinc cumplen funciones clave en el fortalecimiento del sistema inmunológico y la protección ante infecciones respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el momento en que las infecciones respiratorias aumentan y la preocupación por la salud se intensifica, los suplementos de zinc y vitamina C ganan protagonismo en hogares, farmacias y recomendaciones médicas.

Ambos nutrientes se presentan como aliados para reforzar las defensas del organismo y combatir enfermedades tan comunes como el resfrío. Sin embargo, detrás de su popularidad existen diferencias claras en cuanto a eficacia, riesgos y modos de uso, respaldadas por la investigación científica.

Analizar el papel de cada uno resulta esencial para comprender cuáles son sus verdaderos beneficios y cómo incorporarlos de forma segura, según expertos de Harvard y Verywell Health.

Función inmunológica de la vitamina C y el zinc

La vitamina C y el zinc cumplen un rol fundamental en la protección del organismo frente a virus y bacterias. Según Verywell Health, ambos nutrientes resultan indispensables para el funcionamiento de las células inmunitarias y la regulación de procesos inflamatorios. La deficiencia de cualquiera de estos compuestos puede debilitar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.

La vitamina C actúa como antioxidante, protege frente al daño oxidativo y favorece la función de los glóbulos blancos en el sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pautas internacionales recomiendan una ingesta diaria de 75 a 120 mg de vitamina C y de 8 a 12 mg de zinc, aunque estos valores pueden variar según el sexo, la edad y condiciones individuales. La vitamina C actúa como antioxidante y protege a las células del daño oxidativo, además de favorecer la función de los glóbulos blancos.

El zinc, por su parte, participa en la síntesis de ADN, la proliferación celular y la activación de linfocitos, factores esenciales para una respuesta inmune eficaz.

La revisión sistemática más reciente y de mayor referencia sobre el uso de vitamina C para la prevención de infecciones respiratorias sigue siendo la de la Biblioteca Cochrane.

La administración temprana de zinc ayuda a acortar la duración del resfriado común, aunque no mejora síntomas como congestión nasal o estornudos (Imagen ilustrativa Infobae)

La revisión Cochrane más relevante y con análisis de datos recientes, concluye que la suplementación regular con vitamina C no reduce la incidencia del resfriado en la población general, aunque sí puede disminuir levemente la duración de los síntomas, con efectos más notorios en personas sometidas a estrés físico intenso o a bajas temperaturas.

Tratamiento, riesgos y efectos secundarios

El zinc muestra eficacia al administrarse desde el inicio de los síntomas del resfriado común, logrando reducir la duración de la enfermedad, aunque no mejora la congestión nasal ni los estornudos.

El consumo excesivo de vitamina C se elimina rápidamente por la orina y rara vez produce toxicidad. Los efectos adversos más habituales son molestias gastrointestinales y, en casos excepcionales, cálculos renales reversibles.

Un meta-análisis publicado en la revista Nutrients, que incluyó 24 ensayos clínicos randomizados, concluyó que la suplementación diaria con vitamina C reduce la duración de los resfríos en adultos y niños y disminuye la severidad de los síntomas, aunque la magnitud del efecto es modesta

El consumo excesivo de zinc puede causar déficit de cobre, anemia y alteraciones neurológicas, por lo que se recomienda seguimiento médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zinc requiere mayor precaución: su uso prolongado o en dosis elevadas puede provocar déficit de cobre, anemia, alteraciones neurológicas y debilitamiento del sistema inmune. Por este motivo, los especialistas insisten en la necesidad de seguimiento médico cuando se emplean dosis altas o tratamientos prolongados.

Dosis y consideraciones prácticas

Las recomendaciones generales establecen una ingesta diaria de 75 a 120 mg de vitamina C y de ocho a 12 mg de zinc. En períodos de mayor circulación de infecciones respiratorias, se pueden emplear dosis más altas bajo indicación profesional: hasta dos gramos diarios de vitamina C y entre 45 y 300 mg de zinc al día por un máximo de dos semanas, siempre bajo control médico.

La seguridad debe ser la prioridad. Antes de iniciar cualquier suplemento dietético destinado a fortalecer el sistema inmunológico, Verywell Health recomienda consultar con un profesional de la salud para determinar la dosis adecuada y evitar posibles riesgos o interacciones con otros medicamentos.

¿cuál es el mejor suplemento?

Tanto la vitamina C como el zinc son esenciales para el sistema inmune, pero sus aplicaciones y beneficios muestran diferencias claras. La vitamina C presenta mejores resultados en la prevención de infecciones respiratorias, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, deportistas y personas sometidas a estrés físico intenso o bajas temperaturas.

Elegir entre vitamina C o zinc depende del objetivo: vitamina C para prevención y zinc para reducir la duración del resfriado, siempre bajo control médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zinc, en cambio, demuestra mayor eficacia para reducir la duración del resfriado común cuando se administra desde el inicio de los síntomas.

La elección del suplemento más adecuado depende del objetivo: para prevención, la evidencia favorece la vitamina C; para acortar la duración del resfriado una vez iniciado, el zinc ofrece más ventajas. En ambos casos, la suplementación debe realizarse bajo supervisión médica para optimizar los beneficios y minimizar los riesgos asociados.