Salud

Dormir mal eleva un 54% el riesgo de cardiopatías, según Harvard

Un estudio con 7.483 adultos concluyó que el insomnio y la apnea aumentan la probabilidad de hipertensión, diabetes y obesidad, condiciones directamente asociadas a enfermedades del corazón

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Ilustración plana de una persona durmiendo en una cama, con un corazón rojo brillante en el pecho. Sombras abstractas de tazas de café, móviles, relojes y ruido la rodean.
El insomnio, la apnea del sueño y las condiciones ambientales figuran entre los factores que impactan negativamente en la calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien no solo ayuda a sentirse descansado durante el día, sino que también puede ser clave para proteger el corazón. En los últimos años, diversos estudios han demostrado que la calidad y cantidad del sueño que una persona recibe puede influir de manera directa en su salud cardiovascular. Identificar y abordar los factores que impiden un descanso adecuado podría reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.

Numerosos elementos pueden interferir en la capacidad de dormir correctamente. Según Harvard y la Mayo Clinic, existen tanto cuestiones externas como internas que afectan el descanso nocturno. Algunas personas simplemente no destinan suficiente tiempo, mientras que otras mantienen hábitos que interrumpen el reposo, como consumir cafeína en exceso, usar pantallas electrónicas antes de acostarse, o realizar actividades físicas cerca de la hora de dormir.

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También influyen distintos trastornos y condiciones médicas. El insomnio y la apnea son dos de los problemas más frecuentes. El insomnio puede deberse a estrés, ansiedad, cambios en el entorno, consumo de ciertos medicamentos o enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca y asma. La apnea, por su parte, provoca interrupciones en la respiración, lo que puede derivar en somnolencia diurna y menor estado de alerta al día siguiente.

Las condiciones ambientales, como temperaturas extremas, ruidos, colchones incómodos o una iluminación inapropiada, también pueden afectarlo. El envejecimiento, los cambios hormonales y el consumo de alcohol o tabaco son otros factores descritos que aumentan la probabilidad de dormir mal. Además, los hábitos de vida, como una dieta desordenada o la falta de ejercicio, se asocian con mayor frecuencia de despertares nocturnos.

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Vista cenital de una persona durmiendo en una cama a oscuras, cubierta hasta la cintura por una colcha. Un brillo verde emana de su pecho.
La Universidad de Harvard y la Mayo Clinic resaltan que mejorar los hábitos de sueño puede reducir hasta en un 54% el riesgo de cardiopatías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se relaciona dormir mal con problemas cardíacos

Diversas investigaciones han identificado una conexión clara entre la falta de sueño y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de seis horas por noche o experimentar dificultades puede afectar de forma directa la salud del corazón, incrementando la probabilidad de sufrir hipertensión, diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares.

La Universidad de Harvard, a través de Julie Corliss y Howard LeWine, muestra que la combinación de problemas puede llegar a triplicar el riesgo de padecer enfermedades en personas de mediana edad. En el Estudio sobre la Edad Madura en Estados Unidos, los docentes analizaron los hábitos y el historial de condiciones de 7.483 adultos, con especial atención a la etapa en la que suelen manifestarse tanto la obstrucción de arterias coronarias como los problemas de sueño ligados a la edad.

La investigación reveló que cada aumento en los problemas de sueño autoinformados estaba vinculado a un riesgo un 54% mayor de desarrollar cardiopatías, en comparación con quienes mantenían patrones de sueño normales. Cuando los datos se recopilaron a través de autoinformes y dispositivos de muñeca (actigrafía), el riesgo fue aún más alto, alcanzando un 141% de incremento. Este tipo de medición combinada se considera más precisa para evaluar el sueño real de las personas.

La relación entre la insuficiencia del descanso y la salud no se limita a un grupo demográfico específico. Si bien las mujeres manifestaron más dificultades para dormir, los hombres fueron quienes sufrieron más enfermedades cardíacas, pero el sexo no alteró la relación entre los trastornos y el riesgo.

Una mujer con pijama color lila está sentada en el borde de una cama sin tender durante el día, frotándose un ojo y con una mancha roja difusa en el pecho.
Dormir menos de seis horas por noche eleva el riesgo de enfermedades cardíacas y problemas cardiovasculares, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al controlar variables como antecedentes familiares, tabaquismo, actividad física, sexo y raza, los investigadores concluyeron que un mal reposo constituye un factor de riesgo independiente. Los resultados refuerzan la importancia de identificar y tratar los trastornos del sueño como parte de la prevención de enfermedades cardíacas.

Cómo impacta en el corazón mejorar el sueño

Es de público conocimiento que dormir bien marca una diferencia significativa en el bienestar general. Asimismo, expertos aseguran que, para generar una protección cardiovascular, es necesario enfrentar las causas y molestias que privan de un buen descanso a las personas.

La evidencia indica que una rutina adecuada puede reducir hasta en un 54% el riesgo, e incluso más cuando se aplican métodos precisos de evaluación del sueño. Las personas que logran mejorar sus hábitos experimentan menos síntomas diurnos, como somnolencia excesiva, irritabilidad o dificultad de concentración, y reportan menor incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida.

No solo se observan beneficios ligados a la salud cardiovascular: una buena noche está vinculada con mejor función metabólica, menor riesgo de accidentes cerebrovasculares, menor propensión a infecciones virales y mejor salud mental. En la práctica, pequeños cambios sostenidos pueden traducirse en una mejor capacidad para enfrentar el estrés, mayor energía y una percepción más positiva de la salud.

Hombre con pijama azul a rayas sentado en el borde de la cama estirándose. Un brillo verde difuminado cubre su pecho. Se ve una ventana luminosa.
Mantener horarios regulares, evitar comidas pesadas y reducir la exposición a dispositivos electrónicos mejora la calidad del sueño y la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de instituciones como la Mayo Clinic y Harvard subrayan que identificar y tratar los trastornos del sueño es un paso esencial en la prevención cardiovascular. Para quienes presentan dificultades persistentes, existen opciones terapéuticas como la terapia cognitivo-conductual, que pueden mejorar tanto el sueño como los factores de riesgo asociados a enfermedades del corazón.

Métodos para mejorar la calidad del sueño

La Mayo Clinic aconseja mantener un horario regular, acostándose y levantándose a la misma hora cada día, incluidos los fines de semana. Esta constancia ayuda a reforzar el ciclo natural de sueño-vigilia del organismo. Si una persona no logra dormirse en 20 minutos, se sugiere salir de la habitación y realizar alguna actividad relajante hasta sentir cansancio.

La alimentación juega un papel importante: evitar comidas pesadas, cafeína, nicotina y alcohol en las horas previas a acostarse puede prevenir alteraciones en el descanso. La exposición a la luz y el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir también generan una interrupción, por lo que se recomienda reducir su uso y mantener la habitación oscura, fresca y silenciosa.

La actividad física regular también juega su papel, siempre que se practique al menos cuatro horas antes del horario de reposo. Limitar las siestas diurnas a menos de una hora y no realizarlas tarde ayuda a evitar el insomnio nocturno. Técnicas de relajación, como la meditación, los baños calientes y la gestión del estrés, resultan útiles para calmar la mente antes de acostarse.

En casos de insomnio persistente, la terapia cognitivo-conductual representa el tratamiento de primera línea. Este enfoque incluye técnicas como la restricción del sueño, el reacondicionamiento (asociar la cama solo con dormir) y la relajación muscular. La intervención puede realizarse con psicólogos, especialistas del sueño o mediante programas en línea desarrollados por expertos.

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