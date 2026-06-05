Salud

Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari

La autopsia preliminar realizada en Ituzaingó reveló que el músico argentino falleció por un episodio grave vinculado con una hemorragia en el cerebro. En qué consiste este cuadro, cuáles son sus señales de alerta y qué factores pueden desencadenarlo

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Murio Indio Solari
El Indio Solari falleció este viernes a la madrugada (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

Miles de fanáticos despertaron este viernes con la noticia de la muerte del Indio Solari, referente indiscutido del rock argentino. El resultado preliminar de la autopsia, al que accedió Infobae, confirmó que el cantante perdió la vida en horas de la madrugada, tras sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico en la pileta de su casa de Parque Leloir. Su cuidadora lo encontró sin signos vitales y, según fuentes judiciales, la muerte fue inmediata y no estuvo relacionada con ahogamiento. Este episodio pone en foco una afección poco frecuente, pero de alto riesgo, que puede afectar a personas de cualquier edad y que suele ser mortal si no se actúa de manera urgente.

¿Qué es un accidente cerebrovascular hemorrágico?

Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe y provoca un sangrado dentro del tejido cerebral o en los espacios que lo rodean. De acuerdo con el sitio especializado MedlinePlus, este sangrado “aumenta la presión dentro del cráneo y daña el tejido cerebral”. Las células cerebrales, privadas de oxígeno y nutrientes, mueren en cuestión de minutos, lo que puede derivar en lesiones irreversibles o incluso la muerte.

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acv, derrame cerebral, cerebro-VisualesIA
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de ACV representa cerca del 13% de los casos de accidentes cerebrovasculares, mucho menos frecuente que el isquémico, pero generalmente más grave. Existen dos variantes principales: la hemorragia intracerebral —cuando el sangrado se produce dentro del propio tejido cerebral— y la hemorragia subaracnoidea, en la que la sangre se acumula entre el cerebro y la superficie que lo recubre.

Principales causas y factores de riesgo

La hipertensión arterial crónica es la causa más frecuente de ACV hemorrágico. Según la Cleveland Clinic: “Tener la presión arterial alta es el factor de riesgo más común para este tipo de accidente cerebrovascular”. También pueden provocarlo los aneurismas cerebrales —zonas debilitadas en los vasos sanguíneos que pueden romperse—, las malformaciones arteriovenosas, traumatismos y el consumo de drogas como la cocaína.

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Otras condiciones, como la acumulación de proteínas (amiloidosis cerebral) en las arterias del cerebro, incrementan el riesgo, sobre todo en adultos mayores. Las mujeres embarazadas o quienes han atravesado un parto reciente también presentan una mayor predisposición.

ACV
3D render of a male medical figure with front of the brain highlighted

Síntomas: señales de alarma

El accidente cerebrovascular hemorrágico suele aparecer sin aviso. Los síntomas más frecuentes incluyen dolor de cabeza intenso y repentino, debilidad o parálisis en la cara, brazo o pierna —generalmente de un solo lado del cuerpo—, dificultad para hablar o entender, pérdida de equilibrio, problemas de visión y, en casos graves, pérdida de conciencia.

Expertos de MedlinePlus recomiendan recordar la prueba F.A.S.T. para identificar rápidamente un ACV: Face (rostro caído), Arm (falta de fuerza en un brazo), Speech (dificultad para hablar) y Time (actuar rápido). “Cada segundo cuenta para evitar daños permanentes o fatales”, resalta la Cleveland Clinic.

Diagnóstico y tratamiento inmediato

La rapidez en la atención es clave. El diagnóstico incluye un examen físico, revisión de antecedentes médicos y estudios por imágenes, como tomografía computarizada o resonancia magnética. Estas pruebas permiten localizar el sitio y la magnitud del sangrado.

El tratamiento tiene como objetivo detener el sangrado y reducir la presión en el cerebro. Puede implicar medicamentos, procedimientos para controlar la presión intracraneal y, en casos graves, cirugía. “El tratamiento puede implicar medicamentos o, en algunos casos, cirugía para detener el sangrado o aliviar la presión en el cerebro”, detalla MedlinePlus. Tras la emergencia, la rehabilitación ayuda a recuperar capacidades perdidas y a adaptarse a las secuelas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen presenta una resonancia magnética del cerebro humano, donde se observa una zona resaltada en rojo y amarillo que indica el área afectada por un accidente cerebrovascular (ACV). Este tipo de imágenes es fundamental para el diagnóstico y tratamiento oportuno de eventos neurológicos graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias dependen de la zona del cerebro afectada y la velocidad con la que se reciba atención médica. Las secuelas pueden ser temporales o permanentes: debilidad o parálisis, problemas en el habla, alteraciones visuales, pérdida de memoria, dificultades emocionales y de conducta.

Según elel sitio web oficial del Grupo de Neurociencias y Enfermedades Asociadas al Centro Médico (GENEA CM): “Las secuelas temporales suelen mejorar con el tiempo y el tratamiento adecuado”, mientras que las permanentes se relacionan con daños irreversibles en el tejido cerebral. El proceso de rehabilitación puede extenderse por semanas o meses y requiere la participación de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y oftalmólogos.

Cómo prevenir un ACV hemorrágico

La mejor forma de evitar un accidente cerebrovascular hemorrágico es controlar los factores de riesgo. Mantener la presión arterial bajo control, evitar el consumo de tabaco y drogas, realizar actividad física regular, cuidar la alimentación y tratar enfermedades crónicas como la diabetes y el colesterol alto son medidas clave recomendadas por la Cleveland Clinic y el Hospital Universitario Austral.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
esclerosis múltiple - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consultas médicas periódicas permiten identificar y tratar a tiempo condiciones que pueden derivar en un ACV. La American Stroke Association resalta: “La mejor manera de prevenir un accidente cerebrovascular es hacer cambios saludables en su estilo de vida para reducir el riesgo”.

El fallecimiento de Indio Solari conmocionó a la escena musical argentina y puso en agenda la importancia de reconocer y atender a tiempo los síntomas de un ACV hemorrágico. El informe forense estableció que la causa de la muerte fue un accidente cerebrovascular hemorrágico no traumático, descartando otras hipótesis. El cantante fue hallado en la pileta de su domicilio y no hubo evidencias de ahogamiento.

Este caso ilustra la gravedad de una afección que, aunque poco frecuente, puede tener consecuencias fatales si no se actúa con urgencia.

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