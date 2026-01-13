Salud

Las lágrimas artificiales sin conservadores ayudan a los síntomas oculares en usuarios de dispositivos digitales

Healthday Spanish

MARTES, 13 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Las lágrimas artificiales sin conservantes reducen los síntomas subjetivos en personas con fatiga ocular digital (DES) y sequedad, según un estudio publicado en línea el 26 de diciembre en Scientific Reports.

Sara Ortiz-Toquero, Ph.D., de la Universidad de Valladolid en España, y sus colegas investigaron los efectos de las lágrimas artificiales sin conservantes (cuatro veces al día durante un mes) sobre los síntomas oculares, el rendimiento visual de las tareas y la estabilidad de la película lagrimal en 30 usuarios de terminales de visualización visual (VDT) con síntomas de DES y sequedad.

Los investigadores encontraron que los síntomas de los usuarios de VDT, medidos por la Escala de Síntomas de Visión por Ordenador y el Índice de Enfermedad de la Superficie Ocular, mejoraron tras el uso de lágrimas artificiales en la última visita. No se observaron cambios significativos en la velocidad de lectura en voz alta, aunque hubo una ligera mejora en el valor normalizado tras el uso del ordenador entre la visita inicial y la final. En cuanto a la frecuencia de parpadeos, fijaciones oculares, tiempo de ruptura no invasivo de la película lagrimal y altura del menisco lagrimal, no se observaron diferencias significativas.

"El estudio actual prepara el terreno para futuras investigaciones orientadas a evaluar los impactos de las lágrimas artificiales en la mejora de los síntomas relacionados con la EDA", escriben los autores.

