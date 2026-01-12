Salud

El feed no es inocente: de qué manera las redes moldean lo que pensamos y sentimos

El consumo automático de contenido, guiado por algoritmos y estímulos emocionales, influye en la percepción de la realidad, la atención y las emociones, muchas veces sin que los usuarios lo adviertan

El consumo automático de contenido
El consumo automático de contenido en redes sociales moldea la percepción de la realidad y altera emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, millones de personas en todo el mundo acceden a redes sociales como parte de su rutina. El gesto de deslizar el dedo por el feed se volvió tan automático como tomar un café. Pero este espacio que empezó como un entretenimiento y canal de comunicación, ahora configura la manera en que los usuarios ven y entienden el entorno.

El consumo de contenido sucede sin un objetivo claro. Las personas ingresan a las plataformas por costumbre, por curiosidad o para distraerse. El hábito se instala y refuerza con notificaciones, “me gusta” y comentarios. El cerebro reacciona con sensaciones placenteras y las personas repiten la experiencia, a veces sin advertir el tiempo que dedican.

La interacción frecuente con las redes sociales no solo informa, también moldea creencias, emociones y prioridades. Los algoritmos seleccionan qué noticias, imágenes y opiniones aparecen en pantalla. Así, cada usuario observa una realidad filtrada y parcial.

Los algoritmos de las redes
Los algoritmos de las redes sociales seleccionan noticias e imágenes, presentando una visión parcial y sesgada del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el acceso y la interpretación de la información

El uso habitual de redes sociales transformó la relación con la información. De acuerdo con un estudio de Scott W. Campbell e Ian Hawkins, publicado en el Journal of Computer Mediated Communication, el hábito de revisar el feed fomenta la creencia de que “la noticia me encuentra”.

En ese sentido, las personas sienten que están informadas simplemente porque las noticias aparecen en sus cuentas, sin necesidad de buscarlas.

Según los autores, este fenómeno se intensifica cuando el uso de las plataformas se vuelve automático. El pensamiento crítico disminuye y la información se consume sin filtros. El acceso a la noticia se vuelve pasivo y el criterio propio cede espacio ante el flujo constante de contenido.

Los investigadores observaron que quienes confían solo en lo que muestran las redes tienden a tener menor conocimiento político y cívico. Además, comparten más noticias falsas, no por intención, sino por la rapidez del consumo y el impacto emocional de las publicaciones. El feed favorece la viralización de lo llamativo, aunque no siempre sea lo más relevante.

Estudios confirman que quienes solo
Estudios confirman que quienes solo se informan por el feed tienen menor conocimiento político y comparten más noticias falsas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algoritmos, emociones y fragmentación de la realidad

Las redes sociales determinan qué fragmentos de información ve cada usuario. Los algoritmos priorizan las publicaciones que generan más emoción, polémica o sorpresa. El contenido viral suele desplazar a noticias de fondo o análisis profundos. El resultado es una percepción sesgada y fragmentada de la realidad.

El cerebro se adapta a esta exposición continua a mensajes breves, videos cortos y titulares impactantes. El estilo de pensamiento se vuelve más reactivo y menos reflexivo. La atención se dispersa y la memoria privilegia estímulos inmediatos sobre la comprensión profunda.

De acuerdo con la psicóloga Norma Conde, citada por Psicología y Mente, el uso constante de redes entrena la mente para buscar recompensas inmediatas. Cada “me gusta” o comentario activa el circuito de recompensa cerebral y refuerza la rutina de revisar el teléfono. La experiencia se integra en la vida cotidiana y modifica hábitos de atención y concentración.

El uso frecuente de redes
El uso frecuente de redes sociales reduce el pensamiento crítico al favorecer la recepción pasiva de noticias y opiniones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación social e impacto en la autoestima

Las imágenes editadas, los filtros y las vidas aparentemente perfectas abundan en las redes sociales. Psicólogos como Ali Jazayeri advierten sobre el efecto de la comparación social. Ver solo los momentos felices o exitosos de otros puede afectar la autoestima y generar presión interna. Las personas tienden a creer que la felicidad constante es la norma, cuando en realidad la pantalla muestra solo una parte de la realidad.

El escenario emocional se intensifica con publicaciones polémicas, noticias alarmantes o debates encendidos. Según Conde, la exposición repetida a contenido que genera enojo o miedo aumenta la actividad de la amígdala, órgano que regula respuestas emocionales.

La exposición a publicaciones polémicas
La exposición a publicaciones polémicas o alarmantes en redes aumenta la ansiedad y afecta la regulación emocional del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una percepción del mundo más tensa y ansiosa, aunque la realidad externa no siempre coincida con esa sensación.

Identidad digital y consecuencias psicológicas

Autores como Kenneth Gergen y Sherry Turkle estudiaron el impacto de la identidad digital. Las personas crean versiones editadas de sí mismas para mostrar en redes. Esta distancia entre la imagen pública y la identidad real puede causar conflictos internos y dependencia de la validación externa.

En tanto, el valor personal se vincula con la cantidad de reacciones en pantalla, lo que intensifica la sensación de vacío ante la falta de respuestas.

La exposición a publicaciones polémicas
La exposición a publicaciones polémicas o alarmantes en redes aumenta la ansiedad y afecta la regulación emocional del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales no solo informan, también moldean opiniones, relaciones y prioridades. La experiencia social se fragmenta y adquiere velocidad. El pensamiento se vuelve más emocional y menos analítico.

Recomendaciones para un uso equilibrado

Organizaciones como la Asociación Americana de Psicología y Unicef recomiendan limitar el uso de redes sociales a menos de dos horas diarias. Esta medida favorece el bienestar digital y protege la salud mental.

Establecer momentos específicos para revisar las plataformas ayuda a evitar el uso automático y a recuperar el control sobre el tiempo.

La creación de una identidad
La creación de una identidad digital editada provoca dependencia de la validación externa y conflictos entre imagen pública y realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Silenciar o dejar de seguir cuentas que generan malestar contribuye a mejorar la experiencia. Investigar temas de interés en fuentes confiables fortalece el pensamiento crítico, y compartir tiempo con amistades y conversar sin teléfono recupera la calidez de los vínculos presenciales.

El descanso mejora cuando se evita el uso de redes antes de dormir. Dejar el teléfono fuera de la habitación permite que el cerebro se relaje y favorece el sueño reparador.

