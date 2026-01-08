Salud

SIBO: qué es, por qué ocurre y cuáles son los síntomas más comunes, según expertos

Esta afección puede causar hinchazón, gases y diarrea. Según Mayo Clinic, reconocer sus señales a tiempo es clave para un tratamiento efectivo

Guardar
El sobrecrecimiento bacteriano del intestino
El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO) afecta la absorción de nutrientes y altera la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas conviven a diario con molestias digestivas, hinchazón abdominal o fatiga sin saber que detrás de esos síntomas podría ocultarse un trastorno subdiagnosticado: el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO).

Aunque su presencia resulta más frecuente de lo que se cree, la mayoría de los afectados desconoce que padece esta alteración de la microbiota intestinal, lo que retrasa el acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Según Mayo Clinic y la divulgadora científica Yolanda Vázquez Mazariego consultada por Prevention, identificar el SIBO a tiempo es fundamental para prevenir complicaciones que pueden ir desde deficiencias nutricionales hasta alteraciones metabólicas de gravedad.

¿Qué ocurre en el intestino delgado con SIBO?

SIBO se caracteriza por un aumento anormal de bacterias en el intestino delgado, una sección del aparato digestivo en la que normalmente la población bacteriana permanece limitada.

El equilibrio depende del movimiento intestinal, la función de la bilis y las contracciones peristálticas que impiden la colonización excesiva. Mayo Clinic indica que intervenciones quirúrgicas como el bypass gástrico, enfermedades metabólicas y procesos inflamatorios pueden alterar esos mecanismos, permitiendo la proliferación bacteriana y el consiguiente desequilibrio.

La hinchazón abdominal persistente y
La hinchazón abdominal persistente y la fatiga crónica son síntomas del SIBO, un trastorno digestivo frecuentemente subdiagnosticado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por Mayo Clinic, se detalla que el SIBO puede aparecer tras resecciones intestinales o en personas con diabetes, esclerodermia o enfermedad de Crohn, condiciones en las que el sistema de defensa intestinal queda debilitado.

Vázquez Mazariego añade que el exceso de bacterias modifica la digestión y la absorción, afecta el trabajo de las enzimas digestivas y produce compuestos que irritan la mucosa del intestino, generando así una variedad de síntomas.

Síntomas y factores de riesgo

Entre los síntomas más comunes, tanto Mayo Clinic como Vázquez Mazariego mencionan hinchazón abdominal, dolor recurrente, diarrea y sensación de plenitud temprana, acompañados en ocasiones de náuseas, pérdida de apetito, fatiga y reducción involuntaria de peso. En ciertos casos, se presentan alteraciones del estado de ánimo, dificultades cognitivas y signos visibles de malnutrición.

Los síntomas más habituales del
Los síntomas más habituales del SIBO incluyen fatiga, hinchazón abdominal, dolor recurrente, diarrea y sensación de plenitud temprana (Freepik)

Las personas que han sido sometidas a cirugías abdominales, especialmente bypass gástrico o gastrectomía, presentan un riesgo incrementado, según Mayo Clinic.

Otras condiciones predisponentes incluyen enfermedad de Crohn, adherencias posquirúrgicas, radioterapia abdominal, diabetes y trastornos del tránsito intestinal. Vázquez Mazariego advierte que los antecedentes de obstrucciones y el uso prolongado de antibióticos también contribuyen a la aparición del SIBO, ya que debilitan los mecanismos defensivos naturales.

Las consecuencias del SIBO van más allá de las molestias digestivas. Mayo Clinic detalla que la mala absorción causada por el exceso de bacterias impide la correcta asimilación de grasas, carbohidratos y proteínas, y genera deficiencias de vitaminas A, D, E, K y B12. Estas carencias pueden derivar en anemia, debilidad muscular, daño neurológico, formación de cálculos renales y aumento del riesgo de osteoporosis en casos crónicos.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico del SIBO exige pruebas específicas para diferenciarlo de otras enfermedades del aparato digestivo. Vázquez Mazariego explica que el test de aliento con lactulosa o glucosa es actualmente el método más empleado, ya que identifica los gases generados por la fermentación anómala. Esta técnica, según la especialista, permite orientar el tratamiento y descartar patologías similares.

El abordaje terapéutico se basa en la administración de antibióticos dirigidos a reducir la carga bacteriana y restablecer el equilibrio de la microbiota, un procedimiento que requiere la selección cuidadosa del fármaco y la duración del tratamiento según la evolución del paciente, tal como subrayan tanto Mayo Clinic como Vázquez Mazariego.

Mayo Clinic destaca la importancia
Mayo Clinic destaca la importancia del control médico periódico y el seguimiento para prevenir recaídas y secuelas del SIBO (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento se complementa con una dieta personalizada supervisada por profesionales de la salud, que ayuda a evitar recaídas y mejora la absorción de nutrientes. En algunos casos, se añaden probióticos o suplementos, siempre bajo supervisión médica.

Debido a la complejidad del SIBO y al riesgo de complicaciones, Mayo Clinic recomienda un control médico periódico. El seguimiento permite ajustar el tratamiento, evaluar la evolución y prevenir secuelas. La colaboración entre gastroenterólogos, nutricionistas y otros especialistas resulta esencial para garantizar una atención adaptada a las necesidades de cada paciente.

La atención individualizada y la detección precoz son factores determinantes para mitigar los daños asociados al SIBO y mejorar el pronóstico.

Temas Relacionados

SIBOSobrecrecimiento bacteriano intestinalMayo ClinicYolanda Vázquez MazariegoMalabsorción de nutrientesSíntomas gastrointestinalesTratamiento del SIBONewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Caminar y hacer las tareas domésticas pueden ser una terapia que salva vidas para personas con síndrome metabólico

Healthday Spanish

Caminar y hacer las tareas

La cirugía debería ser el último recurso para el estreñimiento crónico, según las guías

Healthday Spanish

La cirugía debería ser el

El exceso de peso aumenta el riesgo de dolor lumbar, según los investigadores

Healthday Spanish

El exceso de peso aumenta

Los datos de laboratorios del sueño pueden predecir enfermedades años antes, según un estudio

Healthday Spanish

Los datos de laboratorios del

Una funda de malla alimentada por IA puede monitorizar a los mayores en busca de signos de fragilidad

Healthday Spanish

Una funda de malla alimentada
DEPORTES
Entrevista al chef de los

Entrevista al chef de los futbolistas: la dieta que sigue Lautaro Martínez, la cena especial para Modric y a quién sueña cocinarle

La cifra millonaria que se ahorrará Boca Juniors en sueldos tras la salida de varios futbolistas

El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

TELESHOW
Las fotos de Darío Cvitanich

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

INFOBAE AMÉRICA

El liderazgo cívico que Nueva

El liderazgo cívico que Nueva York necesita ahora

Australia anunció la convocatoria de una comisión real para investigar el antisemitismo en el país tras el ataque terrorista en Bondi Beach

Altos funcionarios de la UE advirtieron que los países del bloque aún dudan sobre las medidas del acuerdo con Mercosur

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, anunció un proyecto de ley para frenar los decretos de Rodrigo Paz