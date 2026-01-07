Salud

No es solo el agua: las bebidas que ayudan a mantenerse hidratado

Según la Cleveland Clinic y Mayo Clinic, las bebidas con minerales o preparadas en casa son útiles para deportistas o personas expuestas a altas temperaturas que requieren reponer sodio, potasio y magnesio de manera personalizada, evitando azúcares añadidos

La hidratación es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar, y aunque el agua suele considerarse la opción principal, existen otras bebidas que también cumplen un papel clave para mantener el equilibrio de líquidos en el organismo, según reportes de Mayo Clinic y MedlinePlus. El interés por alternativas a la tradicional botella de agua ha crecido, impulsado por recomendaciones de expertos en nutrición y salud, que resaltan la importancia de diversificar las fuentes de hidratación, especialmente en contextos de actividad física, altas temperaturas o necesidades particulares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y entidades como la Escuela de Salud Pública de Harvard (Harvard T.H. Chan School of Public Health) han señalado que la hidratación adecuada no solo depende de la cantidad de agua ingerida, sino también de la calidad y el tipo de bebidas consumidas. El agua sigue siendo la referencia, pero otras opciones pueden aportar electrolitos, vitaminas y minerales, que favorecen el mantenimiento del equilibrio corporal, especialmente cuando se pierde líquido por el sudor o enfermedades.

El agua con electrolitos se ha popularizado en los últimos años, disponible en supermercados y tiendas especializadas. Este tipo de bebida contiene minerales como sodio, potasio y magnesio, los cuales ayudan a reponer lo perdido durante el ejercicio intenso o en condiciones climáticas extremas. Cleveland Clinic resalta que estas bebidas pueden ser útiles para atletas o personas expuestas a altas temperaturas, siempre que se elijan versiones bajas en azúcares añadidos.

Las infusiones y té sin cafeína, como la manzanilla, la menta, el rooibos o el hibisco, figuran entre las sugerencias de los especialistas para quienes buscan variedad y un aporte adicional de antioxidantes, sin los efectos diuréticos de la cafeína. Según MedlinePlus, estas infusiones ofrecen hidratación y un perfil nutricional interesante, sin el riesgo de deshidratación asociado a bebidas estimulantes.

Por otro lado, el agua de coco aparece como una alternativa natural, baja en calorías y rica en electrolitos. Este líquido, que se extrae directamente de la fruta, ha ganado popularidad como bebida rehidratante después del ejercicio. La Cleveland Clinic destaca que el agua de coco aporta potasio y magnesio, además de un sabor suave que la hace atractiva para quienes no disfrutan del agua simple.

Dentro de las opciones caseras, las bebidas isotónicas preparadas en casa mezclando agua, una pizca de sal y jugo de frutas natural, permiten personalizar la hidratación y ajustar la cantidad de azúcar y sodio según las necesidades individuales. Mayo Clinic recomienda estas preparaciones para quienes no desean recurrir a productos comerciales y buscan controlar los ingredientes.

La leche, tanto de origen animal como vegetal (almendra, soya, avena), representa otra alternativa válida. Investigaciones de la Harvard T.H. Chan School of Public Health muestran que la leche no solo hidrata, sino que además proporciona proteínas y micronutrientes, especialmente útil después de la actividad física. Las versiones descremadas o semidescremadas aportan líquidos sin un exceso de grasas saturadas.

Los jugos de frutas diluidos también pueden contribuir a la hidratación, siempre que se consuman con moderación por su contenido de azúcar. Los expertos recomiendan mezclar los jugos con agua en partes iguales, lo que permite reducir la concentración de azúcares y aumentar el volumen de líquido ingerido.

En el ámbito de la alimentación, las sopas y caldos claros ofrecen una fuente adicional de líquidos y electrolitos, especialmente útiles en situaciones de recuperación o durante enfermedades. MedlinePlus señala que estos preparados pueden favorecer la hidratación diaria, aportando además nutrientes esenciales.

Para quienes practican deporte de manera intensa, las bebidas deportivas bajas en azúcar son una opción para reponer líquidos y minerales. Mayo Clinic sugiere optar por versiones con bajo contenido de azúcares para evitar un consumo excesivo de calorías, mientras que la Cleveland Clinic subraya la importancia de leer las etiquetas nutricionales y elegir productos adecuados para la actividad realizada.

No todas las bebidas cumplen un rol positivo en la hidratación. Mayo Clinic y MedlinePlus advierten que el consumo habitual de refrescos azucarados, bebidas energéticas con alto contenido de cafeína y alcohol puede generar un efecto contrario, favoreciendo la deshidratación. Estas bebidas presentan propiedades diuréticas, por lo que no deben considerarse fuentes principales de líquidos.

La elección de la bebida adecuada depende de varios factores, entre ellos el nivel de actividad física, el clima, la salud general y las preferencias personales. Los profesionales de la salud recomiendan priorizar opciones saludables, como el agua, las infusiones sin cafeína, el agua de coco y los caldos claros, y reservar las bebidas deportivas o con electrolitos para situaciones específicas. Este enfoque, respaldado por fuentes como la Cleveland Clinic y la Harvard T.H. Chan School of Public Health, busca garantizar una hidratación eficaz y sostenible.

