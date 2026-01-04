Salud

Estas son las señales que indican que la piel de tu rostro necesita vitamina C

Reconocer los cambios tempranos en el rostro permite anticipar riesgos vinculados al equilibrio nutricional y la salud general

Guardar
La deficiencia de vitamina C
La deficiencia de vitamina C en la piel del rostro produce resequedad, aspereza y pérdida de luminosidad en pocas semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel del rostro puede reflejar rápidamente la falta de vitamina C a través de la resequedad, la aspereza y la opacidad, señales directas de este déficit.

Reconocer los síntomas cutáneos es fundamental, ya que advierten sobre la necesidad de un nutriente esencial que el cuerpo no produce ni almacena.

Reconocer síntomas como opacidad y
Reconocer síntomas como opacidad y heridas que no cicatrizan alerta sobre la falta de vitamina C, nutriente esencial para la salud cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros daños que puede causar la falta de colageno

La deficiencia de vitamina C altera la formación de colágeno y de los lípidos que refuerzan la barrera cutánea, lo que deja la piel sin vitalidad y menos resistente a los factores externos.

Bajo dicho contexto, la cicatrización suele hacerse más lenta y pueden aparecer heridas que tardan en sanar o dejar marcas evidentes, por lo que el impacto se puede extender más allá del rostro.

  • Sangrado de encías

Ante pequeños estímulos, el sangrado de encías es otro signo común y poco conocido de esta carencia. Aumentar la ingesta de vitamina C puede revertir el problema bucal.

  • Daños en el cabello

El cabello también puede verse afectado ante la falta de vitamina C, pues puede causar que se vuelva seco, opaco, quebradizo y con tendencia a la caída persistente.

La situación se agrava si existe una absorción insuficiente de hierro, ya que ambos nutrientes están interrelacionados en la salud capilar.

La ausencia de vitamina C
La ausencia de vitamina C interfiere en la formación de colágeno y lípidos, dejando la piel menos resistente ante agresores externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la vitamina C es tan importante?

Es estratégica para la formación de colágeno, proteína esencial para la firmeza y elasticidad de la piel, así como para vasos sanguíneos, cartílagos y mucosas.

Asimismo, ofrece protección antioxidante, defendiendo las células frente al daño provocado por contaminantes, radiación ultravioleta y el estrés oxidativo propio del metabolismo.

Otro de sus principales beneficios es que favorecer la absorción del hierro presente en los alimentos, mineral esencial para la formación de glóbulos rojos y el correcto transporte de oxígeno.

Por ello, resulta habitual la recomendación de combinar hierro con zumo de naranja para mejorar su aprovechamiento, especialmente en etapas críticas o en grupos de mayor riesgo.

La vitamina C es clave
La vitamina C es clave en la absorción del hierro de los alimentos, por lo que los especialistas recomiendan combinarla con fuentes de este mineral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que las necesidades de vitamina C se incrementan en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en personas con enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 1 o trastornos inflamatorios.

Dieta enfocada en vitamina C

Para evitar la falta de vitamina C, los especialistas aconsejan dar prioridad a una dieta con frutas frescas, sobre todo cítricos, y verduras crudas.

Mientras que en el cuidado facial, se recomienda incorporar sueros con vitamina C, una crema hidratante y protector solar, lo que ayuda a fortalecer la barrera cutánea y a mejorar el estado general de la piel.

Mantener una dieta rica en
Mantener una dieta rica en frutas frescas, cítricos y verduras, junto con el cuidado facial adecuado, ayuda a prevenir síntomas del déficit de vitamina C. (Freepik)

De igual forma, consumir de manera habitual alimentos frescos en cada comida y prestar atención a los primeros síntomas visibles puede marcar la diferencia en la conservación de la salud cutánea y en el bienestar general.

Temas Relacionados

Vitamina CDeficiencia de vitamina CSíntomas en la pielColágenoAbsorción de hierromexico-noticias

Últimas Noticias

Vitamina D: cómo obtenerla de forma natural sin poner la piel en peligro

La exposición moderada al sol sigue siendo la principal vía para que el organismo produzca este nutriente fundamental, aunque los especialistas advierten sobre los riesgos de la radiación ultravioleta y recomiendan precauciones para evitar lesiones cutáneas

Vitamina D: cómo obtenerla de

El trastorno de ansiedad social afecta la vida diaria de millones de personas

Es una de las afecciones mentales más frecuentes, provoca un miedo intenso a la evaluación de los demás y puede alterar de forma significativa la rutina, el desempeño y las relaciones personales, según Mayo Clinic

El trastorno de ansiedad social

Cómo extraer agua del oído y evitar infecciones después de nadar, según expertos

Especialistas recomendaron técnicas físicas simples para evacuar este malestar común en verano y alertaron sobre las complicaciones que pueden surgir al emplear objetos o soluciones caseras no validadas médicamente

Cómo extraer agua del oído

La hierba natural que ayuda a bajar la presión arterial y mejorar el sueño, según expertos

El consumo regular de esta preparación ayuda a controlar la ansiedad, mantener huesos y dientes fuertes y aporta nutrientes esenciales que favorecen la salud nerviosa y el bienestar general

La hierba natural que ayuda

La razón por la que “comer menos y moverse más” ya no alcanza para bajar de peso, según nutricionistas

Especialistas de Harvard Health y guías clínicas internacionales advierten que la obesidad es una enfermedad compleja y que el enfoque clásico ignora factores biológicos, hormonales y psicológicos

La razón por la que
DEPORTES
La inusual salvada del arquero

La inusual salvada del arquero del Barcelona que empujó a su defensor para evitar el gol y fue clave para ganar el clásico

Una de las figuras del Racing de Costas fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami

El conmovedor posteo de la hija de Michael Schumacher en el día de su cumpleaños: “El mejor por siempre”

Ganó la Copa Libertadores con River Plate, fue dirigido por Maradona en la selección argentina y anunció su retiro

Shai Gilgeous-Alexander fue elegido Deportista del Año y coronó una temporada histórica con el Thunder

TELESHOW
El regreso de Romina Gaetani

El regreso de Romina Gaetani a los escenarios tras la denuncia por violencia de género a su expareja

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el novio de Sofía Jujuy que presentó en Año Nuevo

Martín Pepa publicó una foto junto a Facundo Pieres para disipar los rumores de un distanciamiento entre ambos

La foto de Gianinna Maradona y Guido Sergi, enamorados y con amigos en las playas de Pinamar

Griselda Siciliani, de vacaciones en Brasil junto a Luciano Castro: “Mi garota”

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez desafió a EEUU

Delcy Rodríguez desafió a EEUU y dijo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro

Punto de inflexión geopolítico y moral en América Latina

Después de la captura de Maduro, el futuro de Venezuela depende de sus instituciones

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana