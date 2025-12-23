México

Tres trucos para evitar los estragos de la resequedad en el rostro causada por las bajas temperaturas

Durante las fiestas decembrinas, la resequedad en el rostro se acentúa como uno de los problemas dermatológicos más frecuentes

Durante las fiestas decembrinas, la resequedad en el rostro se acentúa como uno de los problemas dermatológicos más frecuentes.

Las bajas temperaturas, el viento y la calefacción afectan la barrera natural de la piel, provocando tirantez, descamación y sensibilidad en muchas personas.

Frente a este panorama, distintos expertos en dermatología han compartido estrategias puntuales para mantener la piel facial hidratada y saludable durante la temporada navideña.

Elegir cremas más densas y con ceramidas

Uno de los consejos principales de los dermatólogos consiste en reemplazar las lociones ligeras por cremas más densas en invierno. Los especialistas sugieren optar por fórmulas que incluyan ingredientes como ácido hialurónico, ceramidas y glicerina, ya que estos componentes ayudan a reforzar la barrera cutánea y retienen mejor la humedad.

Las cremas ricas en ceramidas favorecen la reparación de la piel y previenen la pérdida de agua, que suele incrementarse cuando las temperaturas descienden.

acné en verano, skincare (Imagen
acné en verano, skincare (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas marcas incluyen estos ingredientes en presentaciones específicas para la temporada fría. La Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) recomienda revisar el etiquetado de los productos para asegurar que contengan dichos activos. Un dato relevante: más del 60% de los casos de resequedad facial en invierno pueden mejorar con el uso regular de hidratantes con ceramidas y ácido hialurónico.

Aplicar la hidratante con la piel húmeda

El modo de aplicación de la crema facial también influye en su eficacia. Los expertos recomiendan aplicar la crema hidratante inmediatamente después del lavado facial, cuando la piel todavía permanece levemente húmeda. Esta técnica, según la doctora Laura Fernández, potencia la capacidad del producto para sellar el agua en la superficie cutánea.

Estudios que demuestran que la hidratación post-lavado incrementa la retención de humedad hasta en un 30% comparado con la aplicación en piel seca. Fernández resalta: “El gesto de sellar la hidratación justo después de limpiar el rostro marca una diferencia significativa en climas fríos”. Por ello, este pequeño cambio en la rutina puede mitigar la aparición de zonas ásperas o descamadas en la piel.

Limpiar suavemente y evitar el agua caliente

La limpieza diaria también requiere ajustes durante el invierno. Los dermatólogos prefieren los limpiadores cremosos o los llamados syndets (sustitutos del jabón) que no alteran los aceites naturales de la piel. Productos agresivos o jabones tradicionales pueden eliminar la protección lipídica y agravar la sensación de sequedad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la temperatura del agua es clave. Los expertos insisten en que el agua caliente incrementa la deshidratación cutánea y recomiendan usar agua tibia durante el lavado facial. Según la AEDV, mantener la limpieza suave y evitar temperaturas extremas “reduce la sensibilidad y el enrojecimiento frecuentes en invierno”.

Protección solar: el consejo extra para Navidad

Aunque el sol parezca menos intenso durante la temporada navideña, la radiación ultravioleta (UV) sigue presente. Los dermatólogos subrayan que el uso de protector solar debe mantenerse a diario, incluso en días nublados, para evitar daños acumulativos y proteger la piel del envejecimiento prematuro.

Recomendaciones finales para el cuidado facial en invierno

  • Prefiere cremas ricas en ceramidas y ácido hialurónico para reparar y proteger la barrera cutánea.
  • Aplica la hidratante sobre la piel húmeda para maximizar la retención de agua.
  • Elige limpiadores suaves y evita el agua caliente para preservar los aceites naturales de la piel.
  • No olvides el protector solar diariamente, incluso si el cielo está cubierto.

Estas medidas, avaladas por la Asociación Española de Dermatología y Venereología, ayudan a mantener una piel facial saludable y a reducir los efectos adversos del frío navideño.

