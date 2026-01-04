Cómo aprovechar las vacaciones para descansar y por qué pasar todo el día acostado puede ser contraproducente

Las vacaciones ofrecen un valioso escenario para combinar descanso y actividades placenteras que promueven el bienestar integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las vacaciones, la imagen tradicional invita a imaginar largas jornadas de descanso absoluto, asociando el bienestar al simple hecho de dejar el trabajo y permanecer inactivo. Sin embargo, este período puede convertirse en una oportunidad valiosa para renovar energías mediante la combinación de actividades placenteras y espacios de desconexión.

Lejos de limitarse a permanecer en casa o abandonarse al ocio pasivo, este periodo ofrecen el contexto ideal para experimentar diferentes formas de descanso activo, desde paseos al aire libre hasta encuentros sociales o momentos dedicados a intereses personales.

Diversos especialistas en salud mental coinciden en que el verdadero beneficio de las vacaciones no reside únicamente en la ausencia de obligaciones, sino en la planificación consciente de actividades que permitan una recuperación genuina. Organizar salidas, dedicar tiempo a pasatiempos creativos o simplemente cambiar de entorno contribuye a reducir el estrés y favorecer un descanso más reparador.

De este modo, la clave para aprovechar al máximo el receso vacacional radica en encontrar un equilibrio entre la actividad y el reposo, priorizando experiencias que inviten a desconectar y promuevan el bienestar integral.

Cuál es la ciencia detrás del descanso en vacaciones

De este modo, el reposo adquiere una dimensión más compleja de lo que suele suponerse. Diversos estudios en psicología y neurociencia han demostrado que el descanso efectivo no se limita a la inactividad física o al sueño prolongado, sino que implica procesos neurológicos que requieren tiempo, espacio y sensación de seguridad.

Las vacaciones no significan utilizar el tiempo de descanso para estar todo el día acostado o con el celular, sugieren expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de vacaciones, muchas personas experimentan lo que se denomina “estrés vacacional”, una paradoja en la que, lejos de relajarse, se ven sometidas a nuevas fuentes de tensión vinculadas a cambios en la rutina, expectativas familiares, presiones económicas y la organización de actividades sociales.

Este se manifiesta a través de una acumulación de factores como la alteración de los hábitos cotidianos, el aumento de gastos y, en ocasiones, la convivencia con dinámicas familiares complejas. Este tipo de tensión puede impactar directamente en el bienestar emocional, ya que la expectativa de descanso choca con la realidad de agendas sobrecargadas y obligaciones adicionales.

En este escenario, el sistema nervioso parasimpático, responsable de inducir estados de recuperación y digestión, no logra activarse plenamente si el individuo permanece en estado de alerta constante, impidiendo la restauración mental y física.

Para alcanzar un descanso efectivo durante las vacaciones, las investigaciones sugieren la necesidad de anticipar y planificar actividades que permitan verdaderos momentos de recuperación. No basta con improvisar pausas o confiar en que el simple alejamiento del trabajo proporcione bienestar.

La clave radica en programar periodos de descanso activo, que incluyan experiencias físicas, sociales y creativas capaces de energizar y renovar. Actividades como caminar en la naturaleza, socializar de manera presencial, o dedicarse a hobbies placenteros cumplen un papel fundamental en la reducción del estrés y en la prolongación de emociones positivas.

El descanso efectivo en vacaciones requiere programar experiencias físicas, sociales y creativas para renovar energías y reducir la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso, entendido como necesidad psicológica y biológica, permite amortiguar el desgaste acumulado a lo largo del año. Los periodos de ocio de calidad, bien planificados y adaptados a los intereses personales, pueden reducir la tensión psicológica y mejorar la regulación emocional.

Así, el descanso vacacional se convierte en un mecanismo de protección frente al agotamiento, facilitando una recuperación mental más profunda y preparando al individuo para afrontar futuros desafíos con mayor resiliencia.

Cómo planificar un buen descanso

El descanso durante las vacaciones nace a partir de una planificación consciente y deliberada. Los expertos han señalado que anticipar y organizar actividades placenteras incrementa notablemente la eficacia de los periodos de recuperación.

Para lograr un descanso realmente reparador, es fundamental identificar primero qué actividades resultan satisfactorias y renovadoras para cada persona. La evidencia indica que la satisfacción personal es un factor determinante en la calidad del descanso.

Actividades como la lectura tranquila en un entorno cómodo, paseos al aire libre después de momentos intensos o la práctica de pasatiempos creativos pueden generar una sensación de energía renovada y contribuir a reducir los síntomas de ansiedad y depresión.

La clave está en diseñar un esquema de descanso que se adapte a las necesidades y preferencias individuales, en lugar de dejarse llevar por la rutina o las expectativas externas.

Planificar pausas activas y momentos de desconexión es clave para aumentar la eficacia del descanso en vacaciones y evitar distracciones digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de planificación debe contemplar la inclusión de pausas activas y momentos de desconexión a lo largo de la jornada. Seguir un horario preestablecido, más allá de los cambios de ánimo o el cansancio acumulado, permite romper con los ciclos de inactividad poco productiva y evita caer en distracciones que no aportan una recuperación genuina.

Además, organizar el tiempo libre de manera proactiva, priorizando experiencias que generen placer y relajación, se traduce en beneficios palpables para la salud mental y emocional. De este modo, la planificación se convierte en una herramienta esencial para transformar el descanso vacacional en un verdadero periodo de recuperación y renovación.

Microacciones que promueven el descanso

En la era de la hiperconectividad, las interrupciones digitales y la disponibilidad constante se han convertido en obstáculos frecuentes para lograr una desconexión real durante las vacaciones. Frente a este desafío, se han identificado una serie de microacciones que pueden favorecer una recuperación mental más profunda sin requerir transformaciones drásticas en el estilo de vida. La psiquiatra, Styliani Spyridi, marcó los consejos para tener en cuenta durante las vacaciones en su blog.

Limitar el uso de dispositivos electrónicos potencia la desconexión auténtica y mejora la regulación emocional en las vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecer horarios específicos sin conexión digital resulta especialmente efectivo. Reservar ciertos momentos del día en los que el celular, la computadora o las aplicaciones permanezcan inactivos permite reducir la sobrecarga cognitiva y facilita la transición hacia estados de relajación.

Asimismo, silenciar notificaciones relacionadas con el trabajo contribuye a marcar una frontera clara entre el tiempo de descanso y las obligaciones profesionales, disminuyendo la ansiedad basal y mejorando la calidad del sueño.

Otra microacción relevante implica dejar de lado dispositivos electrónicos durante actividades recreativas o paseos. Por ejemplo, limitar el uso de pantallas durante una jornada vacacional favorece la atención plena en el entorno y en las interacciones personales. Establecer respuestas automáticas de fuera de oficina y respetarlas, sin revisiones esporádicas de la bandeja de entrada, ayuda a consolidar el compromiso con el propio bienestar.

Finalmente, aunque no es necesario prescindir completamente de la tecnología, introducir al menos un día sin pantallas durante el descanso puede tener efectos positivos medibles en la regulación emocional.

Estos consejos, al ser sostenibles y fáciles de implementar, ofrecen una vía accesible para contrarrestar la fatiga digital y favorecer una desconexión auténtica, potenciando los beneficios del descanso en vacaciones.