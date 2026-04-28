¿Subes de peso tras dejar tu medicamento GLP-1? Un procedimiento sencillo podría ayudar, según un estudio

LUNES, 27 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Recuperar el peso que acabas de perder es un riesgo importante para cualquiera que decida dejar de tomar Ozempic o Zepbound.

Pero un procedimiento experimental ambulatorio de intestino podría ayudar a las personas a dejar su medicamento GLP-1 para adelgazar sin engordar pesos, según una nueva investigación programada para presentarse en la reunión de la Digestive Disease Week en Chicago.

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Este simple "reinicio intestinal" ayudó a un pequeño grupo de pacientes a mantener hasta el 80% de su pérdida de peso tras dejar de tomar tirzepatida (Mounjaro/Zepbound), según los investigadores.

"Por muy efectivos que sean los medicamentos GLP-1, muchas personas dejan de tomarlos por el coste, efectos secundarios o simplemente por no querer tomar un fármaco a largo plazo", dijo la investigadora principal , la Dra. Shelby Sullivan, directora del Programa Endoscópico Bariátrico y Metabólico del Dartmouth Health Weight Center en Lebanon, New Hampshire.

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"Pero si dejan estos medicamentos, la gran mayoría de los pacientes recupera peso y se pierden los beneficios metabólicos", afirmó en un comunicado de prensa. "Encontrar un tratamiento que permita a los pacientes dejar estos medicamentos sin recuperar peso ni perder beneficio metabólico es una necesidad enorme y no satisfecha."

El procedimiento, llamado resurrección mucosa duodenal, consiste en un pequeño tubo delgado que se pasa por el tracto gastrointestinal hasta el duodeno, la parte superior del intestino delgado que se sitúa justo debajo del estómago.

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A través del tubo, los médicos aplican calor para eliminar el revestimiento interno poco saludable del duodeno, estimulando el crecimiento de nuevo tejido sano, según los investigadores.

Este "reinicio intestinal" ha sido investigado previamente como tratamiento para la diabetes tipo 2, según la Clínica Mayo.

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En el estudio actual, los investigadores analizaron si este reinicio metabólico podría ayudar a las personas a mantener el peso tras dejar su fármaco GLP-1.

Los fármacos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar la insulina y los niveles de azúcar en sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

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La reaparición tiene lugar en la zona del intestino donde se producen las hormonas imitadas por los fármacos GLP-1, explicó Sullivan.

Las dietas ricas en grasas y azúcares pueden provocar cambios en el revestimiento interno del duodeno, reconfigurando cómo responde el intestino a los alimentos, dijo Sullivan.

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El procedimiento de resurfacing está diseñado para restablecer el metabolismo de una persona a su nuevo peso para ayudarle a mantener los kilos perdidos.

El equipo reclutó a 45 personas que habían perdido al menos el 15% de su peso corporal total con la tirzepatida --alrededor de 40 libras de media-- pero que estaban dejando la droga.

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Los investigadores seleccionaron aleatoriamente a 29 para someterse al procedimiento ambulatorio y al resto para recibir un procedimiento simulado.

"Aparte de recuperarse de la anestesia general, no hay mucho tiempo de recuperación involucrado", dijo Sullivan. "Puedes volver a tu rutina diaria en aproximadamente un día. Los participantes no pudieron saber si se hicieron el procedimiento simulado o real porque no hay muchos síntomas después del procedimiento."

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Seis meses después de dejar la tirzepatida, quienes se sometieron al procedimiento simulado habían recuperado un 40% más de peso que quienes recibieron el reinicio intestinal real, según el estudio.

Mientras tanto, quienes habían recuperado más intestino solo habían recuperado 7 libras, manteniendo más del 80% de su pérdida de peso, según los investigadores. Los del grupo de control recuperaron aproximadamente el doble de esa cantidad.

La diferencia en la recuperación de peso entre dos grupos también pareció ampliarse entre uno y seis meses después del procedimiento, señalaron los investigadores.

"Lo que resulta especialmente alentador es que el beneficio parece aumentar con el tiempo en lugar de desvanecerse, y que se comporta como un fármaco en cuanto a la respuesta a la dosis", dijo Sullivan. "Eso nos da confianza en que estamos apuntando a la biología adecuada."

Los investigadores seguirán a estos pacientes y rastrearán su peso a lo largo del tiempo.

Un ensayo clínico más amplio del procedimiento, que involucra a más de 300 personas, ya está en marcha, con datos preliminares esperados para finales de este año, según los investigadores.

Sullivan presentará estos resultados el 4 de mayo en la reunión de la Semana de las Enfermedades Digestivas, patrocinada conjuntamente por la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, la Asociación Americana de Gastroenterología, la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal y la Sociedad de Cirugía del Tracto Alimentario.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el resurrección de la mucosa duodenal.

FUENTE: Semana de las Enfermedades Digestivas, nota de prensa, 23 de abril de 2026