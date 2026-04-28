Comer a altas horas de la noche podría contribuir a problemas relacionados con el estrés y el baño

LUNES, 27 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Picar a altas horas de la noche podría estar empeorando tus problemas intestinales relacionados con el estrés, según un nuevo estudio.

Las personas que comen mucho después de las 9 p.m. pueden tener más del doble de probabilidades de experimentar estreñimiento y diarrea, informarán los investigadores en la próxima reunión de la Semana de las Enfermedades Digestivas en Chicago.

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"No es solo lo que comes, sino también cuándo lo comes", dijo la investigadora principal , la Dra. Harika Dadigiri, en un comunicado de prensa. Es médica residente en el New York Medical College en Saint Mary's y en el Hospital Saint Clare's en Nueva Jersey.

"Y cuando ya estamos bajo presión, ese momento puede suponer un 'doble golpe' para la salud intestinal", dijo Dadigiri.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 11.000 personas que participaron en una encuesta financiada federalmente sobre salud y nutrición.

Los resultados mostraron que las personas con niveles más altos de estrés corporal --colesterol alto, presión arterial e índice de masa corporal (una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso)-- que consumían más del 25% de sus calorías diarias después de las 21:00 tenían un 70% más de probabilidades de sufrir estreñimiento o diarrea que aquellas con menos estrés que no comían tarde por la noche.

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El equipo también analizó a otras 4.000 personas que participaron en un estudio sobre la salud intestinal y encontró que quienes tenían altos niveles de estrés y hábitos alimenticios nocturnos tenían 2,5 veces más probabilidades de informar de problemas intestinales.

Las personas con problemas intestinales tenían una diversidad significativamente menor de bacterias intestinales, lo que sugiere que la hora de las comidas podría amplificar los efectos del estrés en la salud gastrointestinal de una persona, según los investigadores.

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Esto no significa que la gente deba dejar de picar por completo, pero podrían plantearse darse un capricho antes por la noche, según los investigadores.

"No soy la policía del helado", dijo Dadigiri. "Todos deberían comer su helado -- quizá preferiblemente más temprano en el día. Pequeños hábitos constantes, como mantener una rutina de comidas estructurada, pueden ayudar a promover patrones alimentarios más regulares y apoyar la función digestiva con el tiempo."

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Dadigiri tiene previsto presentar estos hallazgos el 4 de mayo en la reunión de la Semana de las Enfermedades Digestivas, patrocinada conjuntamente por la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, la Asociación Americana de Gastroenterología, la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal y la Sociedad de Cirugía del Tracto Alimentario.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

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Más información

Northwell Health tiene más información sobre estrés y salud intestinal.

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FUENTE: Semana de las Enfermedades Digestivas, nota de prensa, 23 de abril de 2026