Los monitores de glucosa mejoran el control entre pacientes con diabetes tipo 2

LUNES, 27 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con diabetes tipo 2 que llevan un monitor continuo de glucosa tienen un mejor control del azúcar en sangre que aquellos que dependen de las pruebas tradicionales de pinchazo en los dedos, según un nuevo estudio.

Las personas equipadas con un monitor continuo de glucosa (CGM) presentaron mayores reducciones en los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c), un marcador de una baja glucosa en sangre, informaron investigadores el 23 de abril en The Lancet Diabetes and Endocrinology.

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"La diabetes es extremadamente difícil de gestionar", dijo la investigadora principal Emma Wilmot, profesora clínica asociada en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, en un comunicado de prensa. "Las personas a las que apoyé durante el ensayo me dijeron que el uso de CGM les proporcionó nuevas perspectivas sobre el manejo de su diabetes, y muchos la describieron como 'transformadora'. "

Es increíblemente importante que las personas con diabetes controlen de cerca su glucosa, tanto para evitar episodios de hipoglucemia como para reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo como ceguera, amputaciones, enfermedades cardíacas y muerte prematura.

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Hasta hace poco, los diabéticos se basaban en análisis de sangre con pinchazo en los dedos para controlar sus niveles de azúcar, administrando insulina según fuera necesario para mantenerlos controlados.

El monitoreo continuo de glucosa implica un sensor colocado en la parte posterior del brazo de una persona que mide constantemente los niveles de azúcar en sangre. Un transmisor envía resultados a un dispositivo portátil o a un smartphone, permitiendo a los pacientes acceder instantáneamente a cualquier cambio en sus niveles y advirtiéndoles sobre fluctuaciones peligrosas.

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La CGM se ha convertido en un estándar de atención para personas con diabetes tipo 1 impulsada genéticamente, pero no ha sido ampliamente adoptada por personas con diabetes tipo 2, según los investigadores en notas de fondo.

Para este nuevo ensayo, más de 300 pacientes con diabetes tipo 2 fueron asignados aleatoriamente a pruebas de CGM o a pruebas continuadas con pinchazo en el dedo. Los participantes se quedaron solos durante 16 semanas y luego fueron apoyados por un médico que podía recetar nuevos tratamientos durante otras 16 semanas.

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Tanto a las 16 como a las 32 semanas, las personas que usaban CGM tenían niveles más bajos de HbA1c que quienes se basaban en pruebas de punción en el dedo, según el estudio.

"Este estudio tuvo dos fases distintas", dijo la investigadora principal Dra. Lala Leelarathna, profesora clínica asociada en el Imperial College de Londres.

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"En la primera fase, los participantes observaron mejoras significativas en los niveles de glucosa sin introducir nuevos medicamentos ni insulina, lo que indica que las personas pudieron utilizar la información obtenida de los sensores de glucosa para realizar cambios significativos", dijo Leelarathna en un comunicado de prensa. "En la segunda fase, cuando se introdujeron nuevas terapias, observamos mejoras adicionales en el manejo de la glucosa."

Lucy Chambers, responsable de comunicación de impacto en investigación en Diabetes UK, elogió el estudio.

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"Para muchas personas con diabetes tipo 2, gestionar su condición significa equilibrar constantemente los niveles de azúcar en sangre con medicación junto con actividades cotidianas como comer, dormir y hacer ejercicio", dijo Chambers. "El control continuo de glucosa ofrece a las personas una imagen casi en tiempo real de sus niveles de azúcar en sangre, lo que puede ser transformador, reduciendo la necesidad de pruebas interminables de pinchazos en los dedos y apoyando un manejo diario seguro y eficaz."

¿El resultado?

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"Este importante estudio refuerza el argumento para ampliar el uso del CGM en algunas personas con diabetes tipo 2", añadió Chambers, "aunque se necesita un análisis para confirmar si sería rentable."

Más información

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La Cleveland Clinic tiene más información sobre el monitoreo continuo de la glucosa.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Nottingham, 23 de abril de 2026