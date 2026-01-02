Salud

El descanso breve después del almuerzo potencia la recuperación diaria

Estudios internacionales y recomendaciones médicas coinciden en que un descanso de 10 a 30 minutos favorece tanto la salud física como la mental

Guardar
El descanso breve después del
El descanso breve después del almuerzo mejora significativamente la recuperación física y mental en adultos, según estudios sobre la siesta corta o power nap (Freepik)

La siesta corta, conocida como “power nap”, ganó reconocimiento entre especialistas y estudios internacionales gracias a sus efectos positivos tanto inmediatos como a largo plazo en la salud física y mental.

De acuerdo con Tribune Content Agency, LLC, las siestas breves, cuando se practican correctamente, pueden optimizar la concentración, reducir el riesgo de ciertas enfermedades y favorecer la recuperación durante la jornada. Sin embargo, los expertos subrayan que solo el formato breve resulta beneficioso y advierten sobre los riesgos de excederse en la duración.

¿Por qué la siesta corta es tan recomendada?

Los especialistas indican que las siestas a mitad del día solo son saludables si se mantienen en el rango de 10 a 30 minutos, evitando así alcanzar la fase de sueño profundo.

Experiencias en países mediterráneos, donde la siesta es una costumbre arraigada, muestran que sus poblaciones presentan menores índices de enfermedades cardiovasculares, obesidad y accidentes cerebrovasculares en comparación con culturas donde no se acostumbra descansar después del almuerzo.

Investigaciones científicas demuestran que siestas
Investigaciones científicas demuestran que siestas de menos de 10 minutos disminuyen la fatiga y mejoran la alerta sin afectar el sueño nocturno (Freepik)

De acuerdo con la médica Simone Koch, “estudios realizados en Estados Unidos evidenciaron que las personas que incorporan la siesta diaria y antes no la practicaban disminuyen su riesgo de padecer estas afecciones”.

Esta evidencia se ve reforzada por investigaciones recientes. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports demostró que incluso siestas muy breves, de menos de 10 minutos, reducen de manera significativa la somnolencia y la fatiga subjetiva, sin generar inercia del sueño ni interferir con el descanso nocturno.

Los autores observaron mejoras medibles en el estado de alerta y la capacidad de sostener la atención durante las horas posteriores al descanso, lo que refuerza su utilidad en contextos laborales y académicos.

Cuándo y cómo practicar la power nap

Markus Specht, director de un centro de medicina del sueño en Alemania, recomienda recostarse brevemente tras el almuerzo, preferentemente entre las 13:00 y las 14:00, momento en el que suele aparecer un descenso natural de energía.

Expertos en medicina del sueño
Expertos en medicina del sueño recomiendan practicar la siesta breve entre las 13:00 y las 14:00, programando una alarma para evitar caer en sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intervalo ideal es de 15 a 20 minutos, suficiente para que el organismo se relaje sin caer en sueño profundo. Specht aconseja programar una alarma para no exceder el tiempo recomendado y asegurar una experiencia verdaderamente reparadora.

Durante una siesta breve, el cerebro entra en un estado similar al de la meditación, con un predominio de ondas alfa y una pausa temporal de la conciencia habitual. “Puede imaginarse como un salvapantallas mental capaz de organizar procesos internos y reiniciar el sistema”, explica Specht. Koch coincide en que los beneficios se perciben casi de inmediato: al despertar, aumentan la alerta, la receptividad y la capacidad de concentración.

Las siestas largas pueden generar
Las siestas largas pueden generar inercia del sueño, desorientación y dificultar el descanso nocturno, por lo que se desaconseja superar el tiempo recomendado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los beneficios sobre la salud, las siestas breves se asocian con una mejora del rendimiento cognitivo y una reducción de errores en tareas que requieren atención sostenida. A diferencia de estimulantes como la cafeína, cuyo efecto puede ser transitorio y afectar el sueño nocturno, la power nap ofrece un efecto restaurador sin interferir con el descanso posterior cuando se realiza en el horario adecuado.

Precauciones y excepciones

No obstante, los expertos advierten que no siempre se obtienen los mismos resultados y que las siestas no son convenientes para todos. “El principal problema surge cuando una siesta concebida como breve se extiende y el cuerpo entra en la fase de sueño profundo”, señala Specht. Si eso ocurre y el despertar es abrupto, la persona puede experimentar desorientación, pesadez e inercia mental que persiste hasta la noche, dificultando conciliar el sueño habitual.

Koch puntualiza que quienes tienen la presión arterial muy baja pueden necesitar más tiempo para activarse después de la siesta, por lo cual incluso los descansos cortos podrían resultar poco recomendables en estos casos.

¿Puede la siesta compensar la falta de sueño nocturno?

Ni siquiera la mejor siesta puede reemplazar una noche de insomnio. Si la falta de sueño nocturno es significativa, Specht recomienda evitar dormir durante el día y permitir que el cuerpo recupere su ciclo normal durante la noche.

Aunque la siesta power nap
Aunque la siesta power nap aporta múltiples beneficios, no debe utilizarse como compensación por noches de insomnio y no se recomienda para personas con presión arterial muy baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración regular de la siesta corta en la rutina puede ofrecer un efecto protector frente a enfermedades asociadas al envejecimiento y a situaciones de fragilidad. Estos descansos diurnos favorecen tanto la condición física como el bienestar mental y contribuyen, con el tiempo, a mejorar la salud psicológica.

Incorporar siestas breves de manera regular favorece un mayor nivel de energía, menor exposición al estrés y una mejor capacidad para enfrentar los desafíos cotidianos. La clave está en la moderación y en el respeto por los ciclos naturales del cuerpo.

Temas Relacionados

Siesta cortaPower napSalud mentalSimone KochMarkus SpechtBienestarNewsroom BUE

Últimas Noticias

La tendencia del cuidado de la piel: el exceso de productos y consejos no profesionales pueden dañar la salud cutánea

Especialistas de Cleveland Clinic advierten sobre el riesgo de irritación e incluso empeoramiento de problemas cutáneos al seguir recomendaciones de redes sociales o inteligencia artificial sin consultar con un dermatólogo

La tendencia del cuidado de

Magnesio o zinc: especialistas en sueño explican cuál es más eficaz para lograr un descanso profundo

Expertos sugieren distintas recomendaciones según las dificultades y destacan la importancia de analizar rutinas diarias antes de recurrir a alternativas externas

Magnesio o zinc: especialistas en

Bajó la temperatura pero anticipan un verano más cálido de lo habitual en todo el país

Luego de las agobiantes jornadas de calor extremo que marcaron el cierre del año, el ingreso de un frente frío trajo alivio en el inicio de enero. Meteorólogos explicaron a Infobae cuáles son las tendencias para los próximos meses

Bajó la temperatura pero anticipan

Los tres hábitos claves para sostener rutinas saludables durante el 2026, según una experta

Un método basado en pruebas conductuales automatiza pequeños cambios cotidianos y transforma la manera de afrontar las emociones y las actividades habituales

Los tres hábitos claves para

Perder peso después de los 40: mitos, dificultades y claves para un déficit calórico sostenible

En la adultez, reducir el peso corporal se complica por cambios metabólicos y rutinas demandantes. Expertos de Harvard señalan que mantener un déficit calórico sostenible requiere adaptar hábitos y atender factores como el estrés

Perder peso después de los
DEPORTES
Las dos referencias a la

Las dos referencias a la selección argentina en la casa de Messi que enloquecieron a los fanáticos

Preocupación por la salud del futbolista del Metz de Francia que salió herido del trágico incendio en un bar de Suiza

La promesa italiana del golf de 16 años que murió en el trágico incendio en un bar de Suiza

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

TELESHOW
Horacio Pagani aclaró por qué

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

La era del Gran Desapego

La era del Gran Desapego

Trató de conservar una imagen de Cristo, la desfiguró y saltó a la fama: el increíble giro en la vida de Cecilia Giménez gracias al “Ecce Mono”

La Diablada de Píllaro: la fiesta de demonios que cada enero reinventa la identidad andina de Ecuador

Así es la vida en la isla habitada más pequeña de Europa

La Policía de Brasil ordenó el “regreso inmediato” de Eduardo Bolsonaro, el hijo del ex presidente que está en Estados Unidos