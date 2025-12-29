Salud

Siete consejos de los psicólogos para pasar las Fiestas tras la muerte de un ser querido

Es una reacción natural ante la “silla vacía” y su desarrollo varía según el vínculo y las circunstancias de la pérdida. Aceptar las emociones, buscar apoyo y cuidar la salud son las claves para atravesarlo en las celebraciones de fin de año

La ausencia de un ser querido suele sentirse con mayor fuerza durante las celebraciones de fin de año, cuando el vacío se hace evidente en los encuentros familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de un ser querido se siente con fuerza durante las alegres fiestas navideñas y de fin de año, y resaltan el vacío que dejó esa persona, despertando tristeza y dolor en los encuentros familiares.

El proceso de duelo puede generar emociones intensas y variadas, como enojo, incredulidad, culpa o tristeza profunda. Estas sensaciones pueden afectar tanto el bienestar emocional como físico, explican los expertos.

Según Harvard Health, el duelo ”ocurre tras el fallecimiento de un familiar, un amigo o incluso una mascota. Pero también puede surgir si un conocido sufre un problema de salud permanente, como demencia, un derrame cerebral o cáncer".

Pero a ¿qué se llama duelo? Sabina Alcarraz, psicóloga clínica y psicoterapeuta, explicó a Infobae que “el duelo es un proceso psicológico y mental que surge luego de una pérdida, ya sea por fallecimiento de un ser querido, una desvinculación laboral o una ruptura de pareja. Es una forma adaptativa que encuentra el cerebro de responder y de funcionar luego de esta situación. Es un proceso normal y natural, que cumple con cinco fases que han sido estudiadas por la psicología y las neurociencias".

El proceso de duelo puede provocar enojo, incredulidad, culpa o tristeza profunda, y afectar tanto el bienestar emocional como físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Enrique De Rosa Alabaster, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista, en una columna para Infobae definió el duelo como una “forma de procesar una pérdida, a la que podemos o no estar preparados, pero que lleva a una serie de modificaciones secuenciales a nivel cognitivo, emocional y comportamental. Es una experiencia muy compleja y en particular muy personal que puede involucrar una amplia gama de emociones, como tristeza, ira, culpa y confusión y que puede durar meses o incluso años. En algunos casos puede ser un proceso con el que se cargue el resto de la propia existencia".

Y agregó que no hay una forma correcta o incorrecta de hacer el duelo, y todos lo experimentan de manera diferente. “De allí que a veces reacciones que otros consideran extrañas sean características del proceso psíquico que emerge en la elaboración del trauma. Así, lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Es importante encontrar y aceptar lo que resulte correcto y permitir y permitirse, procesar el duelo de la manera particular a cada uno, sin juicios", remarcó.

Cómo se expresa el dolor y el sufrimiento

No existe una forma única de transitar el duelo. Las reacciones y el tiempo de procesamiento varían según cada persona - crédito Freepik

El dolor se manifiesta de diversas formas y está influido por factores como la relación con la persona fallecida y el tipo de fallecimiento. “El dolor va a depender del tipo de vínculo que tenía con la persona que falleció, de la forma de la muerte, si fue repentina o si ya venía con una patología crónica y pasó por un periodo de agonía”, indicó la experta. Y describió que el aislamiento, la angustia, la tristeza, el desgano, el no querer salir ni interactuar socialmente, o el evitar hablar del tema, son expresiones frecuentes del duelo.

También diferenció el dolor y el sufrimiento psíquico: “Este último aparece cuando la persona, transitando este duelo, está muy invadida e impactada negativamente, mientras que el dolor siempre va a existir. El objetivo es trabajar para que la persona pueda incorporar ese dolor a su vida y aceptar la pérdida", afirmó.

Por su parte, el doctor De Rosa Alabaster destacó que algunas personas encuentran consuelo en hablar con amigos y familiares, mientras que otras prefieren hacer el duelo en privado.

“Algunos necesitarán volver sobre el tema a veces de manera obsesiva; otros, callar completamente y eludir todo estímulo que recuerde aquello perdido. Algunas personas pueden encontrar formas ligadas a la creatividad, como la escritura, el arte o la música, para expresar sus sentimientos", indicó el experto.

Síndrome y técnica de la silla vacía

La silla vacía: la ausencia física se hace visible en los espacios cotidianos, como la mesa familiar, y puede generar un impacto emocional significativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de la silla vacía es una sensación frecuente cuando falta la persona fallecida en la mesa navideña. “No es una categoría clínica, según el manual de psiquiatría, pero es un término coloquial que se usa para describir la sensación ante la ausencia de un ser querido", explicó Alcarraz.

“Es cuando alguien dice, por ejemplo: ‘Veo su lugar vacío en la mesa’ o si es la pareja, ‘veo su lugar vacío en mi cama’ y eso le impacta negativamente y le genera mucha angustia. Tiene que ver con los recuerdos, con esos espacios que el que está duelando compartía con ese ser querido y que ahora se hacen sumamente visibles”, señaló la psicóloga.

Y agregó que no se debe confundir el síndrome con la técnica de la silla vacía: “Esta se utiliza en consulta cuando un paciente no pudo tener contacto con la persona que falleció o no pudo decirle todo lo que quería. Cuando se emplea la técnica, el paciente imagina a ese ser querido en la silla vacía y puede expresar todo lo que le hubiera gustado decirle”, desarrolló Alcarraz.

Las cinco etapas del duelo

Negación, ira, negociación, tristeza y aceptación conforman el proceso más reconocido en la psicología para atravesar una pérdida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las clasificaciones más usadas es el modelo del proceso de duelo propuesto por la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross en su libro “On Death and Dying”, de las cinco etapas del duelo:

  • Negación, shock e incredulidad: Esta es la reacción inicial ante la muerte. “La negación aparece cuando la persona dice: ‘No, esto no me está pasando a mí“; ‘¿Por qué a mí?’, ‘Esto no es real, es una pesadilla, ya me voy a despertar’”, describió Alcarraz. “Esto puede ser una forma de protegerse de la realidad de la pérdida”, comentó De Rosa Alabaster.
  • Ira: Esta es una fase común del duelo, y puede dirigirse a la persona fallecida, a uno mismo o a los demás. “La persona siente enojo, furia, bronca, muchas veces incontrolable, que puede manifestarse en llanto, irritabilidad, irascibilidad, en no encontrarse cómoda en ningún lugar, con ninguna persona o grupo. No quiere hablar del tema y si sale en la conversación, se enoja mucho y no puede dominar esa ira”, explicó Alcarraz.
El duelo es una respuesta natural del cerebro frente a una pérdida, que transita por distintas etapas y se adapta a cada situación personal (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Negociación. “Durante esta fase, la persona que está duelando comienza una negociación interna para evitar ese sufrimiento psíquico”, dijo la psicóloga.
  • Tristeza. “Puede ser leve/moderada a grave. En este último caso se puede pasar a una depresión clínica, donde la persona se siente muy triste, desanimada, sin ganas de salir ni de interactuar socialmente. Muchas veces no quiere salir de su cama, ni sacarse el pijama. En las depresiones muy agudas es necesario acudir a un profesional de salud mental”, recomendó Alcarraz.
  • Aceptación. “Se trata de la última etapa del duelo y se caracteriza por una aceptación gradual de la muerte y se empieza a seguir adelante con la vida. En esta etapa pueden empezar procesos de imaginar lo que vuelve a nacer, o lo que permanece, (como valorar la propia existencia) posterior a la pérdida”, detalló De Rosa Alabaster.
El duelo puede aparecer tras la muerte de un familiar, amigo, mascota o ante enfermedades graves de personas cercanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En esta etapa, la persona deja de sufrir, abandona ese padecimiento psíquico importante y, aunque le duele la ausencia de ese ser querido, puede incorporarla a su vida”, describió la psicóloga.

Destacó que el proceso de duelo es algo singular, propio de cada persona y que si bien naturalmente es esperable que transite por estas cinco fases, no son lineales ni tienen una duración estimada.

“Clínicamente, se habla de un duelo no resuelto o crónico cuando pasan más de tres años y la persona sigue sufriendo, está muy triste, irritable o no puede hablar del tema. En esos casos, se requiere intervención de un psicoterapeuta especializado y muchas veces es necesario derivar a un psiquiatra, sobre todo si la persona no puede asistir a psicoterapia y necesita intervención psicofarmacológica", dijo la experta.

Recomendaciones para transitar el duelo en las Fiestas

Ser autocompasivo, expresar los sentimientos, reconectarse con actividades gratificantes y pedir ayuda cuando sea necesario son algunas de las claves para atravesar el duelo en estas fechas (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Tener autocompasión. La licenciada Alcarraz destacó que en estas fechas especiales, es importante ser menos autoexigente y más autocompasivo, “permitirse sentirse mal, triste o angustiado, sin culpas ni frustración por no estar feliz. Es válido que así sea y tanto la persona como su entorno deben ser lo más respetuosos y cuidadosos posibles con quien está de duelo. Muchas veces, quien está en duelo elige pasar las fiestas en soledad o, si está en familia, decide no hablar del tema”, señaló.

2. Retirar fotos, pertenencias y recuerdos: “Para no tener el espacio lleno de elementos que reediten la ausencia. Hay que saber que es un proceso que lleva tiempo y permitir que se desarrolle sin forzar la felicidad que imponen las celebraciones. Es fundamental conectarse con las propias necesidades y contexto, y no obstaculizar el proceso natural del duelo”, recomendó Alcarraz.

3. Hablar/expresarse sin buscar algo ordenado en esa expresión, sino observar lo que sentimos. “Mostrar los propios sentimientos, hasta los que nos parezcan inadecuados, puede ayudarnos a procesar y al compartirlo posiblemente sentirnos menos solos”, dijo De Rosa Alabaster.

El tiempo y la forma de transitar el duelo son únicos en cada caso. Si persiste el sufrimiento, es clave buscar ayuda profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Reconectarse con actividades que sean alguna expresión vital, y que aporten placer.

5. No tener miedo, dudas, vergüenza de pedir ayuda, recomendó el psiquiatra.

6. Buscar ayuda profesional. “Si el proceso de duelo se perpetúa o queda fijado en alguna etapa, se necesita el soporte y la ayuda de un profesional de salud mental”, expresó la psicóloga.

7. El autocuidado es esencial durante el duelo. Asegurarse de centrarse en mantener aspectos cruciales de la salud diaria, recomendó Harvard Health:

El autocuidado es fundamental: Mantener una alimentación equilibrada, dormir bien y realizar actividad física ayudan a cuidar la salud durante el proceso de duelo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Comer bien. Una dieta equilibrada puede ayudar a sobrellevar el estrés del duelo. Esto significa comer muchas verduras, frutas y proteínas magras, además de beber mucha agua. Si se tiene menos apetito, intentar comer porciones pequeñas con más frecuencia.
  • Tomar los medicamentos. El duelo hace que las personas sean más vulnerables a las enfermedades, por lo que es vital seguir tomando los medicamentos habituales, recomendó Harvard.
  • Dormir bien. El duelo puede agotar, pero es importante mantener un horario de sueño regular. “Si se siente cansado durante el día, una siesta de 20 minutos por la tarde puede ayudarle. Además, controle su consumo de cafeína y alcohol, ya que estas sustancias pueden interferir con su sueño nocturno. Si sufre de insomnio recurrente, consulte a su médico”, afirmó la entidad.
  • Hacer ejercicio a diario. Mantener la rutina habitual de ejercicio o cualquier movimiento como caminar, andar en bicicleta o practicar yoga. El ejercicio puede distraer o brindar un momento de tranquilidad para concentrarse en la pérdida, señaló Harvard.

