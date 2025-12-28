Agua caliente con limón en ayunas: qué dice la ciencia sobre sus supuestos beneficios

Especialistas analizan los populares supuestos beneficios del agua con limón en ayunas en base a evidencia científica actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales, videos virales han impulsado la tendencia de consumir agua caliente con limón en ayunas, atribuyéndole beneficios como favorecer la hidratación, mejorar la digestión, reforzar el sistema inmunológico o ayudar en la pérdida de peso. Esta práctica, aclamada entre influenciadores, ahora es analizada por especialistas, según reporta The New York Times.

El análisis realizado por este medio revela que, pese a la popularidad de iniciar el día con agua tibia con limón, la mayoría de los supuestos beneficios asociados a esta práctica carecen de respaldo científico sólido.

Emily Ho, profesora de nutrición y directora del Instituto Linus Pauling en la Universidad Estatal de Oregón, explicó al mismo medio que muchas de las bondades atribuidas a esta bebida no encuentran base en los estudios clínicos revisados.

Beneficios reales de la hidratación con agua con limón

El principal aporte nutricional del agua caliente con limón es la hidratación, señaló Ho. Este aspecto es especialmente útil por la mañana, tras varias horas sin consumir líquidos durante la noche. El cuerpo requiere estar hidratado para regular la temperatura, proteger las articulaciones y eliminar desechos mediante el sudor y la orina.

El agua caliente con limón proporciona una hidratación esencial para el organismo al comenzar el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Joan Salge Blake, profesora de nutrición en la Universidad de Boston, apuntó para The New York Times que este beneficio no es exclusivo del agua con limón. “Cualquier líquido va a hidratarte”, afirmó.

Así, tomar agua sola, té de hierbas o café genera los mismos efectos en términos de hidratación; el limón no proporciona una ventaja diferenciada.

Agua con limón y digestión: evidencia limitada

Respecto a la digestión, algunos defensores de la mezcla sostienen que ayuda a la movilidad intestinal y alivia el estreñimiento. Judy Simon, nutricionista clínica en el Centro Médico de la Universidad de Washington, precisó en declaraciones recogidas por The New York Times que cualquier fluido es esencial para el correcto funcionamiento del aparato digestivo, con o sin limón.

Un estudio realizado en Turquía en 2020 que incluyó a más de 4.500 adultos determinó que quienes bebían más de ocho vasos de agua al día reducían su riesgo de estreñimiento en un 29% respecto a quienes consumían menos de cuatro vasos. No se han hallado investigaciones específicas que confirmen que el agua con limón influye directamente en el estreñimiento.

Existe cierta evidencia limitada de que el jugo de limón podría estimular la secreción de ácido gástrico y acelerar el vaciado del estómago, según un estudio de 2022 al que hacen referencia las expertas.

No existen investigaciones científicas que relacionen directamente el consumo de agua con limón con la reducción del estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Ho advierte que se trató de una investigación de pequeña escala y, por ello, sus resultados deben interpretarse con cautela. También explicó que, aunque el ácido cítrico del limón podría ayudar a algunas personas mayores que producen menos ácido estomacal, la cantidad presente en una rodaja de limón es en general insuficiente para marcar una diferencia significativa.

Agua con limón, inmunidad y vitamina C

El contenido de vitamina C en los limones presenta alguna base científica para atribuirles cierto beneficio. Ho señala que exprimir la mitad de un limón grande aporta aproximadamente una cuarta parte de la dosis diaria recomendada de esta vitamina, esencial para las funciones inmunitarias y antioxidantes.

No obstante, revisiones de más de 60 ensayos clínicos concluyen que el consumo adicional de vitamina C, sea mediante suplementos o bebidas como el agua con limón, no reduce la incidencia, duración ni severidad de los resfriados.

La vitamina C presente en los limones tiene respaldo científico respecto a su aporte nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los déficits de vitamina C son poco frecuentes en adultos: una investigación estadounidense publicada en 2023 detectó solo un 7% de personas mayores de 20 años con esta carencia.

Por lo tanto, incrementar la ingesta de esta vitamina no garantiza un sistema inmunitario más fuerte. Salge Blake fue tajante: “No vas a potenciar tu sistema inmunológico solo por beber agua con limón“.

Pérdida de peso: matices y respaldo científico

En cuanto al control del peso, Simon explicó a The New York Times que el agua caliente con limón podría favorecer una ligera reducción exclusivamente cuando sustituye a bebidas más calóricas, como cafés azucarados o refrescos.

Actualmente no existe evidencia robusta de que esta bebida tenga un efecto directo sobre el metabolismo ni que contribuya significativamente a la pérdida de peso.

La ingesta de agua caliente con limón sustituye a bebidas azucaradas, lo que puede contribuir a una reducción ligera de peso (Imagen Ilustrativa Infobae).

Algunas investigaciones han sugerido que el consumo de frutas cítricas podría ayudar a estabilizar la glucosa en sangre y asociarse a un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. No obstante, Ho aclaró que los resultados de estos estudios son aún débiles, por lo que no se puede afirmar que el agua con limón genere cambios sustanciales en estos indicadores de salud.

Las especialistas citadas por The New York Times coinciden: incorporar un vaso de agua con limón caliente a la rutina matutina no supone un riesgo ni un remedio milagroso. Puede ser una alternativa saludable si reemplaza bebidas azucaradas, pero los extraordinarios beneficios que se divulgan en redes sociales carecen de fundamento en la evidencia científica.

Así, la costumbre puede ser refrescante y agradable, pero no posee propiedades excepcionales ni debe considerarse una solución definitiva para la salud.