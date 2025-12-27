Salud

Té verde: el ingrediente casero que ayuda a hacer crecer las pestañas hasta que parezcan postizas

Las rutinas de belleza natural han comenzado a adoptar extractos vegetales como parte de sus tratamientos, favoreciendo alternativas sin químicos

El té verde, rico en antioxidantes y vitaminas, fortalece las pestañas y promueve un crecimiento natural según estudios recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde, conocido por sus propiedades beneficiosas para la salud, ha ganado popularidad como un remedio casero destacado en los rituales de belleza.

En los últimos años, ha comenzado a ser visto como una alternativa natural para conseguir pestañas más largas y resistentes, pues su uso permite lograr un efecto similar al de las extensiones postizas.

Sin embargo, en comparación con el procedimiento estético, es sencillo, accesible y no cuenta con ingredientes químicos, lo que lo convierte en una alternativa natural.

El té verde fortalece las pestañas según investigaciones recientes en belleza natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Té verde, el aliado en las rutinas de belleza

El crecimiento de pestañas mediante la infusión ha ganado reconocimiento entre las personas que buscan fortalecerlas sin métodos artificiales y costos.

Su éxito se debe a los antioxidantes y vitaminas que contiene y actúan desde la raíz, lo que fortalece el folículo piloso y contribuye a prevenir la caída, mostrando resultados visibles tras varios días de uso constante.

De acuerdo con investigaciones de la Academia China de Ciencias, los componentes de la bebida estimulan el crecimiento capilar, lo que refuerza su popularidad entre quienes prefieren soluciones de belleza naturales, pero avaladas por la ciencia.

Aplicar infusión de té verde sobre las pestañas permite obtener resultados similares a las extensiones postizas sin recurrir a productos químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo agregar el té verde en la rutina de belleza?

Para incorporar este procedimiento al cuidado personal, se recomienda:

  1. Hervir agua y añadir cinco hojas o una bolsita de té verde.
  2. Dejar reposar la infusión hasta que esté tibia.
  3. Posteriormente, debe aplicarse cuidadosamente con una almohadilla de algodón o un hisopo sobre las pestañas limpias, sin frotar.
  4. Se recomienda dejar actuar cinco minutos y luego enjuagar con agua fresca.

Es preferible realizar el procedimiento durante la noche, una vez completada la limpieza facial, ya que esto incrementa su eficacia al facilitar la absorción de nutrientes durante el descanso.

El procedimiento casero con té verde resulta sencillo y seguro, siendo una alternativa natural, accesible y económica a los tratamientos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y advertencias de usar el té verde en las pestañas

Al igual que otro remedio casero, se advierte que la respuesta puede variar según la sensibilidad individual. Por lo que ante cualquier signo de irritación, se recomienda suspender la aplicación y consultar con un especialista.

Sin embargo, el té verde sigue posiciónandose como una alternativa natural, económica y accesible frente a soluciones cosméticas convencionales, permitiendo realzar la belleza de las pestañas y combinar salud y bienestar en la rutina diaria.

El té verde y sus múltiples beneficios para la salud

Además de sus beneficios para la belleza, es reconocido por su gran cantidad de beneficios para la salud general, sustentados por diversos estudios y expertos. Algunos de los más importantes son:

  • Rico en antioxidantes y protección celular

Destaca por su alto contenido de antioxidantes, especialmente catequinas y polifenoles, que contribuyen a la protección contra el daño celular causado por los radicales libres.

  • Beneficios para la salud cardiovascular

Consumir regularmente té verde puede reducir el colesterol LDL (“malo”), mejorar la circulación sanguínea, disminuir la presión arterial y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares.

El té verde también aporta beneficios cardiovasculares, acelera el metabolismo y ayuda en la prevención del cáncer, según diversos estudios científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Control de peso y metabolismo

Acelera el metabolismo y favorece la quema de grasas, por lo que suele recomendarse en dietas para control o pérdida de peso.

  • Prevención de cáncer

Existen investigaciones que señalan que las catequinas y en especial el EGCG presentes en el té verde pueden inhibir el crecimiento de células cancerígenas y la formación de tumores en diferentes partes del organismo.

