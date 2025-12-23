No es solo el colágeno: el nutriente que mejora la elasticidad de la piel

Un nutriente esencial, presente en frutas y verduras, es clave para la salud cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace poco, el colágeno era reconocido como el principal responsable de la firmeza y elasticidad de la piel. Sin embargo, estudios recientes y especialistas resaltan que la vitamina C desempeña un papel indispensable en este proceso, siendo clave para combatir el envejecimiento cutáneo.

“La vitamina C es uno de los más poderosos antioxidantes que previene el envejecimiento prematuro de la piel”, destacó en una nota a Infobae el médico dermatólogo Lucas Ponti en declaraciones recogidas por ese medio. Ponti también enfatizó la importancia de incorporar este nutriente a la dieta diaria, ya que el ser humano no puede sintetizarlo por sí mismo.

Cuál es el papel de la vitamina C en la salud cutánea

El ser humano no puede sintetizar vitamina C y depende de la alimentación para obtenerlo (Europa Press)

La piel, compuesta por una barrera externa epidérmica y una capa dérmica interna, depende de la integridad de sus proteínas estructurales para preservar su textura y flexibilidad. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la vitamina C está presente en altas concentraciones en las células de la piel, donde cumple múltiples funciones: impulsa la síntesis de colágeno y elastina, ambos esenciales para la firmeza cutánea, y aporta una protección antioxidante que limita el daño provocado por la radiación ultravioleta. Como detalló Ponti, el organismo humano, a diferencia de muchos otros mamíferos, depende de la alimentación para obtener vitamina C, lo que convierte la dieta en un factor fundamental para la salud de la piel.

La actividad antioxidante de la vitamina C combate los radicales libres y fortalece la función de barrera de la epidermis, lo que incrementa la resistencia frente a la contaminación y ayuda a reducir y prevenir las arrugas. De acuerdo con la revisión del NIH, tanto el consumo oral como la aplicación tópica de vitamina C pueden ser beneficiosos para la salud cutánea, aunque persisten dudas sobre la eficacia comparada de ambas formas y se reconoce la importancia del aporte nutricional para mantener niveles óptimos en la piel.

Evidencia clínica y beneficios comprobados

Los especialistas recomiendan priorizar una alimentación variada para asegurar el aporte diario de vitamina C (Freepik)

Estudios realizados por la Universidad de Hokuriku y la Escuela de Medicina de Harvard demostraron la influencia de la vitamina C en la regeneración celular, la síntesis de colágeno y la salud general de la piel. Investigaciones en Japón confirmaron que la vitamina C activa genes implicados en la proliferación de queratinocitos, las células predominantes de la epidermis, incrementando el grosor de esta capa en solo dos semanas y, por lo tanto, logrando una piel más fuerte y saludable.

Trabajos de Harvard y otros equipos corroboran que una adecuada concentración de vitamina C aumenta el grosor de la epidermis, atenúa las líneas finas, potencia la luminosidad de la piel y unifica el tono al modular la producción de melanina e inhibir la tirosinasa, una enzima clave en la formación de pigmentos. Además, la protección antioxidante de la vitamina C contrarresta el impacto del sol, la contaminación y el tabaquismo, mientras que la ingesta regular a través de frutas y verduras garantiza la reposición de este nutriente esencial, que el organismo no almacena.

En la práctica dermatológica, se recomienda la vitamina C sobre todo en sueros y cremas para aprovechar sus funciones protectora y despigmentante. Sin embargo, dermatólogos subrayan la importancia de la alimentación: una dieta equilibrada es, al menos, tan relevante como la aplicación tópica para preservar la elasticidad y la defensa cutáneas. “Su función antioxidante, su influencia en la producción de colágeno y su rol en la regeneración celular han sido validados por múltiples estudios científicos”, coinciden los especialistas.

Mitos y realidades sobre el uso de vitamina C en la piel

La aplicación tópica y el consumo oral de vitamina C pueden beneficiar a la piel, aunque la dieta es fundamental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Persisten algunas dudas y creencias erróneas respecto al uso de la vitamina C en la rutina de cuidado facial. Una de las más comunes es la idea de que solo puede utilizarse de noche o que produce irritación. Los especialistas aclaran que este nutriente puede aplicarse tanto por la mañana como por la noche y que el horario diurno resulta incluso favorable para potenciar su efecto protector ante la radiación ultravioleta. La médica dermatóloga Lilian Demarchi puntualizó a este medio: “No sólo podemos usarla por el día, sino que es el momento clave para hacerlo; si solo es una vez al día, siempre es preferible que sea por la mañana”.

Respecto a la posible irritación, Demarchi explicó que las fórmulas actuales emplean versiones estables del principio activo que reducen considerablemente la oxidación y, por ende, el riesgo de molestias; solo concentraciones altas en pieles sensibles requieren cautela especial. Existen también debates sobre la combinación de vitamina C con otros activos cosméticos, como el retinol o los ácidos exfoliantes. Mientras algunas fuentes sugieren evitarlas, la especialista Estefanía Nieto planteó que las formulaciones modernas permiten su uso conjunto, incluso generando un efecto sinérgico: “Juntos, trabajan en sinergia para renovar la piel, mejorar la pigmentación, sintetizar colágeno y elastina, reducir los poros, etc”.

Demarchi añadió que tampoco existen restricciones reales para mezclar vitamina C con alfa o betahidroxiácidos: las fórmulas estables minimizan el riesgo de reacción adversa. Sobre el temor a las manchas, aclara que la hiperpigmentación solo es posible si se emplean presentaciones inestables y la piel se expone al sol, pero las fórmulas actuales minimizan notablemente ese riesgo.

Cómo incorporar la vitamina C a la rutina diaria

Las fórmulas actuales de sérums y cremas minimizan riesgos de irritación y manchas en la piel (Freepik)

La vía más eficaz para mantener niveles adecuados de vitamina C es una dieta rica en alimentos frescos, de acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, que sugiere un consumo diario de 90 mg para hombres y 75 mg para mujeres adultas. Frutas como naranja, limón, kiwi, mango y papaya se distinguen por su contenido, al igual que morrones, tomates, brócoli y hojas verdes.

Detalles simples en la preparación de los alimentos pueden marcar la diferencia: optar por vegetales crudos o con cocciones breves ayuda a conservar la vitamina, y combinarlos con fuentes de hierro vegetal mejora la absorción de ambos nutrientes. Si bien suplementos y productos cosméticos abundan, la evidencia científica del NIH señala que una dieta variada y equilibrada suele ser suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo. En cuanto a la aplicación tópica, los expertos sugieren usar sueros antioxidantes por la mañana, tras la limpieza y antes de la hidratación, mientras que en pieles sensibles es posible emplearlos por la noche para reducir la posibilidad de molestias.

La selección de productos debe priorizar fórmulas estables y adaptadas al tipo de piel. Los especialistas insisten en elegir la concentración y la presentación adecuada para cada necesidad y no combinar productos que puedan interferir entre sí, siempre siguiendo la indicación del dermatólogo.

Una constante esencial en cualquier rutina es el uso de protector solar. El factor realmente determinante en la aparición de manchas y el envejecimiento acelerado es la exposición al sol, independientemente de los ingredientes cosméticos utilizados. Por ello, aplicar protector solar a diario, incluso en interiores, es la base fundamental para mantener los beneficios de la vitamina C y cuidar la salud de la piel.