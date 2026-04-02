Cuál fue la mejor inversión en el último mes, atravesado por el conflicto en Oriente Medio

La tensión geopolítica alteró el curso de los negocios en los mercados globales.

En el mundo la convulsión geopolítica que representó el conflicto en Medio Oriente tuvo enormes repercusiones financieras. El petróleo regresó a niveles históricamente elevados por encima de USD 100 el barril, exacerbó los temores por una estanflación global y disipó el optimismo que había impulsado a Wall Street a niveles récord en el inicio del año.

El juego de las inversiones bursátiles dejó pérdidas generalizadas, pero algunas posiciones ampliamente ganadoras, con la Argentina como protagonista.

Así fe como algunos papeles ligados a la producción y exportación de energía consiguieron capitalizar los efectos de la incertidumbre, con ganancias de 30,6% mensual para el ADR de YPF, y de 30,7% para Vista Energy como activos destacados. El S&P Merval quedó próximo a dos barreras psicológicas que en los últimos meses parecieron ser una resistencia, pero podrían ser un nuevo piso: los 3 millones de puntos en pesos y los 2.000 puntos en dólares.

Las ganancias fueron más ajustadas para los papeles bancarios (entre 0,3% y 7,1%), pero aceptables dado el contexto global, mientras que otras acciones argentinas avanzaron dos dígitos en dólares, como Transportadora Gas del Sur y Edenor (+16,9%), Pampa Energía (+13,8%) y Cresud (+11,8%).

En cambio, no fue bueno el desempeño de las acciones argentinas cuyos negocios se concentran en clientes en el exterior, como fue el caso de Bioceres (-20,5%), Corporación América (-11,3%), Ternium (-7,6%), Globant (-7,3%) y Mercado Libre (-1,6%). La excepción en este segmento fue Tenaris (+7%), apuntalada por el salto del crudo, dado que se trata de el principal proveedor de tubos de acero sin costura para la industria petrolera.

La continuidad de la guerra entre los EEUU e Israel contra Irán causó secuelas financieras e inclinó el balance de índices bursátiles que aún no encontraban su tendencia en 2026.

Así fue que transcurrido un marzo claramente negativo para las acciones que no desarrollen actividades ligadas al mercado petrolero, el Dow Jones de Industriales de Wall Street completó un descenso de 4,2% en el primer trimestre; el S&P 500, un 4,8%, y el panel tecnológico Nasdaq, un 7,1 por ciento. Las “Siete Magníficas”, grandes compañías que habían impulsado a las bolsas mundiales en 2025, se alejaron de su récord, tal como ocurrió con Meta (-16% trimestral), Microsoft (-24,9%) Tesla (-19,3%), Nvidia (-11,5%) o Apple (-10,1%).

En cuanto al petróleo, la variedad Brent que llegó a operar sobre USD 118 el barril por primera vez desde junio de 2022, para finalizar marzo a USD 104, con un alza acumulada de 82% desde el final de 2025.

En ese contexto frágil, el panel de acciones líderes S&P Merval redondeó en marzo un alza de 13,5% en pesos y de 12% en dólares “contado con liqui”, para reducir las pérdidas de 2026 a solo un 1,8 por ciento.

Este balance puede alterarse rápidamente con información que cambia las expectativas minuto a minuto, incluso en fechas de receso bursátil. Basta recordar que las hostilidades en torno al estratégico Estrecho de Ormuz se desataron el sábado 28 de febrero y cambiaron de plano el ánimo financiero global.

Los mercados domésticos retomarán la actividad recién el lunes 6, debido a la conmemoración del Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas, y la celebración religiosa de Semana Santa. Wall Street permanecerá cerrado el viernes 3 por la celebración del Viernes Santo.

Un informe de GMA Capital detalló que “el mes dejó un mapa de retornos con un claro sesgo hacia instrumentos en moneda local. Las acciones lideraron el ranking con una suba de 13,5% en pesos, equivalente a un 10% real y 12,7% en dólares ‘contado con liquidación’”.

En ese contexto, precisó que “los bonos CER y las Lecaps se ubicaron en un segundo escalón. Los Boncer avanzaron 6,7% en pesos (3,4% real), mientras que las Lecaps y duales se movieron en torno al 3% y 4%, con retornos reales levemente positivos. En un escenario de una inflación que coquetea con el 3% mensual, la curva en pesos logró sostener tasas reales, favoreciendo estrategias de carry”.

“En el otro extremo, la cobertura cambiaria no ofreció refugio. El dólar oficial impulsó su racha bajista y perforó la barrera de los $1.400, mientras que los instrumentos hard-dollar, tanto soberanos como corporativos, mostraron caídas de hasta 2,6% en moneda dura", indicó GMA Capital.

El riesgo país de JP Morgan avanzó en marzo 41 unidades para la Argentina, en los 617 puntos básicos., frente a bonos del Tesoro de los EEUU cuyos retornos se elevaron al ritmo de la crisis geopolítica y volvieron a sobrepasar el 45 anual.

“Se consolidó en Estados Unidos el escenario de inflación higher for longer. Al impacto sostenido de la suba de aranceles y mayores restricciones comerciales, se sumó un efecto muy fuerte de aumento de combustibles, minerales estratégicos, encarecimiento de logística y aumento de alimentos. La inflación viene más alta y lo sienten hasta las tasas más largas", definió MegaQM.

Bajó el dólar y el BCRA compró divisas

La oferta de divisas en el mercado de cambios fue absorbida en parte por el Banco Central, pero esta iniciativa no impidió que a lo largo de marzo la cotización de la divisa retrocediera de 15 pesos o 1,1%, a 1.382 pesos en la plaza mayorista. En el primer trimestre del año el tipo de cambio oficial se redujo en 73 pesos o un 5%, que contrastó con una inflación acumulada que se aproximó al 10 por ciento.

Dado que el Banco Central fijó un límite superior de su régimen de bandas cambiarias en los $1.655,22, el dólar quedó a 273,22 pesos o 19,8% de ese límite para la libre flotación, que revela las escasas expectativas de devaluación que ponderan los agentes financieros para el corto plazo y que también se refleja en las cotizaciones del dólar en los contratos de dólar futuro.

El precio del dólar al público terminó marzo a $1.405 para la venta en el Banco Nación. De este modo, el billete minorista completó el mes con una caída de 15 pesos, mientras que en el balance del primer trimestre de 2026 experimentó una baja de 75 pesos o 5,1 por ciento. Por otra parte, el dólar blue, a $1.410 para la venta, retrocedió 15 pesos en marzo, y 120 pesos o 7,8% en el primer trimestre del año.

El BCRA no dejó de comprar divisas en el segmento de contado de la rueda mayorista desde el 2 de enero. Registró en marzo una absorción de USD 1.671 millones, el mes con mejor saldo desde febrero de 2025 (USD 1.948 millones).

En el primer trimestre las compras alcanzaron además un total de USD 4.386 millones. La presente se trató de la segunda serie histórica para un primer trimestre del año, detrás de los USD 8.512 millones del período enero-marzo de 2024.

En tanto, las reservas internacionales brutas completaron el primer trimestre en los USD 42.091 millones, un mínimo de 2026, básicamente por el pago de deudas con el exterior y la reciente baja del oro, un importante activo dentro del stock de reservas, dada la tenencia oficial de unos dos millones onzas.

Las reservas brutas cayeron USD 3.475 millones en marzo (-7,6%), mientras que crecieron en USD 924 millones (+2,2%) en el balance trimestral, desde los USD 41.167 millones del cierre de 2025.