El régimen de Nicaragua excarceló a 1.200 presos con motivo de la Semana Santa

Los "copresidentes" de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega (Archivo)

El régimen de Nicaragua excarceló este miércoles a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con motivo de la Semana Santa.

Los 1.200 privados de la libertad recibieron el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como "La Modelo“, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información oficial.

En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, afirmó que otorgaron ese beneficio a los presos con motivo de la Semana Mayor.

“La Semana Santa nos recuerda la entrega de Cristo Jesús, su sacrificio y su resurrección, que es también la confirmación de nuestra fe y la oportunidad de recrearnos, una nueva vida, una vida que debemos construir mejor cada día”, declaró la funcionaria, quien subrayó además que abril es especial porque es “el mes de la paz”.

Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentó a 2.400 en lo que va de año, según el Ministerio del Interior.

El pasado 2 de febrero, el régimen de Nicaragua indultó a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con motivo del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, que se conmemora en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018).

Las autoridades de Nicaragua han liberado y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18% ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del régimen.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha enfrentado críticas, principalmente de organizaciones feministas, al considerar que se han incrementado los feminicidios y la delincuencia en Nicaragua.

En 2025, las autoridades beneficiaron con esta medida a 9.900 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.