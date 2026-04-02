El percance que tuvo Jimena Barón durante un viaje en familia a Corrientes: “Frenamos acá”

En medio de su viaje a Corrientes, Jimena Barón contó el mal momento que vivieron con el auto (Instagram)

Lejos de la postal perfecta del viaje familiar soñado, Jimena Barón volvió a demostrar que en la ruta los imprevistos pueden más que cualquier plan. La cantante y actriz, siempre dispuesta a reírse de sí misma y compartir el detrás de escena real de su vida cotidiana, se embarcó rumbo a Corrientes junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Momo y Arturo. Lo que arrancó como una escapada de fin de semana largo terminó convirtiéndose en una auténtica comedia de enredos rutera, con discusiones, snacks improvisados y un regreso inesperado a casa, en clave de humor e ironía.

Todo comenzó durante el viaje, cuando Jimena subió un breve clip de su pareja saliendo del vehículo, estacionado a las afueras de una gomería. “Fantástico”, escribió la artista mientras Matías hablaba con el personal del lugar. Y, momentos más tarde, y para sumarle un poco de humor a la situación, decidió filmarse con un filtro gracioso y comentó: “Hola, chicos. Bueno, no sabemos qué pasó si se pinchó la rueda o qué. Frenamos acá. Los muchachos estaban comiendo un sanguchito, los estamos esperando, pero no está saliendo todo tan bien”.

Pero no quedó ahí, sino que luego la cantante contó la actitud de Palleiro ante el imprevisto con el auto. “Y a Matías eso le molesta, a mí también, y no se ocupa de las cosas suyas ya. Entonces estamos con el tema de tantas cosas querés. Bueno, estate a la altura de lo que querés, siendo responsable, acordándote, organizando tus cosas. Y eso sería más o menos lo que está pasando. Yo estoy medio zen, entonces también irrita que yo proponga todo el tiempo. Estamos en sintonías que no están buenas, hacemos un cambio. Entonces chocamos todos, entre que yo estoy ya medio Buda, se complica”, sumó, con un tono humorístico, mientras esperaba que solucionara el problema.

Entre risas y resignación, la artista compartió la postal de la vuelta a casa tras el fallido intento de viaje

Finalmente, la llegada a su destino no pudo ser, por lo que la familia debió regresar a su hogar. “Después de siete horas de auto, llegamos. A casa”, escribió Barón sobre una postal donde se los mostraba con todos los bolsos y los huevos de Pascuas. Y, para dejar en claro que esto no era una batalla perdida para llegar a Corrientes, subió una imagen de su despertador a las cuatro de la mañana y sumó: “Un pequeño percance (ya resuelto) con el auto. Mañana retomamos el viaje en este precioso y práctico horario”, ironizó mostrando un reloj digital que marcaba las 4 am.

De esa manera Jimena volvió a sumar un nuevo episodio a sus viajes familiares. Tal como le ocurrió en abril pasado, cuando fueron a Queuqén y ella transitba su séptimo mes de embarazo, arrancó su bitácora desde el auto, con una selfie mostrando su panza y la frase: “Adivinen si nos estamos yendo a Quequén”. Pero lo que parecía un viaje tranquilo, pronto se transformó en una serie de eventos desafortunadamente graciosos. O, como ella misma lo definiría: “prófugos”.

Con humor, Jimena mostró el horario insólito al que debió poner la alarma tras el percance con el auto

Desde el principio, hubo diferencias de expectativas. Mientras Matías imaginaba postales de playa con familia feliz, que Jimena recreó en una edición con todos sonriendo al sol, ella se proyectaba como un elefante marino varado en la arena. “Lo que se imagina Matías y lo que me imagino yo”, escribió en dos historias que desataron risas entre sus seguidores. La tensión aumentó cuando contó cómo fue la logística del viaje: “Estamos comiendo en el auto porque Matías calculó que llegábamos ‘perfecto’ a almorzar en casa con Momo saliendo 12:30 del colegio en Barrio Norte, yendo hasta nuestra casa en Colegiales a almorzar antes de salir puntuales 13:10 a Quequén”. La realidad fue otra: papas fritas en un bowl sobre las piernas, el auto detenido, y una risa resignada. “Algo que por supuesto no iba a pasar en ningún reloj del mundo”, escribió.

A semanas de dar a luz, Jimena Barón y su familia aprovecharon el fin de semana largo de Semana Santa y tomaron el auto para buscar un poco de diversión a solas (Video: Instagram)

Y lo más insólito: todo esto ocurrió después de que, la noche anterior, habían tenido una conversación en la que acordaron posiciones. “Anoche tuvimos la charla de ‘por favor vayamos a Quequén, pero disfrutando, sin correr’”, recordó. Y se preguntó: “¿Por qué no se puede viajar tomando mate, riendo, contemplando el horizonte como si no hubiera un mañana?”. Sus palabras no pasaron desapercibidas por su pareja, quien le replicó esa historia en su propio perfil de Instagram y aseguró que lo hicieron durante todo el trayecto. Pero ella aseguró: “Mentira absoluta. Su termo está roto y el agua estaba tibia, por ende no se tomó mate”.

Entre risas, reproches y resignación, Jimena volvió a transformar una odisea familiar en contenido viral, demostrando que, aunque los viajes no siempre salen como uno espera, el humor y la autenticidad pueden convertir cualquier percance en una anécdota para compartir.