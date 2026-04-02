El Salvador

Entidades de socorro en El Salvador refuerzan operativos con equipo especializado para emergencias durante Semana Santa

El dispositivo incluye unidades de rescate, drones y personal capacitado para actuar en incidentes, además de recomendaciones orientadas a la seguridad preventiva, especialmente en sitios con alta afluencia de visitantes y actividades religiosas.

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El Plan Verano 2026 moviliza a Cruz Verde, Cruz Roja y Comandos de Salvamento en todo El Salvador para Semana Santa./(X de Cruz Verde Salvadoreña)
El Plan Verano 2026 moviliza a Cruz Verde, Cruz Roja y Comandos de Salvamento en todo El Salvador para Semana Santa./(X de Cruz Verde Salvadoreña)

Las principales entidades de socorro de El Salvador despliegan equipo especializado y personal voluntario en todo el país para atender emergencias en la temporada vacacional de Semana Santa, según expusieron sus representantes en la entrevista AM, de Canal 10.

El Plan Verano 2026 moviliza a la Cruz Verde Salvadoreña, la Cruz Roja Salvadoreña y los Comandos de Salvamento, cuyos representantes detallaron los recursos con los que cuentan para responder a accidentes viales, rescates en montaña y emergencias acuáticas.

En el marco del operativo, Óscar Meléndez, jefe de operaciones de Cruz Verde Salvadoreña, explicó que la institución dispone de unidades de rescate vertical y vehicular, equipo hidráulico para liberar personas atrapadas en accidentes de tránsito, además de cuerdas y material metálico para rescates en alturas. Meléndez también destacó la labor de los guardavidas distribuidos en playas, lagos y centros turísticos, quienes reciben preparación anticipada para responder ante cualquier eventualidad.

Cruz Verde Salvadoreña cuenta con unidades de rescate vertical, equipo hidráulico y guardavidas en playas, lagos y centros turísticos./(Redes de Fuerza Armada)
Cruz Verde Salvadoreña cuenta con unidades de rescate vertical, equipo hidráulico y guardavidas en playas, lagos y centros turísticos./(Redes de Fuerza Armada)

“Contamos con unidades de emergencia listas y el equipo recibe mantenimiento constante, gracias al apoyo de la empresa privada que aporta recursos y materiales para que nuestro personal voluntario tenga lo necesario para atender a la población”, indicó Meléndez.

La Cruz Roja Salvadoreña, representada por Omar Ayala, jefe de crisis y desastres, puso énfasis en la disponibilidad de unidades de rescate vehicular, vertical y acuático, así como equipos especializados en rescate de montaña y una unidad de búsqueda con perros entrenados. La entidad también utiliza drones con cámara térmica para ubicar personas extraviadas en zonas de difícil acceso, optimizando así la respuesta y reduciendo riesgos para los rescatistas. “Disponemos de una unidad motorizada para asistencia rápida en incidentes de tráfico, mientras llega un vehículo especializado”, expuso Ayala. La Cruz Roja despliega sus recursos prioritariamente en zonas turísticas y de mayor flujo vehicular, integrando a sesenta seccionales en todo el país.

Por parte de los Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes subrayó la magnitud del despliegue: cinco equipos de rescate vehicular y ocho de rescate vertical distribuidos a escala nacional, además de guardavidas, buzos, enfermeros, médicos y rescatistas. La institución cuenta con drones térmicos utilizados en la localización de personas extraviadas en cerros y volcanes.

Cruz Roja concentra acciones de rescate en playas, volcanes, centros turísticos y también en actividades religiosas multitudinarias del país./(Redes de Cruz Roja Salvadoreña)
Cruz Roja concentra acciones de rescate en playas, volcanes, centros turísticos y también en actividades religiosas multitudinarias del país./(Redes de Cruz Roja Salvadoreña)

“En situaciones recientes, el dron permitió intervenir con rapidez y salvar vidas. Las instituciones de primera respuesta en El Salvador se especializan cada vez más y adquieren mejor equipamiento, beneficiando directamente a la población”, sostuvo Fuentes.

Ante la alta afluencia de personas en playas, volcanes y centros turísticos, los tres voceros coincidieron en la importancia de la prevención. Carlos Fuentes recomendó revisar el vehículo antes de salir de casa, verificar frenos, sistema de enfriamiento, llantas y sistema eléctrico, además de desconectar cilindros de gas y dejar mascotas resguardadas. Insistió en evitar mezclar alcohol y volante, y en ceder el paso a vehículos de emergencia.

Ayala sugirió a las familias designar puntos de encuentro en caso de extravío, identificar a los menores con brazaletes y seguir las instrucciones de guardavidas y autoridades en playas y balnearios. “La intención de las recomendaciones no es restringir que disfruten, sino prevenir afectaciones graves”, apuntó Ayala.

Comandos de Salvamento coordina cinco equipos de rescate vehicular, ocho de rescate vertical y refuerza la asistencia médica en todo el país./(Redes de Comandos de Salvamento)
Comandos de Salvamento coordina cinco equipos de rescate vehicular, ocho de rescate vertical y refuerza la asistencia médica en todo el país./(Redes de Comandos de Salvamento)

Meléndez añadió que los asistentes a eventos religiosos deben hidratarse, cuidar a los adultos mayores, evitar sobrecargar vehículos y abstenerse de usar el celular mientras conducen. Alertó sobre el peligro de ingresar al mar en horario nocturno, cuando no hay personal guardavidas disponible.

El operativo del Plan Verano cubre también las actividades religiosas masivas de Semana Santa. Las tres entidades coordinan puntos de atención en procesiones y actos litúrgicos, manteniendo bases activas en cada localidad y reforzando la vigilancia en zonas de mayor concentración, como Sonsonate y el Centro Histórico de San Salvador.

En caso de emergencias, los números disponibles son el 2133-0000 para los Comandos de Salvamento, el 2239-4930 para la Cruz Roja Salvadoreña y el 2884-5792 para Cruz Verde Salvadoreña, además de las líneas nacionales 132 y 911. Los representantes reiteraron el llamado a la población a prevenir accidentes y acatar las recomendaciones de las autoridades.

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