Teleshow

Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores sobre su relación con Mica Viciconte: “Me hace mal pelear”

La Griega expresó su postura en medio de crecientes versiones de malestar con su compañera de Ariel en su salsa

Guardar
Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores de conflicto con Mica Viciconte (Video: Intrusos. América)

La llegada de Vicky Xipolitakis a Ariel en su Salsa instaló una serie de rumores y versiones sobre la convivencia en el programa. En medio de este clima, la exvedette decidió hablar públicamente y aclarar cuál es su vínculo actual con Mica Viciconte, una de las figuras centrales del ciclo matutino de Telefe.

En diálogo con Intrusos, Xipolitakis abordó de manera directa las versiones de malestar y las especulaciones que surgieron desde su incorporación. “Somos compañeras de trabajo, yo voy con respeto y con mi buena energía de siempre, pongo lo mejor de mí”, expresó al ser consultada por la relación con la exCombate. La panelista también detalló cómo organiza sus jornadas combinando sus compromisos laborales con la crianza de su hijo, al remarcar la importancia de cumplir en todos los ámbitos de su vida.

Frente a la pregunta sobre si existe un conflicto real con Viciconte, fue enfática: “De mi parte no, a mí me hace mal pelear, ya no lo elijo porque las cosas se pueden decir, hay que ver las formas, con respeto, y las maneras”. Su respuesta buscó descomprimir la tensión y poner en primer plano su elección de evitar enfrentamientos.

Consultada sobre si sentía buena predisposición de Viciconte hacia ella, fue cauta y prefirió limitarse a su propia experiencia: “Yo te hablo de mí y después está en uno, en el ambiente, llevarse amigos o compañeros, pero siempre con respeto”. Cuando el periodista indagó si consideraba a Viciconte solo una compañera de trabajo, Xipolitakis no dejó lugar a dudas: “Hoy sí”.

Las panelistas del ciclo conducido por Ariel Rodríguez Palacios se sacaron chispas en apenas días de trabajo juntas (Video: SQP, América TV)

Estas declaraciones se produjeron en un contexto particular dentro del programa. El desembarco de Xipolitakis en el panel coincidió con la salida de Nico Peralta, panelista histórico y amigo cercano de Viciconte. El adiós del periodista marcó un momento sensible para el equipo, generando un clima emocional que contrastó con la energía expansiva y el perfil mediático de la nueva incorporación.

En los días posteriores al debut de Xipolitakis, distintas versiones comenzaron a circular sobre supuestas miradas cruzadas y diferencias de estilo entre las dos figuras. Estas especulaciones alimentaron la idea de una tensión interna, que rápidamente se trasladó a las redes sociales y a la agenda de los programas de espectáculos.

Desde el otro lado, Mica también optó por dar su versión y despejar los rumores. “La noto bien a la nueva incorporación. Buena onda”, afirmó de entrada. Al ser consultada puntualmente por las versiones de incomodidad, Viciconte respondió: “No sé por qué dijeron eso. No me tienen que preguntar a mí, en todo caso, si la incomodidad es con Ariel. Yo no tengo problemas”.

La panelista fue aún más lejos cuando le recordaron la frase sobre ser “el agua y el aceite”, una comparación que circuló con fuerza en los últimos días. Entre risas, Viciconte confirmó: “Bueno, eso es verdad”. Explicó que, aunque son personas muy diferentes, eso no implica que no puedan trabajar juntas. Ejemplificó que, incluso con Nico Peralta, quien es su amigo, también existían diferencias que no impidieron la convivencia profesional.

La mediática dio su versión de los hechos y aseguró que no hay ningún problema en el panel (Video: SQP-América TV)

Este cruce de declaraciones y matices permitió dimensionar el contraste de estilos entre Xipolitakis y Viciconte. Mientras la primera apuesta por una actitud expansiva y se muestra siempre dispuesta a sumar energía positiva, la segunda hace gala de un perfil más sólido y consolidado dentro del ciclo, priorizando el profesionalismo y la mesura.

Ambas protagonistas, buscaron transmitir un mensaje de respeto y convivencia, evitando alimentar el escándalo. Xipolitakis insistió en su decisión de no involucrarse en peleas y de priorizar el buen clima laboral, mientras Viciconte remarcó que las diferencias no impiden trabajar juntas.

La convivencia en el estudio quedó así signada por la expectativa de la audiencia y por las interpretaciones que cada gesto genera en el entorno mediático. El futuro del equipo dependerá de cómo logren sostener ese delicado equilibrio entre la diversidad de personalidades y la necesidad de mantener un ambiente de respeto y colaboración.

Temas Relacionados

Vicky XipolitakisMica Viciconte

Últimas Noticias

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

En la cena de nominados se vivió un tensísimo momento cuando la exvedette encaró a la actriz y terminó mencionando al ídolo del futbol por un particular motivo. El video

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La feroz pelea cruzó todos los límites, terminó con agresiones inesperadas y provocó la intervención directa de GH con una de las penalidades más severas del reality

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La actriz habló con sus seguidores por el inconveniente que tuvo en Italia, luego del nacimiento de Gia, su primera nieta

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

En una charla en el programa de Mirtha Legrand, la conductora sorprendió contando la decisión de sus hijos mellizos, mostrando su perfil bajo y su particular manera de celebrar

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

La periodista confirmó en Infama su relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Su palabra

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna