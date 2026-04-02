Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores sobre su relación con Mica Viciconte: “Me hace mal pelear”

Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores de conflicto con Mica Viciconte (Video: Intrusos. América)

La llegada de Vicky Xipolitakis a Ariel en su Salsa instaló una serie de rumores y versiones sobre la convivencia en el programa. En medio de este clima, la exvedette decidió hablar públicamente y aclarar cuál es su vínculo actual con Mica Viciconte, una de las figuras centrales del ciclo matutino de Telefe.

En diálogo con Intrusos, Xipolitakis abordó de manera directa las versiones de malestar y las especulaciones que surgieron desde su incorporación. “Somos compañeras de trabajo, yo voy con respeto y con mi buena energía de siempre, pongo lo mejor de mí”, expresó al ser consultada por la relación con la exCombate. La panelista también detalló cómo organiza sus jornadas combinando sus compromisos laborales con la crianza de su hijo, al remarcar la importancia de cumplir en todos los ámbitos de su vida.

Frente a la pregunta sobre si existe un conflicto real con Viciconte, fue enfática: “De mi parte no, a mí me hace mal pelear, ya no lo elijo porque las cosas se pueden decir, hay que ver las formas, con respeto, y las maneras”. Su respuesta buscó descomprimir la tensión y poner en primer plano su elección de evitar enfrentamientos.

Consultada sobre si sentía buena predisposición de Viciconte hacia ella, fue cauta y prefirió limitarse a su propia experiencia: “Yo te hablo de mí y después está en uno, en el ambiente, llevarse amigos o compañeros, pero siempre con respeto”. Cuando el periodista indagó si consideraba a Viciconte solo una compañera de trabajo, Xipolitakis no dejó lugar a dudas: “Hoy sí”.

Las panelistas del ciclo conducido por Ariel Rodríguez Palacios se sacaron chispas en apenas días de trabajo juntas (Video: SQP, América TV)

Estas declaraciones se produjeron en un contexto particular dentro del programa. El desembarco de Xipolitakis en el panel coincidió con la salida de Nico Peralta, panelista histórico y amigo cercano de Viciconte. El adiós del periodista marcó un momento sensible para el equipo, generando un clima emocional que contrastó con la energía expansiva y el perfil mediático de la nueva incorporación.

En los días posteriores al debut de Xipolitakis, distintas versiones comenzaron a circular sobre supuestas miradas cruzadas y diferencias de estilo entre las dos figuras. Estas especulaciones alimentaron la idea de una tensión interna, que rápidamente se trasladó a las redes sociales y a la agenda de los programas de espectáculos.

Desde el otro lado, Mica también optó por dar su versión y despejar los rumores. “La noto bien a la nueva incorporación. Buena onda”, afirmó de entrada. Al ser consultada puntualmente por las versiones de incomodidad, Viciconte respondió: “No sé por qué dijeron eso. No me tienen que preguntar a mí, en todo caso, si la incomodidad es con Ariel. Yo no tengo problemas”.

La panelista fue aún más lejos cuando le recordaron la frase sobre ser “el agua y el aceite”, una comparación que circuló con fuerza en los últimos días. Entre risas, Viciconte confirmó: “Bueno, eso es verdad”. Explicó que, aunque son personas muy diferentes, eso no implica que no puedan trabajar juntas. Ejemplificó que, incluso con Nico Peralta, quien es su amigo, también existían diferencias que no impidieron la convivencia profesional.

La mediática dio su versión de los hechos y aseguró que no hay ningún problema en el panel (Video: SQP-América TV)

Este cruce de declaraciones y matices permitió dimensionar el contraste de estilos entre Xipolitakis y Viciconte. Mientras la primera apuesta por una actitud expansiva y se muestra siempre dispuesta a sumar energía positiva, la segunda hace gala de un perfil más sólido y consolidado dentro del ciclo, priorizando el profesionalismo y la mesura.

Ambas protagonistas, buscaron transmitir un mensaje de respeto y convivencia, evitando alimentar el escándalo. Xipolitakis insistió en su decisión de no involucrarse en peleas y de priorizar el buen clima laboral, mientras Viciconte remarcó que las diferencias no impiden trabajar juntas.

La convivencia en el estudio quedó así signada por la expectativa de la audiencia y por las interpretaciones que cada gesto genera en el entorno mediático. El futuro del equipo dependerá de cómo logren sostener ese delicado equilibrio entre la diversidad de personalidades y la necesidad de mantener un ambiente de respeto y colaboración.