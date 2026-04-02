La palabra de Nico Riera sobre el presente religioso de Juan Darthés en Brasil: “Me parece sospechoso”

Nico Riera, pareja de Thelma Fardín, expresó su sorpresa al enterarse de la reciente aparición de Juan Darthés en las calles de Río de Janeiro (Puro Show – El Trece)

La vida de Juan Darthés dio un giro total desde que fue condenado en el juicio iniciado por Thelma Fardín. Lejos de los sets de grabación y de la exposición pública, el actor eligió rearmar su presente en Brasil, adoptando un perfil bajo y, según nuevas versiones, volcándose a la fe y a la actividad religiosa. Sin embargo, su reciente aparición en las calles de Río de Janeiro volvió a ponerlo en el centro de la escena y desató controversia. A casi dos años de la sentencia, la noticia de su encuentro con Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial, reavivó el interés sobre su situación y motivó la reacción de Nico Riera, pareja de Fardín.

La versión de Riera se conoció a partir de una breve entrevista que le realizó un notero de Puro Show (El Trece). Consultado sobre el supuesto cambio espiritual que habría iniciado Darthés, el actor respondió con sinceridad: “No tengo ni idea. Me estoy esperando por vos”. Cuando le preguntaron cómo había tomado la noticia de la reaparición de Darthés en la vida cotidiana de Río de Janeiro, Nico fue directo: “No sé, me parece sorpresivo”.

El cronista también le preguntó sobre la letrada involucrada y si Fardín estaba al tanto de la situación. “La verdad que no sé qué opinar. Lo va a tener que ver con la Justicia. No creo que Thelma lo sepa, me estoy enterando”, sentenció, dejando en claro que el tema aún no había llegado al entorno más cercano de la actriz.

"No creo que Thelma lo sepa, me estoy enterando, aseguró Riera al referirse de la sorpresa que le generó la nueva vida de Darthés (Instagram)

El supuesto presente de Darthés fue detallado en las últimas horas por el conductor Gustavo Méndez en su ciclo La Posta del Espectáculo. Según relató en su programa, el actor fue visto el martes caminando por Barra da Tijuca, el barrio donde su hermano administra un restaurante. Allí, en una escena inesperada, Darthés se cruzó con Agostina Páez, la abogada argentina que fue acusada de injuria racial en Río de Janeiro y había atravesado un proceso judicial en ese país.

En ese breve encuentro, Darthés le habría dicho: “Estoy orando por vos”, dejando en evidencia su reciente faceta como pastor evangélico. Méndez brindó detalles sobre cómo se dio la situación: “Agostina estaba comiendo con sus padres y de repente se aparece una persona y se presenta como el dueño del lugar y le comenta que es hermano de Juan Darthés. El actor se exilió a Brasil, su país de nacimiento, después de que Thelma Fardín lo denuncie por violación sexual. Desde 2018 se retiró de la actuación y está viviendo en Río de Janeiro”.

El conductor agregó: “Después de que se presenta el hermano de Darthés, el actor se aparece para saludarla. Él se convirtió en pastor evangélico. Está pastorando en una iglesia. Agostina lo saludó respetuosamente. No hubo foto”. La interacción ocurrió en pleno proceso judicial de la abogada, quien estuvo retenida en Brasil por más de dos meses. Páez, oriunda de Santiago del Estero, este martes obtuvo la autorización judicial para regresar a la Argentina, luego de que la justicia brasileña le concediera el hábeas corpus solicitado por su defensa y abonara una fianza de USD 20.000.

El reencuentro se dio en el local que administra el hermano del actor. La joven santiagueña había estado retenida más de dos meses en Brasil (La Posta del Espectáculo)

Por otro lado, la situación procesal de Darthés sigue bajo la mirada atenta tanto de la opinión pública como de organizaciones como Amnistía Internacional Argentina. Según informó la entidad en marzo de 2025, el actor cumple un régimen de condena semiabierto tras la denuncia por abuso sexual formulada por Fardín. Este sistema autoriza a Darthés a salir de la prisión durante el día para trabajar o estudiar, pero lo obliga a dormir cada noche en la institución penitenciaria asignada. Desde 2018, cuando se conoció la denuncia, Darthés se alejó de los sets y de la vida mediática para instalarse en Río de Janeiro, ciudad en la que nació y donde reside parte de su familia.

Así, la vida del actor transcurre en un discreto segundo plano en Brasil, mientras las novedades sobre su presente espiritual, sus encuentros casuales y los detalles de su condena siguen generando repercusión tanto en Brasil como en la Argentina. Por su parte, Thelma y su entorno continúan atentos al avance judicial y a cada paso del actor en su país natal.