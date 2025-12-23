ACV transitorio: las señales silenciosas que alertan antes de un derrame y pueden salvar la vida, según expertos

El accidente isquémico transitorio es una señal de alerta ante el riesgo elevado de accidente cerebrovascular mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hormigueo abrupto en el rostro, palabras que no salen o una pérdida repentina de fuerza en una extremidad pueden desaparecer en minutos, pero lo que muchos consideran solo un susto representa, según Harvard Health, una señal de alarma crítica: el accidente isquémico transitorio (AIT) anticipa un riesgo elevado de accidente cerebrovascular completo.

Este fenómeno, también llamado miniaccidente cerebrovascular, suele pasar desapercibido por la levedad y brevedad de sus síntomas. Sin embargo, especialistas advierten que estos episodios fugaces esconden una amenaza real, ya que uno de cada cinco pacientes sufrirá un evento cerebrovascular mayor en los 90 días siguientes.

Qué es un accidente isquémico transitorio (AIT)

El accidente isquémico transitorio se caracteriza por la aparición súbita de síntomas neurológicos, que pueden incluir alteraciones del habla, pérdida de visión o debilidad en un lado del cuerpo. Estos signos suelen durar minutos u horas, y desaparecen por completo, lo que lleva a gran parte de los afectados a no buscar asistencia médica.

El evento isquémico transitorio provoca síntomas neurológicos repentinos como alteraciones en el habla y visión borrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Harvard Health, esta reacción pone en peligro la vida, ya que el mecanismo que produce el AIT es idéntico al del accidente cerebrovascular isquémico: una obstrucción temporal de los vasos sanguíneos que llevan oxígeno al cerebro. La diferencia principal radica en que la circulación se restablece antes de causar lesiones duraderas.

Cómo se produce un AIT

De acuerdo con Harvard Health, el AIT ocurre cuando un coágulo o una placa obstruye de manera transitoria el flujo sanguíneo cerebral, privando de oxígeno a un área del cerebro. Aunque el bloqueo se resuelve y los síntomas remiten, el episodio revela la presencia de una enfermedad vascular latente.

Los especialistas insisten en que la desaparición de las molestias no implica que el problema haya desaparecido. El riesgo de un accidente cerebrovascular completo permanece alto, especialmente durante la semana posterior al AIT.

La entidad médica estadounidense destaca que alrededor del 20% de quienes experimentan un AIT sufren un accidente cerebrovascular isquémico mayor en los tres meses siguientes. El peligro es máximo en los primeros siete días tras el episodio.

El AIT ocurre cuando un coágulo o placa bloquea temporalmente el flujo sanguíneo cerebral y advierte sobre enfermedad vascular oculta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brevedad de los síntomas suele inducir a una falsa sensación de seguridad, pero, según Harvard Health, ambos tipos de eventos comparten causas, mecanismos y potenciales consecuencias fatales. Ignorar las señales puede resultar en daño cerebral irreversible o incluso la muerte.

La importancia de una respuesta médica inmediata

Buscar atención médica de inmediato es fundamental ante cualquier síntoma neurológico súbito, aunque solo dure unos minutos. El diagnóstico y tratamiento tempranos permiten identificar y controlar factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes o la fibrilación auricular, que contribuyen a la formación de coágulos.

Harvard Health advierte que retrasar la consulta médica eleva considerablemente la probabilidad de complicaciones graves, como discapacidad permanente o fallecimiento. “La reacción rápida salva vidas”, subraya el informe.

La atención médica inmediata ante cualquier síntoma neurológico súbito es fundamental para reducir los riesgos de discapacidad o muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier sospecha de AIT debe motivar la consulta inmediata en un centro de salud. El control de los factores de riesgo y el seguimiento especializado son claves para reducir la probabilidad de nuevos episodios.

Restar importancia a los síntomas, aunque desaparezcan espontáneamente, equivale a ignorar una advertencia explícita del organismo frente a un peligro potencialmente mortal. La indicación de los especialistas de Harvard Health es clara: no confiarse.

El miniaccidente cerebrovascular exige una respuesta inmediata, ya que constituye una señal concreta ante la amenaza inminente de un accidente cerebrovascular completo.