Salud

Qué es el fenómeno de Raynaud, el trastorno que puede terminar en amputación

Un programa de Yale School of Medicine logró que los casos más graves dejen de pasar por la guardia para recibir el tratamiento que puede evitar la pérdida de dedos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo programa de Yale New Haven Health permite administrar epoprostenol en salas de infusión de Connecticut y evita la derivación a la guardia y la internación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un programa de Yale School of Medicine amplió el acceso a la infusión ambulatoria de epoprostenol para casos graves y resistentes de fenómeno de Raynaud con riesgo de pérdida de dedos: un tratamiento que, según describió la institución, antes solía implicar derivación a la guardia e internación, pero que ahora puede administrarse en salas de infusión de varios centros de Yale New Haven Health en Connecticut.

La iniciativa busca que la atención sea planificada, en un entorno no urgente, y que los pacientes no queden atados a la disponibilidad de camas hospitalarias para recibir una terapia intravenosa. El fenómeno de Raynaud reduce de manera transitoria el flujo sanguíneo en dedos de manos y pies ante el frío o el estrés, con episodios que pueden incluir cambios de color, dolor y entumecimiento.

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En su forma secundaria, asociada a enfermedades como la esclerodermia y otros trastornos autoinmunes, la disminución del “riego” puede ser más severa y derivar en úlceras, necrosis, gangrena y eventual amputación si el daño progresa.

La reumatóloga Monique Hinchcliff, directora del Yale Scleroderma Program, explicó en un artículo institucional de Yale que el epoprostenol intravenoso puede prevenir o tratar úlceras y gangrena al relajar los vasos sanguíneos, mejorar la circulación y favorecer la reparación vascular, una intervención que se considera para cuadros agudos cuando no hay respuesta a la terapia estándar.

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Primer plano de una bomba de infusión con pantalla digital azul y tres líneas intravenosas transparentes llenas de líquido con burbujas.
Yale indicó que el epoprostenol intravenoso puede prevenir o tratar úlceras y gangrena porque relaja los vasos sanguíneos, mejora la circulación y favorece la reparación vascular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo reporte, Yale señaló que el epoprostenol está aprobado por la FDA para hipertensión arterial pulmonar a dosis más altas, y que parte del desafío del programa fue capacitar equipos y estandarizar un protocolo de uso a dosis menores para Raynaud, con bombas de infusión específicas y personal entrenado.

Qué cambió: de la guardia y la terapia intensiva a la infusión ambulatoria

Según el reporte de Yale School of Medicine, cuando Hinchcliff llegó a la institución, los pacientes con Raynaud grave y resistente —con dedos que “se volvían negros”— eran derivados a la guardia para internación y tratamiento. El objetivo del equipo fue pasar de un esquema reactivo a uno planificado: atenderlos “en un entorno relajado y no urgente” que permitiera programar la terapia y evitar el circuito de emergencia.

Ese cambio se aceleró durante la pandemia: la alternativa que habían desarrollado para administrar el fármaco en terapia intensiva dejó de ser viable cuando las camas se destinaron a pacientes con COVID-19.

En ese contexto, Hinchcliff impulsó el traslado del tratamiento a un formato ambulatorio, con un punto sensible: el epoprostenol está aprobado por la FDA para hipertensión arterial pulmonar a dosis más altas, con más efectos adversos. Yale indicó que parte del trabajo consistió en capacitar a otros equipos sobre el uso de dosis más bajas en Raynaud y en resolver la logística de bombas de infusión, entrenamiento del personal y órdenes en el sistema clínico.

Yale indicó que el epoprostenol intravenoso puede prevenir o tratar úlceras y gangrena porque relaja los vasos sanguíneos, mejora la circulación y favorece la reparación vascular - (Freepik)
Yale indicó que el epoprostenol intravenoso puede prevenir o tratar úlceras y gangrena porque relaja los vasos sanguíneos, mejora la circulación y favorece la reparación vascular - (Freepik)

Con el protocolo implementado, Yale informó que el epoprostenol se administra en salas de infusión de Yale New Haven Hospital y en otros sitios de Yale New Haven Health en Connecticut, con la intención de ampliar el acceso, especialmente en invierno, cuando los episodios de Raynaud suelen intensificarse.

¿A quiénes apunta el tratamiento y cómo evalúan su eficacia?

El artículo de Yale subraya que el epoprostenol se reserva como último recurso para pacientes con enfermedad autoinmune y problemas circulatorios agudos que no respondieron a la terapia médica estándar. En Raynaud secundario, el riesgo de complicaciones es mayor: Hinchcliff describió que, en esclerodermia, la enfermedad de vasos pequeños puede derivar en úlceras dolorosas y daño tisular que, si no se trata, puede terminar en amputación.

En paralelo, Yale afirmó que comenzó a medir resultados con herramientas específicas: un cuestionario desarrollado para Raynaud, la captura de imágenes de capilares del pliegue ungueal con cámara digital portátil y el uso de imágenes hiperespectrales para estimar oxigenación en los dedos.

El objetivo, según Hinchcliff, es precisar qué pacientes se benefician más, optimizar dosis y duración, y responder preguntas operativas del seguimiento: cuántas infusiones por mes y por cuántos meses, y si el tratamiento debe repetirse con el tiempo.

Como marco clínico general, Yale Medicine explica que el fenómeno de Raynaud puede tratarse con medidas de abrigo y reducción de disparadores, fármacos orales que mejoran el flujo sanguíneo y, en casos severos con daño tisular, medicación intravenosa para prevenir pérdida adicional de tejido. En esa línea, también detalla que las complicaciones del Raynaud grave incluyen úlceras, gangrena e incluso necesidad de cirugía o amputación.

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