Argentina registró un récord mensual de donación de órganos en mayo

La donación de órganos en Argentina permitió que 228 pacientes en lista de espera accedieran a un trasplante durante mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina alcanzó en mayo un récord histórico de 109 procesos de donación de órganos, según el Ministerio de Salud. Se trata de una marca que permitió que 228 pacientes en lista de espera accedieran a un trasplante y que consolidó la tendencia de crecimiento del sistema de procuración argentino.

El nuevo máximo mensual superó los 96 donantes registrados en junio de 2025. Ese año, Argentina había alcanzado la mayor tasa de donantes de su historia, con más de 20 donantes por millón de habitantes.

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Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, un 13,6% más que en el mismo período del año anterior. En lo que va del año, 7.340 personas necesitan un trasplante para salvar su vida, se concretaron 956 trasplantes y 441 personas donaron sus órganos, tal como indican los datos oficiales.

Los procedimientos realizados durante mayo derivaron en 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, cinco renopancreáticos, cuatro pulmonares y dos hepatorrenales. Además, 139 personas recibieron un trasplante de córneas.

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Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, un 13,6% más que en el mismo período del año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las jurisdicciones donde se realizaron procesos de donación fueron Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa y San Luis.

Los hospitales con mayor cantidad de procesos durante mayo fueron el Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con 11 donantes; el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe, con cinco cada uno; el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, con cuatro; y el Hospital Nuevo San Roque de Córdoba, el Hospital Castro Rendón de Neuquén y el Hospital Central de Mendoza, con tres cada uno.

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El Ministerio de Salud señaló que cada trasplante es posible por la decisión de los donantes y sus familias y por el trabajo de los organismos provinciales de procuración que integran el sistema sanitario argentino.

Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Córdoba y Tucumán estuvieron entre las jurisdicciones con procesos de donación de órganos durante mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donación de órganos en Argentina: marco general

En Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición, según el Ministerio de Salud.

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La donación de órganos depende de las características del fallecimiento. En el sitio de la cartera sanitaria precisan que para donar órganos, la persona debe morir en la terapia intensiva de un hospital, porque allí existen los medios para preservar los órganos que pueden ser trasplantados, y son los médicos quienes determinan cuáles son aptos para el procedimiento.

En el caso de los tejidos, no es necesario que la muerte se produzca en una terapia intensiva. Por esas condiciones, la posibilidad de ser donante de órganos se presenta en cuatro de cada 1.000 fallecimientos.

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La donación en vida puede realizarse con riñón e hígado y exige vínculo familiar entre donante y receptor. Ese tipo de donación solo está permitida cuando se estima que no afectará la salud del donante y existen perspectivas de éxito para el receptor.

La asignación de órganos y tejidos en Argentina se realiza con una lista de espera única controlada por el INCUCAI y basada en criterios médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución y asignación de órganos y tejidos se organiza mediante una lista de espera única en todo el país para cada tipo de órgano, controlada y fiscalizada por el INCUCAI. La asignación se realiza a través de un sistema informático basado en criterios médicos preestablecidos que consideran la gravedad del paciente, la compatibilidad entre donante y receptor y el tiempo en lista de espera.

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El procedimiento de ablación no altera el aspecto externo del cuerpo. La mayoría de las religiones, además, se han pronunciado a favor de la donación de órganos y tejidos como un acto de solidaridad con la comunidad.

Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la donación de órganos consiste en tomar órganos y tejidos sanos de una persona para trasplantarlos en otras. Los especialistas sostienen que los órganos de una persona donante pueden salvar o ayudar hasta 50 personas.

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Los órganos y tejidos que pueden donarse incluyen riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones, piel, hueso, médula ósea y córneas, tal como divulga MedlinePlus. Ese sitio también señala que la mayoría de las donaciones de órganos y tejidos ocurre después del fallecimiento del donante, aunque algunos pueden ser donados en vida.