Salud

Colonoscopia y sigmoidoscopia: diferencias, ventajas y cuándo se recomienda cada una

La evaluación del intestino grueso puede variar según el alcance del estudio, el riesgo anestésico y los síntomas, con un método que revisa todo el colon y otro que se limita al tramo inferior

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La colonoscopia y la sigmoidoscopia permiten detectar de forma temprana enfermedades del intestino grueso, en especial el cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colonoscopia y la sigmoidoscopia son métodos fundamentales para la detección temprana de enfermedades del intestino grueso, en especial el cáncer colorrectal, que constituye la tercera causa mundial de mortalidad oncológica.

Para un diagnóstico completo, la Cleveland Clinic, centro médico académico de Estados Unidos, indicó que la primera debe ser la opción inicial, salvo situaciones en las que el estudio limitado resulta preferible según criterios médicos individuales.

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La colonoscopia explora toda la longitud del intestino grueso y se recomienda como examen general de cribado en adultos a partir de los 45 años. La sigmoidoscopia flexible se limita a la parte inferior del colon y suele reservarse para casos específicos, como pacientes con riesgos anestésicos o con lesiones localizadas en esa zona. La consulta médica individualizada permite elegir entre ambos procedimientos y orientar la detección precoz y el seguimiento.

Infografía que compara colonoscopia y sigmoidoscopia. Muestra un cuerpo humano con intestinos, iconos de procedimientos médicos y texto explicativo sobre su alcance y uso.
Ambos procedimientos usan endoscopía para observar el intestino grueso y permiten tomar biopsias o extirpar pólipos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas pruebas permiten observar el interior del intestino grueso mediante endoscopía. Comparten el uso de un tubo delgado y flexible, equipado con luz y cámara, que el médico introduce por el ano para examinar el revestimiento intestinal. Además de identificar pólipos, hemorroides y lesiones, en ambos estudios es posible tomar biopsias o extirpar pólipos durante el procedimiento, según la Cleveland Clinic.

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El Dr. Scott Steele explicó quelas dos sirven para detectar a tiempoproblemas que pueden derivar en cáncer. Pero la colonoscopia suele ser más útil porque revisa más parte del colon. La idea esencontrar y extraer pólipos antes de que, con el tiempo, algunos se transformen en cáncer.

Alcance y diferencias entre ambas pruebas

La principal diferencia radica en la extensión del colon examinada. La colonoscopia revisa el intestino grueso desde el recto hasta el extremo derecho del colon, por lo que abarca toda la estructura.

El procedimiento flexible, en cambio, se limita al ano, el recto y el colon descendente, sin llegar a tramos superiores, lo que restringe su capacidad para detectar alteraciones en segmentos no explorados.

La Cleveland Clinic explicó que ese alcance otorga al examen completo un valor superior para identificar tumores y otras alteraciones en cualquier parte del intestino grueso. Por su carácter limitado, el otro estudio suele indicarse en contextos precisos: seguimiento de lesiones conocidas en la zona baja, antecedentes en esa región o necesidades diagnósticas focalizadas.

Imagen 3D del intestino grueso humano con pólipos. Un colonoscopio, un kit de heces y un analizador de sangre se conectan con el colon mediante haces de luz sobre fondo azul.
La colonoscopia ofrece un alcance mayor para identificar tumores y otras alteraciones en cualquier sector del intestino grueso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steele añadió que, al ser menos invasiva, la sigmoidoscopia flexible se utiliza en pacientes para quienes una evaluación completa del colon supone riesgos mayores, incluidos los asociados con la anestesia.

La preparación también difiere: la colonoscopia puede requerir sedación y una limpieza colónica más estricta, mientras que la alternativa flexible suele no exigir anestesia total ni una preparación tan compleja.

Cuándo se recomienda cada estudio para detectar cáncer colorrectal

Steele precisó: “La colonoscopia es el estándar para la detección del cáncer colorrectal porque recorre toda la longitud del colon”. El método parcial, en cambio, no debe usarse como único recurso de cribado, ya que no explora todo el órgano y puede dejar lesiones sin identificar.

La sigmoidoscopia puede indicarse cuando hay síntomas como sangrado rectal o hemorroides, o para controlar un problema que ya se sabe que está en la parte baja del colon. También se usa en personas a las que no se les recomienda anestesia o que no pueden tolerar un estudio más largo, como una colonoscopia completa.

Un médico con mascarilla y guantes realiza una colonoscopia a un paciente acostado, mientras un monitor muestra el interior del colon con pólipos.
La sigmoidoscopia puede indicarse ante sangrado rectal, hemorroides o lesiones localizadas en la parte baja del colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si durante el estudio parcial se hallan pólipos o anomalías, el especialista recomendó completar la evaluación con una colonoscopia para descartar lesiones en segmentos no explorados inicialmente. El examen completo, además de diagnosticar, permite resecar pólipos u otras lesiones en el mismo procedimiento, lo que refuerza la prevención y el tratamiento precoz.

Importancia de la detección temprana y el seguimiento médico

Especialistas de la Cleveland Clinic insistieron en que la prevención salva vidas, incluso en personas sin síntomas. Las revisiones médicas y el control individualizado permiten diagnosticar pólipos u otras lesiones en etapas iniciales, antes de que aparezcan complicaciones.

Steele sostuvo que el uso oportuno del examen integral mejora el pronóstico en pacientes con enfermedades tumorales o inflamatorias. Ajustar la detección temprana a la edad y a los factores de riesgo es la estrategia más eficaz.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La detección temprana del cáncer colorrectal y el seguimiento médico individualizado mejoran el pronóstico y pueden evitar complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquier cambio intestinal, aun sin dolor u otras molestias, la consulta con un especialista resulta clave para definir si corresponde una prueba y cuál es el método adecuado. Retrasar la evaluación o minimizar los síntomas puede dificultar el tratamiento de alteraciones prevenibles. La capacidad de ambos procedimientos de combinar diagnóstico y tratamiento en una sola intervención los mantiene como herramientas centrales de salud pública, según la Cleveland Clinic.

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