Por qué duele la cabeza si el cerebro no siente dolor: la explicación científica detrás de cefalea

El dolor de cabeza afecta a millones de personas en el mundo y puede variar en intensidad, duración y localización (Freepik)

El dolor de cabeza afecta a millones de personas cada día y genera consultas médicas en todo el mundo. Suele aparecer de forma súbita y se manifiesta en diversas situaciones: después de esfuerzos, a raíz de cambios hormonales o al exponerse a factores ambientales. Ocurre tanto en niños como en adultos y puede variar en intensidad, duración y localización, y el episodio puede durar desde unos minutos hasta varios días.

En términos biológicos, el dolor cumple una función esencial como sistema de advertencia que alerta sobre daños o amenazas al organismo. A pesar de la frecuente aparición de este síntoma, el cerebro mismo no es capaz de percibir el dolor, lo que constituye una paradoja en el funcionamiento del sistema nervioso.

El cerebro no siente dolor porque carece de nociceptores, aunque procesa las señales provenientes de tejidos externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Anne MacGregor, especialista londinense en migrañas, esta peculiaridad tiene explicación en la anatomía. El cerebro procesa el dolor, pero sólo puede hacerlo porque recibe señales de otros lugares.

Las terminaciones nerviosas encargadas de registrar dolor —nociceptores— se encuentran en la piel, músculos, vasos sanguíneos y meninges, pero no así en el tejido cerebral propiamente dicho.

Estructuras implicadas y tipos de cefalea

De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sociedad subestimó el dolor de cabeza y su impacto. Estudios recientes del National Institute of Neurological Disorders and Stroke indican que existen tres grandes grupos de cefaleas: las primarias, las secundarias y las neuropatías craneales. En todos los tipos, la señal dolorosa se produce fuera del cerebro, aunque este último interpreta y ordena la respuesta.

Las cefaleas primarias, secundarias y neuropatías craneales representan los principales tipos de dolor de cabeza según expertos (Freepik)

El dolor de cabeza tensional, la forma más frecuente, surge por la contracción de músculos de la cabeza y el cuello, muchas veces vinculada con el estrés emocional o la falta de sueño. Puede aparecer en ambos lados de la cabeza y suele asociarse a una presión opresiva, similar a llevar un cinturón apretado alrededor del cráneo. Los desencadenantes incluyen el consumo de alcohol, posturas prolongadas y deshidratación.

La migraña, por su parte, representa un trastorno caracterizado por ataques de dolor pulsátil intenso, con mayor incidencia en mujeres. Los episodios pueden acompañarse de náuseas, sensibilidad a la luz o al ruido. El mecanismo fisiopatológico involucra a los nociceptores de las meninges y de los vasos sanguíneos, además de alteraciones en diversas regiones cerebrales.

De acuerdo con el neurólogo Fernando Pérez Parra, citado por Infosalus, cuando alguien experimenta un dolor de cabeza, el origen de la molestia reside en las meninges, vasos sanguíneos o músculos del cráneo y cuello. El cerebro sólo se encarga de procesar e integrar la señal que llega desde estas áreas, mediante una red que conecta el tálamo, la corteza somatosensorial y otros núcleos especializados.

El dolor de cabeza tensional es el más frecuente y suele estar relacionado con el estrés, la falta de sueño y la deshidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cefalalgias autonómicas del trigémino constituyen otro grupo distintivo. Dentro de este tipo, destacan el dolor en racimos —capaz de despertar a una persona por la intensidad— y la hemicránea paroxística. Estos cuadros suelen afectar sólo un lado de la cabeza y presentan síntomas asociados como lagrimeo o congestión nasal. En todos los casos, las estructuras extracerebrales y el sistema nervioso autónomo desempeñan un papel clave.

Las cefaleas secundarias surgen como consecuencia de otra afección de base, ya sea una infección, lesión, alteración vascular o tumor. La neuralgia del trigémino y la occipital ilustran cómo un daño específico en los nervios periféricos puede causar dolores faciales intensos o sensación punzante en la región craneal.

La migraña se caracteriza por dolor pulsátil intenso, mayor incidencia en mujeres y síntomas como náuseas y sensibilidad a la luz (EFE/Miguel Ángel Molina)

No existen nociceptores en el cerebro, por lo que tampoco se registran molestias al manipular este órgano en cirugías cerebrales donde los pacientes permanecen despiertos. Sin embargo, las lesiones en vías centrales del dolor, como el tálamo, pueden desarrollar dolor referido en otras partes del cuerpo. El fenómeno conocido como dolor central se observa, por ejemplo, en algunos casos de accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurológicas específicas.

La investigación reciente, según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke, avanza en comprender cómo factores como el ritmo circadiano y ciertos genes tienen impacto sobre la frecuencia y severidad de las cefaleas.

Además, nuevas terapias conductuales y farmacológicas están en experimentación para el tratamiento de la migraña y otros tipos complejos de dolores de cabeza.

Múltiples factores ambientales y biológicos pueden desencadenar un episodio de cefalea, entre ellos el estrés, los alimentos, la deshidratación, las alteraciones del sueño e incluso algunas infecciones virales persistentes. Llevar un registro de los episodios y acudir al médico para el diagnóstico ayuda a encontrar estrategias eficaces de tratamiento y prevención.

El dolor de cabeza continúa siendo motivo de investigación internacional. Las principales entidades sanitarias insisten en la importancia de no subestimar este síntoma y consultar ante dolores persistentes, recurrentes o asociados a otros signos neurológicos.