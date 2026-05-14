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Las mujeres perimenopáusicas enfrentan un mayor riesgo cardíaco, según un estudio

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MIÉRCOLES, 13 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que entran en la menopausia tienen el doble de probabilidades de tener puntuaciones de salud cardíaca más bajas que aquellas que aún tienen la regla regular, según un nuevo estudio.

Las mujeres perimenopáusicas tienen más probabilidades de tener niveles altos de colesterol y azúcar en sangre, según informaron hoy los investigadores en el Journal of the American Heart Association.

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Estos problemas probablemente se alimenten de los niveles variables de estrógeno, que pueden afectar negativamente al colesterol, la resistencia a la insulina, la presión arterial y el peso, según los investigadores.

Pero la dieta también juega un papel importante, ya que las puntuaciones de nutrición saludable de las mujeres disminuyen al comenzar y luego entrar en la menopausia, según el estudio.

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"Las mujeres de mediana edad deberían pensar en el periodo perimenopáusico como una 'ventana de oportunidad'. Deberían ser proactivos y no esperar a llegar a la menopausia para empezar a medir su presión arterial, colesterol y niveles de azúcar en sangre", dijo la investigadora principal Dra. Garima Arora, profesora de medicina en la Universidad de Alabama en Birmingham.

"Las mujeres deberían hablar con su equipo sanitario sobre su estado reproductivo y cualquier cambio que estén experimentando", dijo Arora en un comunicado de prensa. "Puede que sea el momento perfecto para establecer una referencia para la salud de su corazón."

Para el nuevo estudio, los investigadores evaluaron la salud cardíaca de más de 9.200 mujeres utilizando el programa Life's Essential 8 de la American Heart Association, que registra factores de estilo de vida (dieta, actividad física, consumo de tabaco y sueño) y métricas de salud (presión arterial, niveles de colesterol, peso corporal y niveles de azúcar en sangre).

Las mujeres, de entre 18 y 80 años, participaron en una encuesta federal de salud y nutrición entre 2007 y 2020.

El equipo se centró específicamente en la perimenopausia, el momento en que los niveles hormonales de las mujeres empiezan a fluctuar y sus ciclos menstruales se vuelven irregulares. Una mujer se considera más allá de la menopausia cuando pasan 12 meses consecutivos desde su última regla.

Los resultados mostraron que las puntuaciones de LE8 en mujeres disminuyeron de forma constante, pasando de 73 de 100 en mujeres premenopáusicas a 69 en mujeres perimenopáusicas y 64 en mujeres posmenopausia.

Las mujeres que estaban en menopausia tenían el doble de probabilidades de tener una puntuación general baja en salud cardíaca que aquellas que aún no habían comenzado la menopausia, incluso después de que los investigadores consideraran el efecto del envejecimiento.

Además, el estudio encontró que tenían un 76% más de probabilidades de tener colesterol alto y un 83% más de dificultades para controlar el nivel elevado de azúcar en sangre.

"Nuestro análisis destaca que la perimenopausia, el periodo de transición reproductiva a la menopausia, es el momento crítico en el que el aumento del riesgo cardiovascular parece amplificado", dijo la investigadora principal , la Dra. Amrita Nayak , en un comunicado de prensa. Nayak es investigador en enfermedades cardiovasculares en la Universidad de Alabama en Birmingham.

Los investigadores señalaron que la dieta obtuvo consistentemente la puntuación más baja en los ocho factores de salud cardíaca.

"La nutrición puede ser un factor central para una intervención temprana y proactiva", dijo Arora. "Centrarse en hábitos saludables para el corazón desde el principio, especialmente haciendo ejercicio regularmente y siguiendo un plan de alimentación saludable como la dieta DASH con un enfoque en reducir la sal, puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular de las mujeres perimenopáusicas en los próximos años."

Los investigadores planean seguir a un grupo de mujeres durante varios años para monitorizar sus niveles hormonales y la salud del corazón, según los investigadores.

"Animo a las mujeres a hablar con sus equipos de atención primaria y de atención sanitaria especializada para informarse sobre la detección temprana y modificación de factores de riesgo tradicionales y 'específicos para mujeres'", dijo la Dra. Stacey Rosen, presidenta voluntaria de la Asociación Americana del Corazón, en un comunicado de prensa.

"Las mujeres pueden tomar medidas probadas para mejorar su salud cardiovascular a todas las edades", añadió Rosen, quien revisó los hallazgos.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la menopausia y la salud del corazón.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 13 de mayo de 2026

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