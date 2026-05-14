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La enfermedad cerebral de Ted Turner es más común de lo que se pensaba, según una reseña

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MIÉRCOLES, 13 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- La enfermedad cerebral degenerativa que acabó con la vida del fundador de CNN, Ted Turner, es probablemente más común que otras enfermedades neurológicas raras pero bien conocidas, según una nueva revisión de evidencias.

La demencia de cuerpos de Lewy (DCL) tiene una tasa de incidencia global de casi 5 casos por cada 100.000 años-persona, según informaron los investigadores el 11 de mayo en JAMA Neurology.

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Eso la hace más común que la ELA y algunas formas de demencia o enfermedad de Parkinson, según los investigadores.

La DBL "es una demencia predominantemente de inicio tardío con mayor frecuencia que varios otros trastornos neurodegenerativos poco comunes", concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Daniele Urso, neurólogo de la Universidad de Bari "Aldo Moro" en Italia.

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Turner falleció la semana pasada a los 87 años tras luchar contra LBD desde 2018.

La demencia de cuerpos de Lewy está asociada a depósitos cerebrales anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína, según los Institutos Nacionales de Salud. Estos depósitos, llamados cuerpos de Lewy, afectan a los químicos del cerebro y contribuyen a problemas de pensamiento, movimiento, comportamiento y estado de ánimo.

Aunque la LBD es bien conocida, aún no se han intentado estudios para evaluar cuán común es la enfermedad a nivel global, según los investigadores.

Para la nueva revisión, los investigadores agruparon datos de 12 estudios previos y encontraron que la DBL tiene una tasa de aproximadamente 4,8 casos por cada 100.000 personas-año. Los años-persona representan el tiempo total que se ha observado a todos los participantes de un estudio.

En comparación, la demencia frontotemporal tiene una tasa de casi 2,3 casos por cada 100.000 personas-año, la ELA una tasa de aproximadamente 1,6 casos y los síndromes de Parkinson atípicos entre 0,3 y 0,8 casos, según los investigadores.

"En este estudio, encontraron que la demencia con cuerpos de Lewy ocurre con más frecuencia y es más prevalente de lo que se pensaba anteriormente y parece ser más común que lo que se creía que sería la siguiente enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer, que es la demencia frontotemporal", dijo el Dr. Jeremy Koppel, quien revisó los hallazgos. Koppel es codirector del Centro de Investigación Litwin-Zucker para el estudio de la enfermedad de Alzheimer en los Northwell Feinstein Institutes for Medical Research en Nueva York.

"Este artículo pone de manifiesto las tasas de demencia con cuerpos de Lewy y dice que ocurre más a menudo de lo que la gente creía", dijo Koppel.

Los hombres tendían a tener una tasa de casos más alta, unos 5,5 casos por cada 100.000 personas-año frente a 4,3 para las mujeres.

Sin embargo, los diagnósticos clínicos de DCL por parte de los médicos eran poco comunes, lo que demuestra que la enfermedad probablemente está poco reconocida y poco diagnosticada, según los investigadores.

"Los hallazgos subrayan la necesidad de enfoques diagnósticos estandarizados y un acceso equitativo a la evaluación especializada para reducir el subdiagnóstico y la clasificación errónea", escribieron los investigadores.

La muerte de Ted Turner podría tener un impacto más amplio, según Koppel.

"Espero que, si acaso, el fallecimiento de Ted Turner aumente la conciencia, especialmente entre los clínicos que atienden a pacientes con condiciones cognitivas y neuropsiquiátricas mixtas, donde hacer un diagnóstico preciso es absolutamente fundamental", afirmó.

"Lo único de la demencia con cuerpos de Lewy es que estas personas presentan muchos síntomas psiquiátricos", añadió Koppel. "Frecuentemente, uno de los criterios principales son las alucinaciones visuales, ver cosas que no están ahí, además de cambios muy dramáticos en el nivel de conciencia. El paciente puede parecer que está sufriendo una crisis psicótica o un trastorno psiquiátrico si no muestra un deterioro cognitivo muy fuerte. Pero con el tiempo, se deterioran mucho cognitivamente."

Los pacientes con DCL también responden de forma diferente a algunos medicamentos que se recetan habitualmente a personas con otras formas de demencia, explicó Koppel.

"Los pacientes con cuerpos de Lewy pueden tener una reacción horrible a los antipsicóticos", dijo. "Hay que tener muchísimo cuidado al dar medicinas a un paciente con cuerpos de Lewy."

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la demencia de cuerpos de Lewy.

FUENTES: JAMA Neurology, 11 de mayo de 2026;   Dr. Jeremy Koppel, codirector del Centro de Investigación Litwin-Zucker para el estudio de la enfermedad de Alzheimer en los Institutos Northwell Feinstein de Investigación Médica, Nueva York

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