Salud

Nuevo escáner PET permite detectar trastornos cerebrales con mayor precisión y antelación

La nueva tecnología desarrollada en Yale ofrece imágenes más nítidas y detalladas, lo que abre posibilidades inéditas para identificar alteraciones neurológicas en fases iniciales y avanzar en la investigación clínica

Guardar
El escáner PET NeuroEXPLORER de
El escáner PET NeuroEXPLORER de Yale permite detectar trastornos cerebrales en etapas tempranas con mayor precisión (Universidad de Yale)

Un equipo de investigadores de la Universidad de Yale dio a conocer los primeros resultados de las pruebas realizadas con NeuroEXPLORER, un escáner cerebral de última generación que promete cambiar la forma de estudiar el cerebro humano. El dispositivo, que ya opera en el PET Center de la universidad, en New Haven (Estados Unidos), ofrece imágenes de una nitidez inédita para la investigación neurológica.

Gracias a esta tecnología, médicos y científicos podrán detectar señales de enfermedades en etapas mucho más tempranas y comprender con mayor precisión cómo interactúan y funcionan las distintas áreas cerebrales. El avance abre la puerta a estudios que hasta ahora eran técnicamente imposibles, marcando un salto clave en el diagnóstico y la investigación del sistema nervioso.

Según la Yale School Medicine, el aparato funciona con técnica PET, una forma de obtener imágenes del cuerpo usando una sustancia que emite señales desde dentro del cerebro.

Esquema del proceso de captura
Esquema del proceso de captura de la PET (Wikimedia)

El nuevo escáner destaca porque capta señales más pequeñas, ve mejor las estructuras profundas y muestra cómo trabajan distintas partes del cerebro. Además, puede distinguir entre problemas diferentes, como tumores o daños por enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson.

De acuerdo con lo que explicó Richard Carson, profesor que participó en el desarrollo del nuevo equipo, las imágenes que se logran con el NeuroEXPLORER “abren la puerta a estudios que antes resultaban imposibles”.

El NeuroEXPLORER capta señales cerebrales
El NeuroEXPLORER capta señales cerebrales más pequeñas y distingue entre tumores, Alzheimer y Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Tommaso Volpi, otro de los investigadores, el grupo estudió los cerebros de siete personas usando siete tipos de sustancias distintas con el escáner. Así pudieron ver claramente partes difíciles de detectar, como el tracto mamilotalámico y la sustancia negra, dos zonas clave para la memoria, el movimiento y enfermedades como el Parkinson.

Imágenes más claras y menos procedimientos invasivos

Uno de los logros más importantes del NeuroEXPLORER es que puede medir la cantidad de sangre que llega a las distintas áreas del cerebro de manera sencilla y sin sacar sangre del paciente.

La tecnología de profundidad de
La tecnología de profundidad de interacción del NeuroEXPLORER mejora la exactitud en la localización de señales cerebrales EFE/Miguel Ángel Molina

Antes, los médicos debían tomar muestras o analizar la sangre para interpretar las imágenes, un método incómodo y molesto. Según los resultados publicados, el nuevo escáner muestra claramente cómo las sustancias se mueven en los primeros minutos después de su aplicación, lo que ayuda a los médicos a medir el flujo sanguíneo y entender mejor cómo está funcionando el cerebro.

El aparato también tiene partes más pequeñas para captar mejor las señales y un campo de visión que permite ver el cerebro y el cuello al mismo tiempo, algo que no pueden hacer los escáneres comunes.

Además, una función especial, llamada “profundidad de interacción”, permite saber con exactitud el lugar donde se detectó cada señal, haciendo las imágenes más precisas.

El NeuroEXPLORER reduce la cantidad
El NeuroEXPLORER reduce la cantidad de sustancia radioactiva necesaria, minimizando riesgos en estudios pediátricos y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores explicaron que el NeuroEXPLORER necesita menos cantidad de sustancia radioactiva para mostrar buenas imágenes. Esto es útil especialmente para estudiar cerebros de jóvenes o adolescentes, ya que así se reduce el riesgo por la radiación.

El equipo de Yale señaló que esto permitirá investigar enfermedades que aparecen durante la infancia o la adolescencia, como el autismo o la esquizofrenia, usando mucho menos radiación que antes.

El NeuroEXPLORER reduce la cantidad
El NeuroEXPLORER reduce la cantidad de sustancia radioactiva necesaria, minimizando riesgos en estudios pediátricos y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Carson, la capacidad de ver detalles tan pequeños y seguir la evolución de la enfermedad en menos tiempo mejora el diagnóstico y el control de los tratamientos. También permite ver si un tumor responde al tratamiento o si lo que se observa es una inflamación causada por la terapia, algo difícil de distinguir hasta ahora.

En ese sentido, comparar estos datos ayuda a elegir el mejor tratamiento para cada paciente y anticipar cómo avanza la enfermedad.

El NeuroEXPLORER también ayuda a los científicos a estudiar mejor cómo funcionan las conexiones entre las neuronas y cómo se envían las señales en el cerebro. Esto es clave para investigar enfermedades como el Alzheimer, porque permite ver problemas muy pequeños en los primeros momentos y hacer controles en el tiempo para ver cómo avanza la enfermedad.

El escáner PET de Yale
El escáner PET de Yale ayuda a diferenciar entre tumores y efectos de tratamientos, optimizando el control de enfermedades cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este equipo es el resultado de un trabajo conjunto entre la Universidad de Yale, la Universidad de California-Davis y United Imaging Healthcare of America. El proyecto recibió apoyo del National Institutes of Health BRAIN Initiative y de Yale University.

Con estos resultados, el NeuroEXPLORER establece una nueva manera de estudiar el cerebro al permitir ver zonas pequeñas y detectar problemas a tiempo.

Así, mejoran los diagnósticos y da a médicos y científicos más herramientas para buscar tratamientos efectivos y entender el cerebro como nunca antes.

Temas Relacionados

NeuroEXPLORERUniversidad de YaleTrastornos cerebralesEscáner PETAlzheimerParkinsonNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué duele la cabeza si el cerebro no siente dolor: la explicación científica detrás de cefalea

Aunque la molestia se percibe como interna, su origen está en tejidos y vías nerviosas externas al órgano principal. Especialistas explican cómo el cuerpo detecta la señal y por qué ciertos cuadros pueden volverse intensos o recurrentes

Por qué duele la cabeza

Cansancio mental y culpa por descansar: el mito de la productividad constante

La presión por rendir sin pausa y la sobreexposición a estímulos afectan funciones clave del cerebro, como la atención, la memoria y la regulación emocional. Estudios científicos y especialistas advierten que frenar a tiempo es fundamental para sostener el bienestar y prevenir el desgaste psicológico

Cansancio mental y culpa por

Vitamina D: para qué sirve, cómo obtenerla y cuáles son los peligros de un déficit o un exceso, según expertos

Fundamental para el organismo, los especialistas advierten que niveles insuficientes o elevados pueden causar problemas y destacan la importancia de un consumo adecuado

Vitamina D: para qué sirve,

Por qué la visita anual al dentista es clave para prevenir enfermedades y cuidar la salud general, según expertos

La consulta anual permite detectar problemas bucales a tiempo y reducir riesgos para la salud general, según especialistas de Wellbeing y los CDC

Por qué la visita anual

Las claves poco conocidas sobre la temperatura que pueden mejorar el descanso cada noche, según expertos

Estrategias simples de regulación térmica, respaldadas por especialistas en medicina del sueño, explican cómo pequeños ajustes en el ambiente y la temperatura corporal pueden favorecer un descanso más profundo y reparador

Las claves poco conocidas sobre
DEPORTES
Conmoción en el automovilismo por

Conmoción en el automovilismo por el grave accidente que sufrió la figura argentina del Rally Dakar Juan Cruz Yacopini durante sus vacaciones

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

“Me da pena”: la fuerte confesión de Max Verstappen sobre el año de Lewis Hamilton en Ferrari

La impactante imagen que subió Jake Paul tras confesar que Anthony Joshua le rompió la mandíbula durante la pelea

El contundente nocaut de Anthony Joshua ante Jake Paul en el sexto round de la controversial pelea en Estados Unidos

TELESHOW
La salud de Christian Petersen

La salud de Christian Petersen tras una semana de internación: hermetismo, precaución y la familia como sostén

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

Maxi El Brother relató cómo sigue su relación con L-Gante en medio de su conflicto: “Bajó un poquito la espuma”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué duele la cabeza

Por qué duele la cabeza si el cerebro no siente dolor: la explicación científica detrás de cefalea

Condenaron al ex primer ministro paquistaní Imran Khan y a su esposa a 17 años de prisión por corrupción

Cansancio mental y culpa por descansar: el mito de la productividad constante

El Mercosur se reúne en Brasil tras el aplazamiento solicitado por la Unión Europea para la firma del acuerdo comercial

El régimen de Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para Israel