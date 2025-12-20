Salud

Diferentes condiciones de salud mental comparten genética similar, según un estudio

Healthday Spanish

Guardar

VIERNES, 19 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Condiciones psiquiátricas tan variadas como la esquizofrenia y el trastorno bipolar podrían estar impulsadas por fundamentos genéticos muy similares, según un nuevo estudio.

Los problemas de salud mental pueden clasificarse en cinco categorías genéticas generales, cada una con una "arquitectura genética" compartida que impulsa la enfermedad de las personas, según resultados publicados en la revista Nature.

"Ahora mismo, diagnosticamos trastornos psiquiátricos basándonos en lo que vemos en la sala, y muchas personas serán diagnosticadas con múltiples trastornos. Eso puede ser difícil de tratar y desalentador para los pacientes", dijo en un comunicado el investigador principal Andrew Grotzinger, profesor adjunto de psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado-Boulder.

"Este trabajo proporciona la mejor evidencia hasta ahora de que puede haber cosas a las que actualmente estamos dando nombres diferentes que en realidad están impulsadas por los mismos procesos biológicos", afirmó.

Los resultados podrían explicar por qué más de la mitad de las personas con un trastorno psiquiátrico serán diagnosticadas con un segundo o tercero en su vida, según los investigadores. Alrededor del 41% cumplirá los criterios para cuatro o más.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de ADN de más de 1 millón de personas diagnosticadas con una de las 14 enfermedades mentales. Compararon eso con datos de 5 millones de personas sin problemas de salud mental.

Los resultados mostraron que la mayoría de las diferencias genéticas entre personas con un trastorno mental particular y aquellas que no lo tienen pueden resumirse en cinco categorías generales que involucran 238 variantes genéticas:

Trastornos con características compulsivas como anorexia, trastorno de Tourette y trastorno obsesivo-compulsivo "Interiorizar" trastornos como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático Trastornos por consumo de sustancias Condiciones neurodesarrollativas como el autismo y el trastorno por déficit de atención/hiperactividad Trastorno bipolar y esquizofrenia

Esto último es notable, dado que el campo de la psicología históricamente ha considerado el trastorno bipolar y la esquizofrenia como muy diferentes, según los investigadores. Normalmente, los médicos no diagnostican a una persona con ambas cosas.

Pero el 70% de la señal genética asociada a la esquizofrenia también está asociada al trastorno bipolar, según el estudio.

"Genéticamente, vimos que son más parecidos que únicos", dijo Grotzinger.

Los resultados también indican cómo esta genética puede afectar la biología de una persona para aumentar su riesgo de diferentes trastornos mentales.

Por ejemplo, los genes que influyen en las neuronas excitatorias --células cerebrales implicadas en la transmisión de señales entre otras neuronas-- tienden a estar sobreexpresados tanto en el trastorno bipolar como en la esquizofrenia.

Del mismo modo, las variantes genéticas que controlan células especializadas llamadas oligodendrócitos eran más comunes entre personas con trastornos interiorizantes como la depresión y la ansiedad. Esas células ayudan a mantener y proteger la infraestructura de cableado del cerebro.

"Estos hallazgos proporcionan pistas valiosas para avanzar en nuestra comprensión y tratamiento de las enfermedades mentales con mayor precisión", dijo el investigador principal Dr. Jordan Smoller en un comunicado de prensa. Es director del Centro de Psiquiatría de Precisión en Mass General Brigham en Boston.

Los resultados sugieren que algunos factores genéticos compartidos podrían desempeñar un papel en el desarrollo cerebral ya en el útero, mientras que otros podrían tener una mayor influencia más adelante en la vida adulta de una persona, según los investigadores.

Estos conocimientos podrían ayudar a los médicos a diagnosticar mejor las condiciones mentales y conducir a nuevos tratamientos más precisos, según los investigadores.

"Al identificar qué se comparte entre estos trastornos, esperamos encontrar formas de abordarlos de una manera diferente que no requiera cuatro pastillas separadas ni cuatro intervenciones psicoterapéuticas distintas", dijo Grotzinger.

Más información

Stanford Medicine habla más sobre genética y salud mental.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Colorado-Boulder, 16 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Cómo evitar las discusiones en las cenas familiares de Nochebuena y Navidad

Las Fiestas pueden ser fuente de estrés por antiguas diferencias o situaciones no resueltas. Dos expertas en psicología explican cómo anticiparse a los conflictos y esperar el Año Nuevo en paz

Cómo evitar las discusiones en

Un experimento con ranas alerta sobre la presencia de nitratos en el agua de pozo en localidades bonaerenses

Un equipo de la Facultad de Medicina de la UBA analizó muestras del sur del conurbano bonaerense y evaluó el impacto de los nitratos sobre la función tiroidea. En diálogo con Infobae, expertos dan recomendaciones para proteger la salud humana y ambiental

Un experimento con ranas alerta

Cómo impacta el estrés en la piel y qué propone la medicina para devolverle la salud de adentro hacia afuera

La exposición prolongada a estímulos amenazantes desencadena una cascada hormonal con efectos devastadores en el cuerpo, incluyendo la piel. Cómo la inflamación y radicales libres afectan el equilibrio cutáneo y cómo restaurarlo desde sus causas internas

Cómo impacta el estrés en

La depresión y la ansiedad aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas a través del estrés, según los expertos

Healthday Spanish

La depresión y la ansiedad

Bloqueo nervioso evita necesidad de opioides en cirugía de paladar hendido

Healthday Spanish

Bloqueo nervioso evita necesidad de
DEPORTES
El contundente nocaut de Anthony

El contundente nocaut de Anthony Joshua ante Jake Paul en el sexto round de la controversial pelea en Miami

River Plate comienza la pretemporada: el itinerario de viaje y los objetivos del mercado

El ranking de los 100 mejores futbolistas del 2025: en qué puesto quedó Lionel Messi y los otros seis argentinos de la lista

Sorpresa en la Supercopa de Italia: Bologna eliminó al Inter de Lautaro Martínez y jugará la final ante Napoli

Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

TELESHOW
Dos argentinos hacen historia en

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

Maxi El Brother relató cómo sigue su relación con L-Gante en medio de su conflicto: “Bajó un poquito la espuma”

Juariu celebró el primer año de vida de su hijo: “Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura”

INFOBAE AMÉRICA

Un experimento con ranas alerta

Un experimento con ranas alerta sobre la presencia de nitratos en el agua de pozo en localidades bonaerenses

EE UU revocó el visado a un miembro del Tribunal Electoral y un consejero del CNE de Honduras por “obstaculizar el recuento de votos”

Cecilia Vicuña: “Mi obra es una extensión de la poesía y también una búsqueda de justicia”

Estados Unidos afirmó que “no habrá paz” en Gaza hasta que Hamas se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel

Una ONG con sede en Honduras pidió por un escrutinio “transparente” y llamó a respetar la voluntad popular que “no se negocia”