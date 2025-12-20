Diferentes condiciones de salud mental comparten genética similar, según un estudio

VIERNES, 19 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Condiciones psiquiátricas tan variadas como la esquizofrenia y el trastorno bipolar podrían estar impulsadas por fundamentos genéticos muy similares, según un nuevo estudio.

Los problemas de salud mental pueden clasificarse en cinco categorías genéticas generales, cada una con una "arquitectura genética" compartida que impulsa la enfermedad de las personas, según resultados publicados en la revista Nature.

"Ahora mismo, diagnosticamos trastornos psiquiátricos basándonos en lo que vemos en la sala, y muchas personas serán diagnosticadas con múltiples trastornos. Eso puede ser difícil de tratar y desalentador para los pacientes", dijo en un comunicado el investigador principal Andrew Grotzinger, profesor adjunto de psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado-Boulder.

"Este trabajo proporciona la mejor evidencia hasta ahora de que puede haber cosas a las que actualmente estamos dando nombres diferentes que en realidad están impulsadas por los mismos procesos biológicos", afirmó.

Los resultados podrían explicar por qué más de la mitad de las personas con un trastorno psiquiátrico serán diagnosticadas con un segundo o tercero en su vida, según los investigadores. Alrededor del 41% cumplirá los criterios para cuatro o más.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de ADN de más de 1 millón de personas diagnosticadas con una de las 14 enfermedades mentales. Compararon eso con datos de 5 millones de personas sin problemas de salud mental.

Los resultados mostraron que la mayoría de las diferencias genéticas entre personas con un trastorno mental particular y aquellas que no lo tienen pueden resumirse en cinco categorías generales que involucran 238 variantes genéticas:

Trastornos con características compulsivas como anorexia, trastorno de Tourette y trastorno obsesivo-compulsivo "Interiorizar" trastornos como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático Trastornos por consumo de sustancias Condiciones neurodesarrollativas como el autismo y el trastorno por déficit de atención/hiperactividad Trastorno bipolar y esquizofrenia

Esto último es notable, dado que el campo de la psicología históricamente ha considerado el trastorno bipolar y la esquizofrenia como muy diferentes, según los investigadores. Normalmente, los médicos no diagnostican a una persona con ambas cosas.

Pero el 70% de la señal genética asociada a la esquizofrenia también está asociada al trastorno bipolar, según el estudio.

"Genéticamente, vimos que son más parecidos que únicos", dijo Grotzinger.

Los resultados también indican cómo esta genética puede afectar la biología de una persona para aumentar su riesgo de diferentes trastornos mentales.

Por ejemplo, los genes que influyen en las neuronas excitatorias --células cerebrales implicadas en la transmisión de señales entre otras neuronas-- tienden a estar sobreexpresados tanto en el trastorno bipolar como en la esquizofrenia.

Del mismo modo, las variantes genéticas que controlan células especializadas llamadas oligodendrócitos eran más comunes entre personas con trastornos interiorizantes como la depresión y la ansiedad. Esas células ayudan a mantener y proteger la infraestructura de cableado del cerebro.

"Estos hallazgos proporcionan pistas valiosas para avanzar en nuestra comprensión y tratamiento de las enfermedades mentales con mayor precisión", dijo el investigador principal Dr. Jordan Smoller en un comunicado de prensa. Es director del Centro de Psiquiatría de Precisión en Mass General Brigham en Boston.

Los resultados sugieren que algunos factores genéticos compartidos podrían desempeñar un papel en el desarrollo cerebral ya en el útero, mientras que otros podrían tener una mayor influencia más adelante en la vida adulta de una persona, según los investigadores.

Estos conocimientos podrían ayudar a los médicos a diagnosticar mejor las condiciones mentales y conducir a nuevos tratamientos más precisos, según los investigadores.

"Al identificar qué se comparte entre estos trastornos, esperamos encontrar formas de abordarlos de una manera diferente que no requiera cuatro pastillas separadas ni cuatro intervenciones psicoterapéuticas distintas", dijo Grotzinger.

Más información

Stanford Medicine habla más sobre genética y salud mental.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Colorado-Boulder, 16 de diciembre de 2025