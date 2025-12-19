Cómo evitar los mareos al levantarse: dos maniobras simples que pueden funcionar

El estudio de Heart Rhythm identifica dos técnicas físicas que reducen los mareos al ponerse de pie en mujeres jóvenes (Freepik)

Sentir mareos al ponerse de pie es una molestia común, especialmente entre mujeres jóvenes, y un reciente estudio publicado en la revista Heart Rhythm ha identificado dos técnicas físicas sencillas y gratuitas que podrían ayudar a prevenir estos episodios.

Según especialistas de Sportlife, estas maniobras ofrecen alternativas prácticas y sin medicamentos para quienes padecen hipotensión ortostática inicial, una condición caracterizada por una caída transitoria de la presión arterial al cambiar de posición. Expertos de Harvard Health coinciden en que las intervenciones físicas suelen tener un perfil de seguridad favorable, pero recalcan la importancia de la supervisión médica cuando se implementan nuevas estrategias para trastornos vasculares.

Aunque los resultados del estudio sugieren beneficios claros, los expertos advierten que la investigación se centró exclusivamente en 24 mujeres jóvenes con una edad media de 28 años diagnosticadas con hipotensión ortostática inicial. Las conclusiones, por lo tanto, podrían no ser extrapolables a toda la población.

La investigación se centró en mujeres jóvenes de 28 años con síntomas de mareo al levantarse por caída de presión arterial (Freepik)

Además, las técnicas fueron evaluadas en un entorno controlado y bajo supervisión médica, lo que implica que su efectividad y seguridad fuera de este contexto aún requiere mayor validación. Las recomendaciones habituales, como levantarse despacio o hacer una pausa antes de ponerse de pie, siguen siendo válidas, aunque no siempre resultan efectivas para todos los afectados.

La hipotensión ortostática inicial se manifiesta a través de sensaciones de mareo, aturdimiento o incluso pérdida de conocimiento al levantarse, debido a una caída transitoria de la presión arterial y un aumento en la frecuencia cardíaca.

Esta condición afecta a cerca del 40% de la población de todas las edades, pero su prevalencia es mayor en mujeres jóvenes. Hasta ahora, las estrategias más comunes para mitigar estos síntomas han consistido en cambios de postura lentos, aunque su eficacia es limitada en muchos casos.

Dos técnicas sencillas: PREACT y TENSE

Las maniobras propuestas se destacan por su simplicidad y accesibilidad. PREACT consiste en activar los músculos de la parte inferior del cuerpo, especialmente los muslos, mediante elevaciones repetidas de rodillas antes y después de levantarse. Esta preactivación muscular prepara el sistema circulatorio para el cambio de posición y contribuye a estabilizar la presión arterial.

Por su parte, la técnica TENSE implica cruzar las piernas y tensar los músculos de muslos y glúteos inmediatamente después de ponerse de pie. Ambas maniobras buscan contrarrestar la caída de la presión arterial responsable de los síntomas de mareo.

Ambas técnicas demostraron reducir significativamente la caída de la tensión arterial y mejorar la calidad de vida de las participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del estudio, difundidos por especialistas de Sportlife y respaldados por planteos de Harvard Health sobre la utilidad de medidas físicas para la regulación vascular, mostraron que tanto PREACT como TENSE lograron reducir significativamente la caída de la tensión arterial media respecto a la maniobra de control.

En el caso de PREACT, la mejoría se asoció a un incremento del gasto cardíaco, mientras que TENSE aumentó el volumen sistólico. Además, la puntuación de síntomas ortostáticos, evaluada mediante la escala de Vanderbilt, disminuyó de forma notoria tras la práctica de ambas técnicas, lo que sugiere una mejora en la calidad de vida de las participantes.

Consideraciones y recomendaciones

A partir de estos hallazgos, los expertos de Sportlife y Harvard Health sugieren que incorporar estas maniobras a la rutina diaria podría ser útil para quienes experimentan mareos al erguirse. La facilidad de realización y la ausencia de costos o de necesidad de fármacos convierten a PREACT y TENSE en herramientas accesibles para el manejo de la hipotensión ortostática inicial.

No obstante, la evidencia disponible se limita a un grupo reducido y específico, por lo que se requiere mayor investigación para confirmar su eficacia en otros perfiles poblacionales.

La consulta médica es clave si los mareos persisten, y se aconseja complementar las técnicas con hábitos posturales y control de hidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos de Harvard Health subrayan que, si los mareos persisten o se asocian a desmayos y otros síntomas de alarma, es fundamental consultar con un profesional de la salud para descartar causas subyacentes más graves.

La educación sobre hábitos posturales, el control de la hidratación y la vigilancia médica periódica pueden complementar el uso de técnicas como PREACT y TENSE en la prevención de mareos relacionados con la hipotensión ortostática inicial.