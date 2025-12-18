TDAH en la adultez: nuevos enfoques, desafíos cotidianos y claves para fortalecer el bienestar

El TDAH persiste más allá de la infancia y afecta múltiples aspectos de la vida adulta, desafiando viejos mitos sobre su desaparición con la edad (Freepik)

Durante décadas, predominó la creencia de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) era una condición exclusiva de la infancia. Investigaciones recientes desacreditaron este mito, al demostrar que los síntomas pueden persistir y transformarse a lo largo de la vida adulta.

Según datos citados por National Geographic, millones de adultos conviven actualmente con este trastorno, enfrentando desafíos poco visibles o fácilmente confundidos con otros problemas de salud mental.

La idea de que el TDAH se supera con la madurez quedó obsoleta ante la evidencia científica. En Estados Unidos, se estima que 15,5 millones de adultos presentan TDAH, una cifra que supera ampliamente los 7 millones de niños diagnosticados. Cerca de la mitad de estos adultos recibió el diagnóstico en la adultez, lo que refleja tanto una mayor concienciación como dificultades históricas para identificar el trastorno fuera del ámbito infantil.

Los expertos consultados por National Geographic señalan que los síntomas varían, pero el TDAH continúa impactando la vida diaria incluso cuando algunas manifestaciones logran ser enmascaradas.

Una parte significativa de la población adulta enfrenta diariamente síntomas que muchas veces pasan inadvertidos incluso para el entorno más cercano (Freepik)

Dificultades diagnósticas y factores de agravamiento

El diagnóstico de TDAH en adultos plantea retos particulares. Si en la infancia los síntomas suelen ser evidentes —como la incapacidad para permanecer quietos en clase o la tendencia a interrumpir—, en la adultez pueden expresarse como impaciencia ante situaciones cotidianas como esperar en una fila.

Jill RachBeisel, profesora de psicología en la Universidad de Maryland, afirma que los adultos con TDAH interrumpen conversaciones o muestran inquietud en contextos sociales y laborales. Además, la intensidad de los síntomas varía considerablemente, desde manifestaciones leves hasta formas pronunciadas.

Craig Surman, psiquiatra del Hospital General de Massachusetts, especifica que la impulsividad y la hiperactividad tienden a disminuir con la edad, pero los problemas de atención suelen persistir.

Esta evolución dificulta el reconocimiento del trastorno en adultos, ya que muchos desarrollaron estrategias para ocultar sus dificultades, lo que puede atrasar tanto el diagnóstico como el acceso a un tratamiento adecuado.

Situaciones rutinarias, como permanecer en una fila, pueden generar frustración e inquietud en adultos con TDAH debido a su baja tolerancia ante la espera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo relacionado con una base genética, aunque factores ambientales y tecnológicos también influyen en su aparición o agravamiento. Para investigadores como John Ratey, de la Facultad de Medicina de Harvard, resulta legítimo considerar un déficit de atención adquirido, especialmente en un contexto de sobreexposición tecnológica.

La cultura digital, definida por la multitarea y la estimulación constante, puede agravar los síntomas en personas con TDAH y generar dificultades de atención, incluso en quienes no presentan el trastorno de base. Lidia Zylowska, psiquiatra de la Universidad de Minnesota, advierte en National Geographic que la conexión permanente a dispositivos móviles puede empeorar un TDAH preexistente o inducir distracción en personas sin antecedentes.

Otros factores, como los cambios hormonales vinculados a la menstruación o la menopausia, pueden desencadenar o intensificar síntomas de TDAH en mujeres adultas. Ratey destaca que este grupo resulta especialmente infradiagnosticado, ya que a menudo se les prescribe tratamiento para ansiedad o depresión sin identificar el origen real de sus dificultades.

Además, el TDAH suele coexistir con otros problemas de salud mental —como insomnio, trastornos tiroideos o cambios cognitivos atribuidos a la edad—, lo que dificulta el diagnóstico diferencial y genera subregistro.

Las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual influyen en la aparición o el empeoramiento de los síntomas de TDAH en mujeres adultas (Freepik)

Diagnóstico, abordaje y potencial de las personas con TDAH

El subdiagnóstico en adultos, especialmente mujeres, se debe en parte a la superposición de síntomas con otras condiciones y a la tendencia a atribuir los problemas de atención a factores como el estrés o la falta de sueño.

Zylowska afirma que los adultos con TDAH rara vez presentan el trastorno en forma aislada, y que los síntomas se confunden fácilmente con ansiedad, depresión o apnea del sueño. La estructura familiar durante la infancia puede enmascarar los síntomas, que solo se hacen evidentes cuando se asumen responsabilidades de adulto y desaparecen esas redes de apoyo.

El diagnóstico en adultos implica revisar la historia personal, buscar síntomas presentes desde la infancia y consultar fuentes como diarios, informes escolares o testimonios familiares. RachBeisel explica que muchos adultos descubren que las dificultades estuvieron siempre presentes, aunque no fueran reconocidas. La falta de detección temprana puede forzar a los afectados a esforzarse mucho más que sus pares para alcanzar metas similares, con impacto sobre la autoestima y el bienestar.

La detección oportuna y el apoyo especializado permiten transformar los desafíos asociados al TDAH en fortalezas y nuevas oportunidades (Freepik)

A pesar de los desafíos, el TDAH es una afección tratable. RachBeisel asegura en National Geographic que existen opciones terapéuticas variadas, desde medicación hasta intervenciones psicológicas como la terapia cognitivo-conductual.

Mark Stein, psicólogo del Hospital Infantil de Seattle, recomienda una evaluación profesional detallada para determinar el abordaje más adecuado. El tratamiento puede mejorar de forma significativa la calidad de vida, posibilitando que los adultos con TDAH desarrollen sus capacidades y enfrenten los retos diarios con mayor eficacia.

Más allá de las dificultades, el TDAH puede ir asociado a cualidades como la creatividad, el entusiasmo, la curiosidad y la capacidad de concentrarse en proyectos estimulantes. Como concluye National Geographic, identificar y potenciar estas fortalezas, junto con el entorno adecuado, permite que las personas con TDAH alcancen su máximo potencial y contribuyan de manera significativa en distintos ámbitos.