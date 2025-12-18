Salud

No es el pollo: la proteína que más favorece el desarrollo muscular

Un nuevo estudio científico revela cuál es el alimento que contribuye en mayor medida al crecimiento muscular, superando incluso a las carnes magras como fuente preferida para deportistas y personas activas

Guardar
La Universidad de Illinois en
La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign respalda los beneficios del huevo para el crecimiento muscular

El debate sobre cuáles alimentos aportan la mejor proteína para quienes buscan desarrollar masa muscular sumó un nuevo capítulo tras la publicación de recientes estudios científicos. Investigaciones señalan que el huevo entero puede resultar más eficaz que el pollo para el objetivo de ganar músculo.

De acuerdo con datos difundidos por Newsweek a partir de un trabajo realizado por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, el perfil completo de aminoácidos y la forma en que el huevo estimula la síntesis muscular lo posicionan por encima de otras alternativas tradicionales como las pechugas de ave.

Cómo ayuda el huevo al desarrollo muscular

Consumir proteína es central para la construcción y recuperación del tejido muscular. Cuando el organismo recibe este nutriente, se encarga de descomponerlo en aminoácidos, los cuales utiliza para reparar y fortalecer la musculatura.

El huevo entero aporta los nueve aminoácidos esenciales y una alta cantidad de leucina, un componente clave que favorece la síntesis de nueva proteína muscular. Newsweek informa que el huevo entero contiene además vitamina D y grasas presentes en la yema, favoreciendo la salud ósea y muscular.

El huevo entero supera al
El huevo entero supera al pollo como la mejor proteína para el desarrollo muscular, según estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de la Universidad de Illinois evaluó el efecto de ingerir 18 gramos de proteína a partir de huevo entero, en comparación con la misma cantidad de proteína solo de claras, después de realizar ejercicio de resistencia.

El resultado mostró una respuesta 40% más elevada en la activación para el desarrollo muscular en quienes consumieron huevo entero, en contraste con quienes solo ingirieron claras, según analizó el equipo liderado por Nicholas Burd.

¿Por qué el huevo ayuda más que el pollo al desarrollo de masa muscular?

Si bien el pollo es una fuente consolidada de proteína dentro de muchas dietas, el huevo entero logra estimular en mayor medida la síntesis proteica en el músculo tras la actividad física.

El equipo de la Universidad de Illinois utilizó huevos enriquecidos con isótopos para rastrear el destino de los aminoácidos. Newsweek explicó que, pese a registrarse niveles similares de aminoácidos en sangre para ambos grupos, el procedimiento de síntesis dentro del músculo resultó más eficiente al consumir huevo entero.

El consumo de huevo entero
El consumo de huevo entero favorece una mayor eficiencia en la utilización de aminoácidos para el crecimiento muscular tras el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sostienen, a partir de estos resultados, que la costumbre de usar solo la clara y desechar la yema puede reducir notablemente la efectividad de la proteína ingerida. La combinación de nutrientes naturales en la matriz original del huevo favorece una óptima utilización para el crecimiento muscular, un efecto que no se consigue al utilizar solo proteínas aisladas.

El valor nutricional del huevo y del pollo

Tanto el huevo como el pollo son excelentes fuentes de proteína de alta calidad, pero el huevo destaca por su perfil nutricional más completo por porción. Cada huevo aporta aproximadamente 6 a 7 gramos de proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, especialmente leucina, clave para el desarrollo y la reparación muscular, además de vitaminas como la D y la B12, colina y minerales como selenio y fósforo.

El pollo es una fuente
El pollo es una fuente de proteína magra, pero el huevo ofrece mayor densidad de nutrientes y proteína completa por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo, por su parte, es rico en proteína magra, aportando aproximadamente 31 gramos de proteína por cada 100 gramos de pechuga cocida, y contiene nutrientes como niacina, B6 y fósforo. Sin embargo, por porción, el huevo ofrece una mayor densidad de proteína y micronutrientes, convirtiéndolo en una opción muy eficiente para quienes buscan maximizar su ingesta nutricional en cada alimento.

Cuántos huevos se pueden comer por día

La cantidad diaria recomendada de proteína varía según la edad y el nivel de actividad física. Para adultos desde los dieciocho años, el mínimo sugerido es de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día. En adultos mayores se eleva a entre 1 y 1,2 gramos, y en deportistas puede llegar a 2 gramos por kilogramo, detalla la Universidad de Illinois.

Priorizar el huevo entero en
Priorizar el huevo entero en la dieta, junto a otras proteínas magras, mejora el desarrollo muscular sin aumentar el riesgo cardiovascular en personas sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al consumo de huevos, no existe un consenso único, pero la mayoría de los expertos consultados en Newsweek acuerdan que entre uno y dos huevos al día puede considerarse seguro para adultos sanos.

En personas con antecedentes de colesterol elevado, es conveniente consultar con profesionales de la salud. Las conclusiones del estudio destacan que priorizar el huevo entero, junto con otras fuentes de proteína magra, puede optimizar el crecimiento y la recuperación muscular sin aumentar de modo significativo los riesgos para la salud cardiovascular cuando la alimentación se mantiene equilibrada.

Temas Relacionados

PolloHuevoprotínasMasa muscularBeneficios para la saludNutrición nNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo la terapia cognitivo-conductual ayuda a reducir las limitaciones de la enfermedad de Crohn

Un enfoque psicológico adaptado mostró resultados positivos en la vida diaria de pacientes, al abordar el impacto emocional y conductual que acompaña a los síntomas físicos de esta condición crónica

Cómo la terapia cognitivo-conductual ayuda

Con un nuevo método logran predecir el riesgo de complicaciones respiratorias en bebés prematuros

Investigadores de la Argentina, el Reino Unido y EE.UU. desarrollaron una técnica que mejora la detección precoz de problemas pulmonares graves. Contaron a Infobae cómo los resultados podrían permitir el acceso más rápido a tratamientos personalizados

Con un nuevo método logran

Los casos de síndrome urémico hemolítico aumentan en verano: cuáles son las medidas de prevención

Una pediatra infectóloga explicó en Infobae en Vivo que el riesgo de propagación del SUH se potencia por las altas temperaturas. Son claves los recaudos al cocinar alimentos y la higiene de manos

Los casos de síndrome urémico

Un novedoso estudio científico relaciona el consumo de algunos lácteos grasos con menor riesgo de demencia

Una investigación realizada en Suecia aportó evidencia sobre cómo la elección de ciertos derivados de la leche puede ofrecer beneficios inesperados para la salud cerebral

Un novedoso estudio científico relaciona

El hábito matutino que puede elevar el colesterol y afectar la salud del corazón, según expertos

Estudios internacionales advierten que determinadas rutinas al comenzar el día pueden alterar el metabolismo y aumentar el riesgo cardiovascular, según especialistas en nutrición y cardiología

El hábito matutino que puede
DEPORTES
El incómodo ida y vuelta

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

TELESHOW
La profunda emoción de Lizy

La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

Kate Rodríguez fue mamá por primera vez y presentó a Emilia: “La familia que siempre soñé”

Guillermina Valdés reveló el secreto familiar del que se enteró a los 27 años: “Mi hermanito se murió al lado mío”

Flor Vigna mostró cómo se prepara para la pelea con Mica Viciconte: “Sacrificio, constancia y cabeza fuerte”

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: “Lucha por su vida”

INFOBAE AMÉRICA

Optimismo en Wall Street tras

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas

Las canciones a dos voces que marcaron una era en el country de los años 70

Enfrentamientos en Bruselas: la policía reprimió la protesta de agricultores contra el acuerdo Unión Europea - Mercosur

Cómo la terapia cognitivo-conductual ayuda a reducir las limitaciones de la enfermedad de Crohn

Nació en Vietnam, creció en Estados Unidos y lanza una novela sobre migrar y volver a empezar