No es el pollo: la proteína que más favorece el desarrollo muscular

La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign respalda los beneficios del huevo para el crecimiento muscular

El debate sobre cuáles alimentos aportan la mejor proteína para quienes buscan desarrollar masa muscular sumó un nuevo capítulo tras la publicación de recientes estudios científicos. Investigaciones señalan que el huevo entero puede resultar más eficaz que el pollo para el objetivo de ganar músculo.

De acuerdo con datos difundidos por Newsweek a partir de un trabajo realizado por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, el perfil completo de aminoácidos y la forma en que el huevo estimula la síntesis muscular lo posicionan por encima de otras alternativas tradicionales como las pechugas de ave.

Cómo ayuda el huevo al desarrollo muscular

Consumir proteína es central para la construcción y recuperación del tejido muscular. Cuando el organismo recibe este nutriente, se encarga de descomponerlo en aminoácidos, los cuales utiliza para reparar y fortalecer la musculatura.

El huevo entero aporta los nueve aminoácidos esenciales y una alta cantidad de leucina, un componente clave que favorece la síntesis de nueva proteína muscular. Newsweek informa que el huevo entero contiene además vitamina D y grasas presentes en la yema, favoreciendo la salud ósea y muscular.

El huevo entero supera al pollo como la mejor proteína para el desarrollo muscular, según estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de la Universidad de Illinois evaluó el efecto de ingerir 18 gramos de proteína a partir de huevo entero, en comparación con la misma cantidad de proteína solo de claras, después de realizar ejercicio de resistencia.

El resultado mostró una respuesta 40% más elevada en la activación para el desarrollo muscular en quienes consumieron huevo entero, en contraste con quienes solo ingirieron claras, según analizó el equipo liderado por Nicholas Burd.

¿Por qué el huevo ayuda más que el pollo al desarrollo de masa muscular?

Si bien el pollo es una fuente consolidada de proteína dentro de muchas dietas, el huevo entero logra estimular en mayor medida la síntesis proteica en el músculo tras la actividad física.

El equipo de la Universidad de Illinois utilizó huevos enriquecidos con isótopos para rastrear el destino de los aminoácidos. Newsweek explicó que, pese a registrarse niveles similares de aminoácidos en sangre para ambos grupos, el procedimiento de síntesis dentro del músculo resultó más eficiente al consumir huevo entero.

El consumo de huevo entero favorece una mayor eficiencia en la utilización de aminoácidos para el crecimiento muscular tras el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sostienen, a partir de estos resultados, que la costumbre de usar solo la clara y desechar la yema puede reducir notablemente la efectividad de la proteína ingerida. La combinación de nutrientes naturales en la matriz original del huevo favorece una óptima utilización para el crecimiento muscular, un efecto que no se consigue al utilizar solo proteínas aisladas.

El valor nutricional del huevo y del pollo

Tanto el huevo como el pollo son excelentes fuentes de proteína de alta calidad, pero el huevo destaca por su perfil nutricional más completo por porción. Cada huevo aporta aproximadamente 6 a 7 gramos de proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, especialmente leucina, clave para el desarrollo y la reparación muscular, además de vitaminas como la D y la B12, colina y minerales como selenio y fósforo.

El pollo es una fuente de proteína magra, pero el huevo ofrece mayor densidad de nutrientes y proteína completa por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo, por su parte, es rico en proteína magra, aportando aproximadamente 31 gramos de proteína por cada 100 gramos de pechuga cocida, y contiene nutrientes como niacina, B6 y fósforo. Sin embargo, por porción, el huevo ofrece una mayor densidad de proteína y micronutrientes, convirtiéndolo en una opción muy eficiente para quienes buscan maximizar su ingesta nutricional en cada alimento.

Cuántos huevos se pueden comer por día

La cantidad diaria recomendada de proteína varía según la edad y el nivel de actividad física. Para adultos desde los dieciocho años, el mínimo sugerido es de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día. En adultos mayores se eleva a entre 1 y 1,2 gramos, y en deportistas puede llegar a 2 gramos por kilogramo, detalla la Universidad de Illinois.

Priorizar el huevo entero en la dieta, junto a otras proteínas magras, mejora el desarrollo muscular sin aumentar el riesgo cardiovascular en personas sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al consumo de huevos, no existe un consenso único, pero la mayoría de los expertos consultados en Newsweek acuerdan que entre uno y dos huevos al día puede considerarse seguro para adultos sanos.

En personas con antecedentes de colesterol elevado, es conveniente consultar con profesionales de la salud. Las conclusiones del estudio destacan que priorizar el huevo entero, junto con otras fuentes de proteína magra, puede optimizar el crecimiento y la recuperación muscular sin aumentar de modo significativo los riesgos para la salud cardiovascular cuando la alimentación se mantiene equilibrada.