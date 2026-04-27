Qué pasaría con las exportaciones y la recaudación fiscal si se eliminaran por completo las retenciones al agro

Buques graneleros navegando el río Paraná, cerca del área portuaria de Rosario Foto de archivo. REUTERS/Matias Baglietto

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó los efectos de una eventual eliminación de los derechos de exportación sobre el sector agroindustrial argentino mediante un ejercicio de simulación con el modelo Agmemod. El trabajo compara un escenario base, en el que se mantienen las condiciones actuales, con otro en el que las retenciones se reducen de manera gradual en dos años hasta desaparecer en 2028. El horizonte de análisis se extiende hasta la campaña 2035/36 y contempla variables productivas, comerciales y fiscales.

Más área sembrada y mayor producción

El estudio proyecta que, bajo el escenario base, el área sembrada crece de 39,9 a 41,1 millones de hectáreas entre 2026 y 2036, mientras que la producción total pasa de 134,6 a 165,9 millones de toneladas.

En contraste, la eliminación de retenciones genera una expansión mayor. El área sembrada alcanzaría las 43,4 millones de hectáreas en 2036, lo que implica 2,2 millones de hectáreas adicionales respecto del escenario base, equivalente a un aumento del 5,4%.

En términos productivos, el salto también es significativo. La producción total se ubicaría en 182,6 millones de toneladas hacia el final del período, es decir, 16,7 millones de toneladas más que en el escenario con retenciones, lo que representa un incremento del 10,1 por ciento.

El informe señala que “el mayor crecimiento absoluto corresponde al cultivo de soja, seguido por el maíz”, lo que refleja el impacto diferencial de la medida sobre cultivos con mayor carga impositiva inicial.

Por otro lado, el documento señala que “la eliminación de retenciones impacta directamente sobre el precio percibido por el productor (precio FAS), mejorando los márgenes netos de producción”, lo que incentiva tanto la expansión del área como la inversión en tecnología e insumos.

Más exportaciones y mayor ingreso de divisas

El escenario sin retenciones también muestra un aumento en el comercio exterior. En volumen, las exportaciones del complejo agroindustrial alcanzarían las 126,9 millones de toneladas en 2036, frente a 112,7 millones en el escenario base, lo que implica un incremento de 14,1 millones de toneladas, equivalente al 12,5%.

En valor, la diferencia también es más que relevante. Las exportaciones pasarían de USD 44.100 millones en el escenario con retenciones a USD 50.500 millones en el escenario sin ese tributo, lo que representa USD 6.400 millones adicionales por año hacia el final del período.

El informe proyecta un aumento en los volúmenes exportados del complejo agroindustrial, con 14,1 millones de toneladas adicionales hacia 2036. (Reuters)

El informe destaca que la ganancia en divisas es liderada por el complejo soja, que aportaría más de USD 5.200 millones adicionales.

En cuanto a la composición de los envíos, el escenario de eliminación de retenciones plantea un aumento generalizado en los distintos productos. El mayor salto relativo se daría en el poroto de soja, seguido por aceite y harina de soja, mientras que trigo y maíz también registrarían incrementos en los volúmenes exportados.

El documento indica que “la diversificación de la oferta exportable se mantendría”, ya que otros cultivos como girasol y cebada también muestran avances, en un contexto de expansión general del complejo agroindustrial.

El efecto fiscal: caída inicial y recuperación posterior

Uno de los ejes del análisis es el impacto sobre la recaudación. El informe plantea que la eliminación de retenciones implica, en una primera instancia, una pérdida directa de ingresos para el Estado nacional, pero identifica mecanismos de compensación tanto directos como indirectos.

Entre los canales directos se destacan el incremento en la recaudación del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos, mientras que entre los indirectos se incluye el efecto multiplicador de la mayor actividad económica.

En términos temporales, el resultado no es inmediato. El informe precisa que el Estado nacional obtendría un resultado neto positivo a partir del cuarto año desde la eliminación de los Derechos de Exportación, es decir, desde el ciclo 2029/30.

Para 2036, la recaudación nacional sería superior en USD 297 millones en el escenario sin retenciones respecto del escenario base.

En el caso de las provincias, el impacto sería diferente. El informe señala que “la eliminación de los DEX no supone ninguna pérdida para éstas ya que es un impuesto no coparticipable”, mientras que la mayor actividad económica amplía la base imponible de tributos como Ingresos Brutos y Sellos.

De este modo, hacia 2036 las provincias recaudarían USD 989 millones adicionales respecto del escenario base.

Al considerar el consolidado entre Nación y provincias, el punto de quiebre fiscal se alcanza en 2028. El informe indica que “el único año con pérdida neta de recaudación consolidada sería 2027, cuando la primera reducción de alícuotas generaría un costo de USD 153 millones”, mientras que a partir del año siguiente la recaudación total superaría al escenario con retenciones.

Para el final del período analizado, la recaudación consolidada sería superior en USD 1.286 millones anuales.

Un cambio con efectos en toda la economía

El trabajo incorpora además el efecto multiplicador del sector agropecuario sobre el resto de la economía. Según el informe, el incremento en la producción y la inversión generaría impacto favorable en otras actividades, lo que ampliaría la base imponible de distintos tributos.

El documento sostiene que el incremento en la inversión de los productores y en su ingreso disponible se propagaría al conjunto de la economía con un multiplicador, generando recaudación adicional en todos los niveles del Estado.

La eliminación de retenciones mejoraría los márgenes del productor, lo que incentivaría la expansión del área sembrada y la inversión en insumos y tecnología. (Embrapa)

En ese marco, se concluye que la eliminación de retenciones “constituye una reforma con beneficios verificables y robustos en producción, divisas y recaudación fiscal de mediano plazo”, con un costo de transición que el informe describe como acotado en relación con los resultados posteriores.

El análisis se basa en un modelo de equilibrio parcial que proyecta variables como área sembrada, producción, consumo y exportaciones a partir de supuestos sobre precios, costos e impuestos.

En ese marco, el informe concluye que los efectos de la eliminación de retenciones se reflejan en un aumento de la producción, un mayor ingreso de divisas y una mejora en la recaudación fiscal en el mediano plazo, luego de una etapa inicial de transición.