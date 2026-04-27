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EN VIVO: Araghchi viajó a Rusia mientras las negociaciones entre EEUU e Irán siguen estancadas

Teherán ofreció reabrir el estrecho de Hormuz sin negociar su programa nuclear, pero Washington no respaldaría la iniciativa. El canciller iraní está en San Petersburgo para coordinar con Putin tras el conflicto con Israel y Estados Unidos

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Embarcaciones navegan por el estrecho de Hormuz, vía clave para el comercio mundial de petróleo, en medio del bloqueo iraní al tráfico marítimo. (Reuters/Stringer)
Embarcaciones navegan por el estrecho de Hormuz, vía clave para el comercio mundial de petróleo, en medio del bloqueo iraní al tráfico marítimo. (Reuters/Stringer)

El canciller iraní Abbas Araghchi llegó el lunes a San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, en medio de negociaciones estancadas con Washington por la guerra. “Es una buena oportunidad para consultar con nuestros amigos rusos sobre los desarrollos ocurridos durante este período”, dijo Araghchi en declaraciones a la agencia estatal IRNA.

Teherán presentó una propuesta para levantar su bloqueo al estrecho de Hormuz sin incluir su programa nuclear, según funcionarios regionales al tanto de las conversaciones. La iniciativa, transmitida a Washington vía Pakistán, también exige que Estados Unidos levante el bloqueo de puertos iraníes. Trump insiste en que cualquier acuerdo permanente debe contemplar el desmantelamiento del programa atómico iraní.

En paralelo, China rechazó las sanciones estadounidenses contra la refinería Hengli Petrochemicals por comprar crudo iraní: “Nos oponemos firmemente a las sanciones unilaterales ilegales”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lin Jian.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

10:53 hsHoy

El gasto militar mundial creció 2.9% y alcanzó los 2,89 billones de dólares en 2025

El presupuesto para defensa alcanzó un nuevo récord, impulsado por el crecimiento en países europeos y asiáticos: ya representa ahora el 2,5% del producto interior bruto global

El gasto militar mundial alcanzó los 2.89 billones de dólares en 2025 (CENTCOM/ARCHIVO)
El gasto militar mundial alcanzó los 2.89 billones de dólares en 2025 (CENTCOM/ARCHIVO)

El gasto militar mundial alcanzó 2,89 billones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 2,9% respecto al año anterior, según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). El incremento se registró pese a una caída del 7,5% en el gasto de Estados Unidos, que se explica por la suspensión de la ayuda financiera militar a Ucrania durante la presidencia de Donald Trump. Con este resultado, el gasto militar mundial suma once años consecutivos de crecimiento y eleva la proporción del gasto respecto al producto interior bruto (PIB) global al 2,5%, el nivel más alto desde 2009.

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10:28 hsHoy

China rechaza las sanciones de EEUU contra una refinería

China rechazó el lunes las sanciones estadounidenses contra la refinería Hengli Petrochemicals, con sede en el puerto nororiental de Dalian, por adquirir cargamentos de crudo iraní.

Washington anunció el viernes la medida, que bloquea el acceso al sistema financiero estadounidense tanto a la empresa como a las compañías que transporten petróleo iraní. Hengli es uno de los decenas de compradores chinos del crudo de Teherán; China es el mayor cliente global de Irán.

“China siempre se opone a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de base en el derecho internacional”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, quien agregó que Beijing “salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”.

10:28 hsHoy

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

Tras aterrizar, Abbas Araghchi declaró a medios iraníes que viajaba a San Petersburgo “con el objetivo de continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú sobre cuestiones regionales e internacionales”. También afirmó “será una buena oportunidad para repasar la situación actual” con Washington

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos (REUTERS)
El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos (REUTERS)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llegó este lunes a San Petersburgo, donde tiene previsto mantener conversaciones con altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para sostener las conversaciones de paz entre Teherán y Washington tras la cancelación de contactos previstos en Pakistán.

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10:27 hsHoy

Trump dijo que no tiene prisa en negociar con Irán y aseguró que la estrategia de máxima presión ha debilitado al régimen

El presidente estadounidense recalcó que las sanciones seguirán vigentes mientras el régimen no renuncie al desarrollo nuclear y criticó la falta de respaldo de los aliados europeos

Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca EFE/Graeme Sloan
Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca EFE/Graeme Sloan

La administración de Donald Trump ha decidido convertir el factor tiempo en su principal herramienta de coacción geopolítica frente a Irán. En una entrevista concedida este domingo a la cadena Fox News, el mandatario estadounidense fue taxativo al asegurar que no siente “ninguna prisa” por alcanzar un nuevo acuerdo con Teherán.

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10:25 hsHoy

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

La Casa Blanca busca con esta decisión aumentar la presión sobre Teherán. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes afecta al 90% del comercio marítimo de la República Islámica, al reducir sus vías de financiación

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz (EP)
EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz (EP)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que impidió el paso de 38 embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en el marco del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump, una medida que Washington sostiene pese al alto el fuego vigente con Irán y en medio de la incertidumbre sobre una nueva ronda de negociaciones entre ambos países.

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