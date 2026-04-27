EN VIVO: Araghchi viajó a Rusia mientras las negociaciones entre EEUU e Irán siguen estancadas

Embarcaciones navegan por el estrecho de Hormuz, vía clave para el comercio mundial de petróleo, en medio del bloqueo iraní al tráfico marítimo. (Reuters/Stringer)

El canciller iraní Abbas Araghchi llegó el lunes a San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, en medio de negociaciones estancadas con Washington por la guerra. “Es una buena oportunidad para consultar con nuestros amigos rusos sobre los desarrollos ocurridos durante este período”, dijo Araghchi en declaraciones a la agencia estatal IRNA.

Teherán presentó una propuesta para levantar su bloqueo al estrecho de Hormuz sin incluir su programa nuclear, según funcionarios regionales al tanto de las conversaciones. La iniciativa, transmitida a Washington vía Pakistán, también exige que Estados Unidos levante el bloqueo de puertos iraníes. Trump insiste en que cualquier acuerdo permanente debe contemplar el desmantelamiento del programa atómico iraní.

En paralelo, China rechazó las sanciones estadounidenses contra la refinería Hengli Petrochemicals por comprar crudo iraní: “Nos oponemos firmemente a las sanciones unilaterales ilegales”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lin Jian.